Se conmemora 80 años de la primera explosión atómica, 16 de julio de 1945

Temprano en la mañana del 16 de julio de 1945, hace 80 años, el Proyecto Manhattan de EE. UU. realizó la primera prueba de un arma nuclear en el desierto de Nuevo México.

Fue el primer ensayo de un arma de implosión de plutonio, el mismo tipo de arma que devastó Nagasaki unas semanas después.

La explosión en tierra produjo una lluvia radiactiva que contaminó más de 1100 millas cuadradas del estado, y algunos escombros se extendieron hasta Canadá.

Seis semanas después de la prueba, una franja de radiactividad bastante alta cubrió un área de aproximadamente 160 kilómetros de largo por 48 kilómetros de ancho, según un informe del Laboratorio de Los Álamos publicado hoy por primera vez por el Archivo de Seguridad Nacional.

Además, se encontró radiación gamma en intensidades mensurables, pero muy bajas, en Santa Fe, Las Vegas, Ratón e incluso en Trinidad, Colorado, a 420 kilómetros del punto de detonación.

Para conmemorar el aniversario de este evento histórico mundial, el Archivo de Seguridad Nacional publicó hoy una colección de documentos esenciales desclasificados sobre la primera prueba de la bomba atómica y la contaminación radiactiva que preocupó a funcionarios gubernamentales y expertos médicos durante los años posteriores.

La nueva publicación se basa en un Libro Informativo Electrónico con documentos, fotos y películas de época publicado el año pasado por el Archivo, que lo enriquece con varios registros nuevos e importantes, entre ellos:

Memorandos enviados al director del Proyecto Manhattan, el general Leslie R. Groves, por su asesor científico, Richard C. Tolman, sobre la llamada "prueba de las 100 toneladas" (el "ensayo general" de Trinity) y las razones para realizar una prueba del dispositivo de implosión en el emplazamiento de Trinity; El mensaje telefónico del director general del Proyecto Manhattan, Leslie Groves, sobre la prueba minutos después de que se llevara a cabo, informando que los resultados "probablemente... superaron las expectativas"; Informes del jefe de la Misión Británica, Sir James Chadwick, sobre la prueba, quien escribió: "Incluso ahora, una semana después, me llena de asombro recordar este momento. Fue una visión del Apocalipsis"; y el dramático relato en primera persona del presidente de la Universidad de Harvard, James B. Conant, sobre la prueba, quien comentó: "La enormidad de la luz y su longitud me dejaron atónito".

Los planificadores de la Prueba Trinity se prepararon para posibles efectos adversos para la salud pública, pero desconocían la extensión de la propagación de los residuos radiactivos.

El impacto biológico y en la salud pública de la radiación de bajo nivel sigue siendo un tema controvertido.

Sin embargo, durante los años posteriores a Trinity, investigadores del Proyecto de Energía Atómica de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) recopilaron evidencia para determinar si la lluvia radiactiva representaba un riesgo para la salud.

Si bien los estudios no llegaron a conclusiones firmes, un informe de 1951 del Proyecto concluyó que existían "muchos riesgos potenciales insidiosos a largo plazo derivados de la actual contaminación de bajo nivel, que es el foco de estos estudios".

La posibilidad de que tales riesgos pudieran eventualmente dar lugar a acciones legales preocupaba a los expertos médicos, quienes también deseaban aprender más sobre las implicaciones militares de la contaminación de "grandes extensiones de tierra" por bajos niveles de radiación.

Esto llevó a la Comisión de Energía Atómica a financiar un programa de investigación en la UCLA para determinar el alcance y el impacto de la contaminación.

La prueba Trinity tuvo lugar hace 80 años, pero no es algo del pasado.

Investigadores del Instituto Nacional del Cáncer han determinado que las consecuencias de la prueba contribuyeron al aumento de casos de cáncer de tiroides.

Hasta el día de hoy, quienes viven en Nuevo México bajo la Ley de Exposición y Compensación a la Radiación (RECA), que hasta la fecha ha excluido a ese estado, a pesar de que 33 de sus condados, incluidas las zonas tribales, experimentaron niveles de exposición a la radiación superiores a los de otros condados estadounidenses cubiertos por la ley.