Música y romance, la apuesta de Netflix para explorar la realidad más allá de las series

Desde cómo formar una banda a juntar a los compositores más talentosos del mundo o las mil maneras de encontrar el amor sin necesidad de aplicaciones, el gigante del entretenimiento Netflix expande su universo más allá de las series con innovadores formatos que exploran la telerrealidad y compiten con la televisión tradicional.

El concurso musical 'Building The Band' abre el catálogo veraniego con un revolucionario formato, ya disponible en Netflix, que reta a los concursantes a formar bandas de música a ciegas, basándose únicamente en la compatibilidad vocal y musical.

Este programa sirve para que el espectador vea que "quizás esta sea una forma muy interesante de formar bandas ahora, sin que una gran corporación o un gran sello discográfico diga: 'Voy a juntarlos y esto es lo que van a hacer'", indica a EFE AJ McLean, miembro de los Backstreet Boys y presentador del 'reality'.

Junto a McLean, un panel de jueces compuesto por Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls), Kelly Rowland (Destiny's Child) y el fallecido Liam Payne (One Direction) guían y evalúan las actuaciones a través de su vasta experiencia en exitosos grupos.

"Haber estado en una banda fue una ventaja, pero poder tener toda esa experiencia, todos esos años en los que hemos evolucionado y crecido ante los ojos de todos conlleva mucho, así que podemos aprovecharlo y devolvérselo", explica a EFE Rowland.

Formar parte de la primera temporada de este 'reality' "es intimidante porque queremos que el programa tenga éxito. Es como si marcáramos el tono. Si deciden hacer más de esto, se inspirarán en lo que hacemos. Así que definitivamente queremos dar lo mejor de nosotros", dice a EFE Shade, integrante de la nueva banda ICONYX.

En busca del mayor éxito musical en 'Hitmakers'

Al inventario del gigante del entretenimiento, en busca de nuevos formatos para ofrecer un contenido diferente a otros ya en línea, como 'The Voice' ('La Voz') o Got Talent, se suma 'Hitmakers', que reúne desde finales de julio a los mejores compositores y productores de música de élite para grabar nuevas canciones que interpretarán artistas de renombre.

"Hay alguien en el mundo ahora mismo intentando adentrarse en la música y no necesariamente sabe cómo o intenta adentrarse y quizá no ha tenido éxito y puede ver que nosotros hacemos lo mismo", dice a EFE el productor Stephen Kirk, quien ha estado detrás de éxitos como 'Butter' de la banda de k-pop BTS.

A lo largo de esta serie documental puede apreciarse que no siempre se acierta: "Es arte, así que lo vamos descubriendo sobre la marcha", añade.

"Todos nos metimos en la música para crear música. La gente no sabe realmente de dónde vienen las canciones, cómo se crean y qué se necesita para llevarlas del estudio a la radio. Este programa arroja luz sobre eso y te enseña a tener un gran respeto por las personas que hay detrás", precisa por su parte la compositora Sevyn Streeter.

El amor en los tiempos de aplicaciones de citas en 'Perfect Match'

Más allá de la música, los experimentos para solteros que buscan a su media naranja o las parejas que ponen a prueba su amor, como 'Temptation Island' ('La Isla de las tentaciones'), se han popularizado en los últimos años y derivado en múltiples formatos como 'Love is Blind', 'Too Hot To Handle o 'Perfect Match'.

Con la tercera temporada recién salida del horno, 'Perfect Match' junta a partir de este fin de semana a todos los solteros icónicos de 'realities' pasados para competir en desafíos de compatibilidad con la esperanza de encontrar el amor.

"Es como una aplicación de citas de la vida real y es genial porque, además, no tenemos teléfono ni tecnología, así que te ves obligada a tener conversaciones que al principio no tendrías en la vida normal", explican a EFE Rachel Recchia y Amber Desiree Smith, concursantes de esta edición.

La audiencia logra conectar porque "todos llevamos un poco de caos en nuestro interior. Hay mucha gente que sufre o ha pasado por experiencias dramáticas, y lo que hace la telerrealidad es mostrarlo para que la gente lo vea y diga: 'Oye, yo pasé por algo similar'. Por eso se ha vuelto tan popular" este tipo de formato, sentencia Clayton Echard, otro de los aspirantes.