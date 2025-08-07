Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Estados unidos 

Trump ordena nuevo censo que excluya a los inmigrantes en situación irregular

Estados Unidos elabora un censo a gran escala cada diez años y el próximo no está previsto hasta el año 2030.

El presidente estadounidense Donald Trump durante una sesión informativa con la prensa el viernes 27 de junio de 2025, en la Casa Blanca, Washington

Europa PressMadrid, España 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado al Departamento de Comercio la puesta en marcha de un nuevo censo que deje fuera a "las personas que están ilegalmente" en el país norteamericano, aunque no ha aclarado cómo ni cuándo se llevará a cabo.

Según Trump, los trabajos deberán comenzar "inmediatamente" con vistas a elaborar un nuevo estudio "muy preciso", a partir de los resultados y la información recabada en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, como ha explicado el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

Estados Unidos elabora un censo a gran escala cada diez años y el próximo no está previsto hasta el año 2030. Sus resultados implican efectos prácticos, entre ellos la distribución de fondos y escaños entre los estados, por lo que la medida anunciada por Trump amenaza con afectar a las zonas con mayor presencia de migrantes en situación irregular.

El mandatario ha abogado desde su vuelta en enero a la Casa Blanca por reducir la llegada de migrantes y por deportar a todas aquellas personas que no tengan permiso para seguir residiendo en Estados Unidos, lo que le ha llevado a cuestionar abiertamente las políticas migratorias más permisivas de administraciones locales y estatales controladas por los demócratas.

