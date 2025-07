Lo que tienes que saber sobre el accidente del avión militar en escuela de Bangladesh

Al menos 20 personas murieron después de que un avión de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrellara el lunes contra el campus de una escuela privada en la capital del país del sur de Asia, Dacca.

Se trata del accidente aéreo más mortífero en la capital de Bangladesh en la historia reciente. En 2008, otro avión de entrenamiento F-7 de la Fuerza Aérea se estrelló en las afueras de Daca, falleciendo su piloto, quien se había eyectado tras descubrir un problema técnico.

Aunque todavía se están revelando más detalles, esto es lo que se sabe hasta ahora:

¿Qué pasó?

El avión F-7 BGI, una variante de un caza chino, se estrelló contra el campus de la Escuela y Colegio Milestone, en el barrio de Uttara de Dhaka.

El piloto se encontraba entre los fallecidos, según militares y bomberos. Más de 160 personas resultaron heridas.

Las autoridades describieron el avión como un avión de entrenamiento. El ejército indicó que el avión despegó de la Base Aérea de Bangladesh AK Khandaker, en el barrio de Kurmitola, Daca, a la 1:06 p. m., hora local, y se estrelló poco después, incendiándose inmediatamente.

El ejército indicó que el piloto intentó evitar zonas densamente pobladas, pero el avión impactó contra un edificio de dos plantas. Señaló que la aeronave sufrió una falla técnica y añadió que un comité de alto nivel de la Fuerza Aérea investigará la causa.

¿Dónde ocurrió?

El accidente ocurrió en el campus de Milestone, una escuela con unos 2.000 estudiantes. Se describe como una institución educativa privada líder con más de dos décadas de experiencia.

Rafiqa Taha, una estudiante que no estaba presente en el momento del accidente, dijo a The Associated Press por teléfono que la escuela ofrece clases desde primaria hasta duodécimo grado.

La escuela dice que se centra en actividades extracurriculares, orientación profesional y “oportunidades globales”.

El barrio de Uttara está en el norte de Dhaka, un área metropolitana de más de 20 millones de personas.

¿Quiénes son las víctimas?

Aún se están revelando detalles. Las autoridades han informado que el piloto se encuentra entre los fallecidos.

Los medios locales informaron que muchos de los más de 160 heridos eran estudiantes que estaban en el campus para clases por la tarde.

Reacción

El líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, prometió una investigación sobre el accidente y expresó su profundo pesar por el "desgarrador accidente".

El gobierno anunció un día de luto nacional para el martes, con banderas que ondearán a media asta en todo el país.

El primer ministro indio, Narendra Modi, declaró en una publicación en X: «Nuestros sentimientos están con las familias en duelo. India se solidariza con Bangladesh y está dispuesta a brindar todo el apoyo y la asistencia posibles».