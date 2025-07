Extremistas japoneses protestan contra los migrantes en vísperas de elecciones en el Senado

Amnistía Internacional Japón ha expresado su «consternación» ante esta «deriva xenófoba», mientras que el primer ministro, Shigeru Ishiba, ha hecho un solemne llamamiento a la «coexistencia armoniosa».

Aung, una joven birmana afincada en Japón, ha sufrido la estigmatización de los inmigrantes a lo largo de la campaña electoral.

«La situación sigue siendo muy complicada en mi país, donde cada día hay gente que sufre e incluso muere. Por eso vivo con el temor constante de que le pase algo a mi familia, que sigue allí. En este contexto, la hostilidad hacia los inmigrantes aquí me pesa mucho. Echo terriblemente de menos un poco de calidez humana, empatía, solidaridad...».

«Mi sueño es poder vivir aquí con seguridad»

Ramazan, de 15 años, es un estudiante kurdo de secundaria. Su solicitud de asilo fue rechazada en primera instancia.

Ha apelado y espera con aprensión que se decida su destino. «No puedo contar las veces que me han dicho: «¡Vuelve a tu país!». Pero es que no tengo país, ya que soy apátrida. Si me devuelven a Turquía, será terrible. Mi vida correrá peligro. Solo pido una cosa: que Japón me proteja. Mi sueño es poder vivir aquí en seguridad, seguir estudiando en el instituto y encontrar un trabajo».

Japón sigue siendo el gran país industrializado menos abierto a los refugiados: cada año se rechaza alrededor del 90 % de las solicitudes de asilo. Sin embargo, esto no impide que algunos candidatos populistas critiquen que «los solicitantes de asilo puramente ficticios no están siendo perseguidos en absoluto».

A pocos días de las elecciones al Senado del 20 de julio, Japón está experimentando un auge de los partidos nacionalistas y populistas en las encuestas.

A la cabeza se encuentra Sanseito, una formación ultraconservadora y antiinmigración que, según varias encuestas, podría pasar de 2 a más de 10 escaños en la cámara alta. Impulsado por un discurso contra la globalización, la inmigración y el capital extranjero, este partido seduce con su mensaje de «prioridad para Japón».

Pero el partido se ve actualmente envuelto en una polémica sobre «Saya», una candidata novata de Sanseito, que apareció el lunes 14 de julio en una entrevista publicada en la cuenta X de la versión japonesa del medio de comunicación estatal ruso Sputnik.

Esta entrevista ha sembrado la confusión y ha suscitado especulaciones sobre posibles afinidades prorrusas del partido, lo que su líder, Sohei Kamiya, desmintió el martes en un programa difundido en línea. «Ni con Rusia, ni con China, ni con Estados Unidos. No tenemos ninguna. Mantenemos una diplomacia equilibrada con todos los países», afirmó.

La postura de Sanseito sobre Rusia ya había sido criticada anteriormente, cuando el líder del partido aseguró que Rusia no debía ser considerada totalmente responsable de la guerra en Ucrania.

Este cambio se produce en un momento en el que la coalición en el poder en Japón, formada por el PLD y su aliado Komeito, muy impopular, corre el riesgo de perder su mayoría, lo que debilitaría al primer ministro Shigeru Ishiba, en el cargo desde hace menos de un año, ya debilitado por la inflación (el precio del arroz se ha duplicado en un año), los escándalos y la creciente desconfianza de los votantes.

Si la coalición perdiera la mayoría, el país se vería sumido en una grave crisis política, sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro, Shigeru Ishiba, podría incluso verse obligado a dimitir.