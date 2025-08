Mina "El Teniente": coloso de 4,500 kilómetros de túneles subterráneos que atrapó a cinco mineros

El Teniente, la mina del centro de Chile donde permanecen atrapados cinco mineros desde el jueves, es un coloso de dimensiones únicas en el mundo, con más de 4.500 kilómetros de túneles, excavados a lo largo de sus 120 años de historia.

Es la misma distancia que separa Madrid de Moscú y que ha hecho de esta mina, ubicada en la región de O'Higgins, a 120 kilómetros de la capital chilena, el yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo.

Con una producción total de 356.000 toneladas métricas de cobre fino en 2024, es propiedad desde 1971 de la estatal chilena Codelco, la mayor cuprífera del mundo.

"Es una mina subterránea en la que se usa un método llamado 'block caving" o hundimiento por bloques, que genera una cavidad muy grande. En superficie tiene más de un kilómetro cuadrado y, en profundidad, casi otro kilómetro", explicó a EFE Juan Andrés Jarufe, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

En su interior, apuntó, "hay casino y comedor para que los trabajadores almuercen, oficinas, talleres para reparar los equipos, un tren e incluso chancadores para reducir el tamaño de la roca".

"El Teniente tiene un macizo rocoso único en el mundo y es tan grande que en su interior alberga muchas otras minas, como Esmeralda o Diamante. Cada día, entran a trabajar más de 20.000 personas allí, es casi como la población de una ciudad pequeña", indicó a EFE Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile.

Referente en minería subterránea

Un sismo de magnitud 4,2 en la escala Richter registrado el jueves a las 17:34 horas a 500 metros de profundidad, en el sector Andesita, produjo un derrumbe o "estallido de roca", que dejó un muerto, nueve heridos de distinta gravedad y cinco mineros atrapados.

La compañía sabe en qué punto se encuentran los mineros porque cuentan con dispositivos de geolocalización, pero aún no ha podido establecer contacto con ellos y se desconoce su estado de salud.

El plan de rescate consiste en remover las rocas que taponan la galería con equipos teledirigidos y tratar de llegar al punto en el que previsiblemente están los mineros.

La incógnita a esta hora sigue siendo la causa del sismo: si fue originado de manera naturales o fue provocado por las propias perforaciones de Codelco, por lo que la Fiscalía regional de O'Higgins decidió abrir una investigación.

"El Teniente cuenta con una de las mejores redes de monitoreo sísmico del mundo (cerca de 150 sensores) y los protocolos son estrictos", indicó en Tele 13 Radio André Sougarret, expresidente ejecutivo de Codelco y quien lideró el famoso rescate en 2010 de los 33 mineros de la mina San José.

Considerado un referente en minería subterránea desde hace décadas, también tiene una operación en superficie, el Rajo Sur, que entró en funcionamiento en 2012.

"Es un referente mundial en innovación. Toda la tecnología punta que se genera en alguna parte del mundo se aplica en El Teniente. No obstante, ninguna actividad de ingeniería no tiene riesgo cero", subrayó a EFE Arturo Belmonte, de la Universidad de Concepción.

De las más antiguas del mundo

Ubicada en plena cordillera de Los Andes, entre los 2.200 y los 3.200 metros sobre el nivel del mar, El Teniente no solo es una de las minas más antiguas de Chile sino también del mundo, junto a la sueca Kiruna o la canadiense Creigthton, y ha sido trabajada desde el período prehispánico de manera artesanal, según Jarufe.

Cuenta la leyenda que debe su nombre al teniente del Ejército Libertador, Juan de Dios Correa, quien heredó la propiedad a la muerte de su suegro.

Fue en 1905, sin embargo, cuando el estadounidense William Braden compró el complejo minero y comenzó su industrialización.

Todavía hoy, en una de las laderas del cerro, se conserva Sewell, un pequeño pueblo fantasma, de originales casas de madera y color pastel, que permite viajar a los años de máximo esplendor de los llamados 'company towns' y que es Patrimonio Mundial de la Unesco.

En 1971, cuando el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional impulsada por el expresidente socialista Salvador Allende que permitió la nacionalización de la gran minería del cobre en Chile, El Teniente pasó a pertenecer a Codelco.

"El Teniente cumple un rol relevante en la industria mundial del cobre. Su contribución es fundamental no solo para el abastecimiento global, sino también para el PIB chileno", afirmó a EFE Carla Rojas, ex vicepresidenta de la organización Women in Mining.

El de este jueves se trata del accidente más grave registrado en la mina desde 1990, cuando seis personas fallecieron también producto de otro “estallido de roca”.

En Chile, el mayor productor de cobre del mundo, la tasa de fatalidad en la minería ha descendido un 75 % desde 2010 y el año pasado fallecieron un total de 11 trabajadores en nueve accidentes mineros, según el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).