Un terremoto de 3.0 sacudió el área de Nueva York y esto es lo que debes saber

Un terremoto relativamente leve de magnitud 3.0 sacudió el área metropolitana de Nueva York el sábado por la noche. Esto es lo que debes saber.

¿Qué pasó?

El terremoto se produjo en Hasbrouck Heights, un suburbio de Nueva Jersey, alrededor de las 22:18, hora del este, a una profundidad de unos 10 kilómetros (6,2 millas). Se sintió con bastante frecuencia en el norte del estado, el sur de Nueva York e incluso en el sur de Connecticut.

No hubo reportes iniciales de heridos graves ni daños significativos en Nueva Jersey ni al otro lado del río Hudson, en la ciudad de Nueva York. Las autoridades municipales informaron que, hasta la madrugada del domingo, no habían recibido llamadas para atender ningún problema relacionado con los edificios. La Gran Manzana cuenta con más de un millón de edificios.

Muchas publicaciones en las redes sociales informaron que el suelo retumbó, y el Servicio Geológico de Estados Unidos informó más de 10.000 respuestas a su sitio web "¿Lo sentiste?".

Aunque en Estados Unidos la gente suele asociar los terremotos más a menudo con la Costa Oeste, los científicos dicen que este tipo de incidentes en la Costa Este no son improbables.

¿Qué tan frecuentes son los terremotos en el área de Nueva York?

La zona siente un terremoto aproximadamente una vez cada dos años.

“En la zona noreste de Estados Unidos no se producen grandes terremotos con mucha frecuencia”, dijo Jessica Turner, geofísica del Centro Nacional de Información sobre Terremotos, que forma parte del USGS.

Desde 1950, solo otros 43 terremotos de esta magnitud y mayores han ocurrido dentro de las 155 millas (250 kilómetros) del evento del sábado, según el USGS.

Un terremoto mucho mayor, de magnitud 4.8 , que azotó Tewksbury, Nueva Jersey, un poco más al oeste de la ciudad, en abril de 2024 se sintió en lugares tan lejanos como Boston y Baltimore. Algunos vuelos fueron desviados o retrasados tras el terremoto, y Amtrak redujo la velocidad de los trenes en el transitado corredor noreste.

Un terremoto más pequeño, de magnitud 1,7, que azotó la sección Astoria de Queens, Nueva York, en enero de 2024, conmovió a los residentes.

La región sufre uno más dañino solo un par de veces por siglo, si acaso. Nueva York sufrió daños en 1737 y 1884 por terremotos, según datos del USGS.

¿Cómo se comparan los terremotos de la Costa Este con los de la Costa Oeste?

La diferencia entre los terremotos de la Costa Este y de la Costa Oeste radica en el “mecanismo”, dijo la sismóloga Lucy Jones.

California se encuentra en el borde del sistema de fallas de San Andrés, que cuenta con dos placas tectónicas: la del Océano Pacífico y la de Norteamérica. Ambas placas se mueven y empujan, lo que genera tensión, lo que significa que los terremotos ocurren con relativa frecuencia.

Nueva York está situada en medio de una placa, lejos de los límites más cercanos en el centro del océano Atlántico y en el Mar Caribe, lo que genera tensiones residuales y dificulta predecir dónde ocurrirán terremotos.

La zona también alberga la conocida falla de Ramapo. Los geólogos no han detectado evidencia que sugiera un gran terremoto en mucho tiempo, pero sí ha habido terremotos menores. El terremoto del sábado no puede estar necesariamente asociado con esta falla, según los expertos.

Un terremoto del mismo tamaño se siente en un área mucho más grande en Nueva York que en California.

“Las rocas de la Costa Este son particularmente frías y duras, por lo que transmiten mejor la energía”, dijo Jones. En California, las diversas fallas se asemejan más a una campana rota, que no transmite tan bien la energía.

¿Será esto una señal de que habrá más?

Cada terremoto aumenta la probabilidad de que se produzca otro, pero dentro de un rango, dicen los científicos.

“Con tan solo 3.0, lo más probable es que no se sienta otro sismo”, dijo Jones, estimando una probabilidad de 50-50 de que no se registre actividad. “Lo más probable es que se trate de una réplica no sentida de magnitud 1 o 2”.