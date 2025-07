Inspectores de Texas aprobaron plan de desastre de Camp Mystic dos días antes de la inundación

Los inspectores de Texas aprobaron el plan de emergencia de Camp Mystic apenas dos días antes de que unas inundaciones catastróficas mataran a más de dos docenas de personas en el campamento de verano cristiano para niñas, la mayoría de ellas niñas.

El Departamento de Servicios de Salud del Estado publicó el martes registros que demuestran que el campamento cumplió con diversas regulaciones estatales sobre los procedimientos a implementar en caso de desastre. Entre ellas, se incluyen las instrucciones a los campistas sobre cómo proceder en caso de evacuación y la asignación de tareas específicas a cada miembro del personal y consejero.

Cinco años de informes de inspección entregados a The Associated Press no ofrecen ningún detalle de esos planes en Mystic, lo que plantea nuevas preguntas sobre la preparación del campamento antes de las lluvias torrenciales del 4 de julio en la región propensa a inundaciones de Texas Hill Country.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta de inundaciones para el área el 3 de julio a la 1:18 p. m. Ese peligro provocó que al menos uno de los aproximadamente 18 campamentos a lo largo del río Guadalupe trasladara a docenas de campistas a terrenos más altos.

La incertidumbre sobre lo que sucedió en Mystic surge mientras los funcionarios locales han eludido repetidamente preguntas sobre quién estaba monitoreando el clima y qué medidas se tomaron antes de las inundaciones.

La tragedia cae sobre el campamento histórico

El Campamento Místico, establecido en 1926, no fue evacuado y se vio especialmente afectado cuando el nivel del río aumentó de 4,2 metros (14 pies) a 9 metros (29,5 pies) en 60 minutos durante la madrugada. Las inundaciones en ese tramo del Guadalupe comienzan aproximadamente a los 3 metros (10 pies).

Un muro de agua anegó a las personas en cabañas, tiendas de campaña y remolques a orillas del río. Algunos sobrevivientes fueron encontrados aferrados a los árboles.

Al menos 27 campistas y sus consejeros murieron durante las inundaciones, y las autoridades informaron el martes que cinco campistas y un consejero aún no han sido encontrados. Entre los fallecidos se encontraba Richard "Dick" Eastland, el querido director del campamento, a quien los campistas describen como una figura paterna.

Charlotte Lauten, de 19 años, pasó nueve veranos en Camp Mystic, el más reciente en 2023. Dijo que no recordaba haber recibido instrucciones como campista sobre qué hacer en caso de una emergencia climática.

"Sé que los consejeros reciben una capacitación de orientación durante una semana antes del inicio del campamento", dijo. "Les informan sobre todo eso".

Un factor que probablemente dificultó la huida de las niñas fue la oscuridad, dijo Lauten. Los campistas no tienen acceso a sus teléfonos mientras están en el campamento, explicó, y añadió que, de todos modos, no tendrían señal debido a la ubicación remota.

“Esto es un lugar remoto y no tenían luz”, dijo. “Habría estado completamente oscuro, como si no se pudiera ver a un metro y medio de distancia. Nunca había visto estrellas como allí porque simplemente no había luz”.

Las inspecciones no encontraron problemas

El estado inspeccionó Camp Mystic el 2 de julio, el mismo día que la División de Manejo de Emergencias de Texas activó los recursos de respuesta a emergencias antes de las inundaciones previstas.

La inspección no detectó deficiencias ni infracciones en el campamento según una larga lista de criterios de salud y seguridad. El campamento contaba en ese momento con 557 campistas y más de 100 empleados entre sus sedes de Guadalupe y Cypress Lake.

Los planes de desastre deben publicarse en todos los edificios del campamento, pero no se presentan ante el estado, dijo Lara Anton, portavoz del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.

"No los tenemos", dijo Anton en un correo electrónico. "Tendrías que conseguirlos en el campamento".

Camp Mystic no respondió a las solicitudes de comentarios sobre su plan de emergencia. En un comunicado publicado en su sitio web, el campamento afirmó que ha estado en comunicación con las autoridades locales y estatales, quienes están desplegando incansablemente amplios recursos para la búsqueda de nuestras niñas desaparecidas.

Los campamentos son responsables de desarrollar su propio plan de emergencia. Los inspectores evalúan los planes para garantizar que cumplan con varios requisitos estatales, incluidos los procedimientos de evacuación.

“El inspector verificó que tuvieran planos de esos elementos publicados en cada edificio”, dijo Anton, “y que hubieran capacitado al personal y a los voluntarios sobre qué hacer”.

Camp Mystic cuenta con licencia estatal y es miembro de la Asociación de Campamentos para el Progreso Mutuo, cuyo objetivo es mejorar los estándares de salud y seguridad en los campamentos de verano. Los líderes de dicha asociación no respondieron a los mensajes.

La Asociación Americana de Campamentos (ACA) declaró el martes que Camp Mystic no está acreditado por dicha organización, cuyos estándares se centran en la seguridad y la gestión de riesgos. La portavoz Lauren McMillin se negó a confirmar si el campamento había sido acreditado previamente por la asociación, que se describe como «la única organización nacional de acreditación para campamentos de verano y de todo el año».

Autoridades revisan pluviómetros y medidores de caudal

Un pluviómetro a aproximadamente 1,6 kilómetros de Camp Mystic registró 24 centímetros de precipitación el 4 de julio, según datos de la Autoridad del Río Guadalupe-Blanco. Otro pluviómetro de la agencia, más al sur y al oeste, registró 31 centímetros de precipitación. La autoridad informó a la AP que, tras una revisión de sus equipos, ambos funcionaron correctamente durante la inundación.

Sin embargo, al menos cuatro medidores del Servicio Geológico de Estados Unidos a lo largo del río Guadalupe experimentaron algún nivel de falla el 4 de julio.

Los medidores, ubicados cerca de Hunt y Kerrville, dejaron de registrar los niveles del río y el caudal de agua en las primeras horas de la mañana del 4 de julio.

Un medidor, ubicado a unos 8 kilómetros (5 millas) al noreste de Camp Mystic, registró un nivel de 9 metros (29,5 pies) a las 4:35 a. m., según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Este fue el último nivel del río registrado por la instrumentación hasta que un hidrólogo del USGS instaló un medidor temporal. En ese momento, el hidrólogo midió la marca de pleamar en 11,44 metros (37,52 pies).

En ese lugar, un nivel del río de 32 pies (9,75 metros) podría provocar “inundaciones desastrosas que pongan en peligro la vida”, que podrían cubrir las carreteras de los campamentos y complejos turísticos más bajos, según la NOAA.