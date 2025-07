Tirador que mató a cuatro en Manhattan apuntaba a sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano

El hombre que mató a tiros a cuatro personas en un edificio de oficinas en Manhattan quería atacar a la sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano, pero tomó el ascensor equivocado, informó el martes el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

Los investigadores creen que Shane Tamura estaba tratando de llegar a las oficinas de la NFL después de disparar a varias personas en el vestíbulo del edificio, pero accidentalmente entró en el conjunto equivocado de bancos de ascensores, indicó Adams en entrevistas el martes.

Cuatro personas, incluido un policía de la ciudad de Nueva York fuera de servicio, fueron asesinadas. Tamura tenía un historial de enfermedad mental, y una nota incoherente encontrada en su cuerpo sugería que tenía una queja contra la NFLpor una afirmación no fundamentada de que sufría de encefalopatía traumática crónica, señaló la policía. Había jugado al fútbol americano en la escuela secundaria en California hace casi dos décadas.

Cinco muertos en un tiroteo en Nueva York, entre ellos un policía Lea también

La nota afirmaba que había estado sufriendo de ETC —la enfermedad cerebral degenerativa que se ha relacionado con conmociones cerebrales y otros traumas repetidos en la cabeza comunes en deportes de contacto como el fútbol americano— y decía que su cerebro debería ser estudiado después de su muerte, reveló una persona familiarizada con el asunto a The Associated Press.

También hacía referencia específicamente a la NFL, sostuvo la fuente.

No se ha determinado un motivo, pero los investigadores consideran, basándose en la nota, que podría haber apuntado específicamente al edificio porque es el hogar de la sede de la NFL.

El tiroteo tuvo lugar en un rascacielos que alberga las sedes tanto de la NFL como de Blackstone, una de las firmas de inversión más grandes del mundo, así como otros inquilinos.

Un mensaje enviado a los empleados de Blackstone, y obtenido por The Associated Press, dice que un empleado de la compañía fue asesinado en el tiroteo del lunes, pero su identidad no fue revelada.

Un video de vigilancia muestra al hombre saliendo de un BMW estacionado en doble fila poco antes de las 6:30 de la tarde portando un rifle M4, luego cruzando una plaza pública hacia el edificio. Luego, comenzó a disparar, afirmó la comisionada de policía Jessica Tisch, matando a un policía que trabajaba para protección seguridad corporativa y luego alcanzando a una mujer que intentó ponerse a cubierto mientras llovían las balas.

El hombre luego se dirigió al banco de ascensores y disparó a un guardia en un escritorio de seguridad y disparó a otro hombre en el vestíbulo, manifestó la comisionada.

El hombre tomó el ascensor hasta las oficinas en el piso 33 de la empresa propietaria del edificio, Rudin Management, y mató a una persona en ese piso y luego se suicidó, dijo la comisionada. El edificio, 345 Park Avenue, también alberga oficinas de la firma de servicios financieros KPMG.

El policía asesinado fue Didarul Islam, de 36 años, un inmigrante de Bangladesh que había servido como policía en la ciudad de Nueva York durante tres años y medio, aseveró Tisch en una conferencia de prensa.

"Estaba cumpliendo con su deber. Se puso en peligro. Hizo el máximo sacrificio", destacó Tisch. "Murió como vivió: un héroe".