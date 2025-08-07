Putin recibe al enviado de Trump para negociaciones sobre Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el enviado estadounidense Steve Witkoff mantuvieron este miércoles en Moscú una reunión "muy útil y constructiva", informó el Kremlin, pocos días antes de que expire el ultimátum del presidente Donald Trump para que Rusia detenga su ofensiva en Ucrania.

La reunión duró "casi tres horas", según la agencia oficial rusa Tass. Por su parte, la agencia Ria Novosti afirmó que la comitiva en la que iba Steve Witkoff abandonó el Kremlin hacia las 14H30 (11H30 GMT).

"Una conversación muy útil y constructiva tuvo lugar", declaró a la prensa el consejero diplomático de Putin, Yuri Ushakov, que apuntó que Moscú había "enviado algunas señales" sobre Ucrania.

Al inicio del encuentro, el líder ruso y el emisario se dieron una cordial presión de manos, con aire sonriente, en una suntuosa sala de la sede de gobierno, según las imágenes difundidas por el servicio de prensa de la Presidencia rusa.

A su llegada a Moscú, Witkoff fue recibido por el representante especial del presidente, Kirill Dmitriev, según Tass.

El enviado, mano derecha de Trump en misiones de paz, ya se ha reunido en varias ocasiones con Putin sin conseguir que ponga fin a su campaña.

Las relaciones entre Moscú y Washington se han tensado desde la semana pasada después de que Trump desplegara dos submarinos nucleares en respuesta a unas declaraciones del expresidente ruso Dmitri Medvédev.

Además, el presidente estadounidense dio a Rusia diez días de plazo, hasta el viernes, para detener su ofensiva en Ucrania o enfrentarse a nuevas sanciones no especificadas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, instó este miércoles "reforzar todas las palancas con que disponen Estados Unidos, Europa y el G7" contra Rusia, aprovechando que Witkoff está en Moscú.

El Kremlin solo "buscará poner fin a la guerra cuando sienta suficiente presión", dijo.

Trump ya ha amenazado también con imponer aranceles suplementarios a los países que comen con Rusia, como China e India.

El magnate republicano, quien comenzó su segundo mandato en enero con la promesa de poner fin a la ofensiva en Ucrania en cuestión de días, está cada vez más frustrado con Putin.

Cuando los periodistas le preguntaron cuál será el mensaje de Witkoff a Moscú y si Rusia puede evitar las sanciones, respondieron: "Sí, llegar a un acuerdo para que dejen de morir personas".

Moscú calificó de "ilegítimas" las amenazas.

Compra de armas

Trump adelantó que esperaría el resultado de la reunión en Moscú antes de decidir sobre las sanciones.

"Vamos a ver qué sucede (...) Haremos la determinación en este momento", expresó.

Pese a la presión estadounidense, los combates prosiguen.

Las autoridades ucranianas informaron el miércoles que al menos dos personas murieron y una decena resultaron heridas durante la noche en los bombardeos rusos en la región de Zaporiyia.

Al otro lado de la línea del frente, el Ministerio de Defensa ruso anunció la intercepción de 51 drones ucranianos durante la noche del martes al miércoles.

El ejército ruso disparó 6.297 drones contra Ucrania en julio, un récord desde que comenzó la invasión en 2022, según un recuento de la AFP basado en cifras proporcionadas por Kiev.

Para reforzar las defensas de Ucrania, Suecia, Dinamarca y Noruega anunciaron el martes su intención de comprar armas procedentes de los arsenales estadounidenses.

Estocolmo, Copenhague y Oslo donarán 500 millones de dólares en ayuda militar, incluyendo sistemas de defensa aérea, armas antitanque, municiones y repuestos.

"Ucrania no solo lucha por su propia seguridad, sino también por la nuestra", subrayó el ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, en rueda de prensa.

El mes pasado, el presidente estadounidense anunció un proyecto en colaboración con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, para que los aliados europeos y Canadá adquieran armas estadounidenses, incluidos sistemas Patriot avanzados.

Putin afirmó el viernes que quiere la paz, pero se niega a reducir sus exigencias.

Pide que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie al suministro de armas occidentales y a cualquier pertenencia a la OTAN.

Kiev considera que estas condiciones son inaceptables.