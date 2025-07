Represalias contra The Wall Street Journal por caso Epstein

La Casa Blanca excluyó este lunes a The Wall Street Journal (WSJ) de un grupo de periodistas que cubren la próxima visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Escocia, después de que el periódico le atribuyera un mensaje de cumpleaños para Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales.

El viernes Trump demandó al WSJ y al magnate de los medios Rupert Murdoch por al menos 10,000 millones de dólares debido a este mensaje que él niega haber escrito.

Todo ello en medio de presiones sobre Trump de sus propias bases que acusan a su gobierno de encubrir los detalles del caso de Epstein, hallado muerto en la celda antes del juicio, para proteger a las élites.

El caso amenaza con dividir la base más conservadora de su movimiento "Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande", más conocido por sus siglas en inglés MAGA.

"Como confirmó la corte de apelaciones, The Wall Street Journal o cualquier otro medio de comunicación no tienen garantizado un acceso especial para cubrir al presidente Trump en el despacho oval, a bordo del Air Force One y en sus espacios de trabajo privados", afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Debido a la conducta falsa y difamatoria de The Wall Street Journal, no serán uno de los trece medios a bordo" del Air Force One, añadió.

El millonario de 79 años viajará a Escocia, donde posee dos complejos de golf, del 25 al 29 de julio para una visita privada, durante la cual se reunirá con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Desde el regreso al poder de Trump en enero, el gobierno controla el pequeño grupo de periodistas que sigue de cerca al presidente y que hasta ahora estaba organizado por los propios medios a través de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El Ejecutivo estadounidense ha excluido a la prestigiosa agencia estadounidense Associated Press por utilizar la denominación "golfo de México" en vez de "golfo de América" ordenada por el presidente estadounidense.

seguidores de maga

La Casa Blanca ha invitado no obstante a influencers y creadores de contenido que se identifican con el movimiento "MAGA".

La muerte de Epstein alimentó teorías conspirativas según las cuales habría sido asesinado para evitar revelaciones que implicaran a personalidades de primer nivel.

Figuras cercanas al movimiento trumpista militan desde hace años para que se publique una supuesta lista secreta de clientes de este amigo de las estrellas y los poderosos, con quien se ha relacionado a Trump.

Pero el 7 de julio el Departamento de Justicia y la policía federal, el FBI, publicaron en un informe conjunto que no existen pruebas de la supuesta lista ni de chantaje, lo que provocó un aluvión de mensajes furiosos de cuentas "MAGA" en las redes sociales.