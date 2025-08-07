Barbecue amenaza con derrocar al Consejo Presidencial de Transición de Haití

Jimmy Cherisier, alias 'Barbecue', el líder de bandas delincuenciales más poderoso de Haití, amenazó este jueves con derrocar al Consejo Presidencial de Transición (CPT), y dijo que la destitución de los "ladrones" que lo integran es la vía para lograr la paz en esta abatida nación caribeña.

"Hemos decidido ir a la Primatura (oficina del primer ministro) y a Villa d'Accueil (sede de CPT) para poner fin a la situación actual", dijo Cherisier en un video, justo el día en el que se producirá el cambio de presidencia en el Consejo Presidencial de Transición.

Esta no es la primera vez que Cherisier amenaza con derrocar a los miembros del CPT, constituido en el 2024 con el objetivo, entre otros, de convocar este año un referéndum para reformar la Constitución haitiana y la organización de elecciones generales para dotar al país de presidente, senadores, diputados y alcaldes.

Haití "necesita paz" y "los que están en las calles necesitan volver a sus casas. La única forma de que la gente que está en las calles pueda volver a sus casas es destituir a estos nueve ladrones que se encuentran en la magistratura suprema del país", afirmó este jueves Cherisier.

En el video, alias Barbacue pidió a la población que vive en las zonas cercanas a las citadas oficinas del CPT que le dejen el paso libre.

"Haití ha llegado a una encrucijada en la que ya no puede más. El país ha llegado a un momento en el que reina la anarquía total. El país se encuentra en una encrucijada en la que un pequeño grupo de personas lo tiene como rehén, mientras que la mayoría de la población se pudre en la miseria", afirmó Barbecue, lanzando amenazas a todos los que se interponen en su camino.

La coalición de bandas Vivre Ensemble "decide liberar el país con la fuerza de nuestras armas. Pueblo haitiano, únanse a nosotros en la batalla. Libertad o muerte. Gente de Delmas, déjennos pasar. Estamos decididos a subir a las oficinas de la Primatura", concluyó.

La situación de Haití se ha ido deteriorando por el avance de las sanguinarias bandas armadas, que controlan alrededor del 90 % de la capital, Puerto Príncipe.

Al menos 1.520 personas fueron asesinadas y 609 resultaron heridas durante el segundo trimestre del año en Haití, principalmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en su mayoría perpetrados por bandas criminales, según un informe publicado recientemente por la Oficina Integrada de la ONU en el país (Binhu, por su sigla en francés), que calificó de "extremadamente preocupante" la situación de los derechos humanos en la isla.