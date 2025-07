Tres ex jefes militares de El Salvador, condenados por asesinato de periodistas en 1982

El 3 de junio, el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en el norteño departamento de Chalatenango, El Salvador, los había condenado a 15 años de prisión a cada uno, pero este jueves, al entregar la sentencia por escrito, el tribunal aclaró que, por ser cuatro los asesinados, la sentencia suma 60 años.

La sentencia precisa que los condenados "solo cumplirán 30 años" de cárcel, la pena máxima establecida por la ley penal de la época.

"Un peso histórico importante"

El caso permaneció en la impunidad hasta que fue reabierto en 2018 después de que la Corte Suprema salvadoreña declarara inconstitucional en 2016 una ley de amnistía de 1993, que perdonó los crímenes de la guerra civil.

"Este es el primer caso después de que se dejó sin efecto la amnistía. Y un dato crucial es que es la primera condena de un caso que esté señalado en el informe de la Comisión de la Verdad. Aparte de que es la primera vez que se condena a un general ministro de Defensa por un crimen de esa naturaleza cometido en la guerra", subraya para RFI Pedro Cruz, abogado de familiares de las víctimas.

"Evidentemente, tiene un peso histórico importante. Creo que abre el camino para los casos que ya están en sede judicial, y puede servir de parámetro para los jueces o juezas que están tramitando estos casos y que ven que uno llegó al final, llegó a una sentencia condenatoria y no se ha desmoronado el país. O sea, no ha pasado nada que deje de funcionar al Estado. Ese miedo que metieron desde hace décadas de que nuestros casos no se deben tocar porque van a afectar la democracia. No, nada. El caso pasó, el jurado condenó y la vida sigue igual", recalca.

Asesinados en una emboscada

Los condenados son el exministro de la Defensa (1979-1983), general José Guillermo García, de 91 años; el exdirector de la disuelta Policía de Hacienda, coronel Francisco Morán (93); y el coronel Mario Adalberto Reyes Mena (85), excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en Chalatenango.

El 17 de marzo de 1982, los periodistas neerlandeses Jan Cornelius Kuiper, Joop, Koos, Jacobus Andries Koster, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen fueron asesinados en una emboscada del batallón Atonal en Chalatenango mientras filmaban un documental sobre la guerra civil salvadoreña. Los periodistas trabajaban para IKON TV, un canal de Países Bajos creado por varias iglesias.

Morán y Reyes Mena, según la sentencia, fueron condenados en calidad de "autores mediatos" y a García como "autor en comisión por omisión".

Los tres militares retirados también fueron condenados "al pago de la responsabilidad civil" a favor de familiares de las víctimas.

Bukele deberá pedir perdón

La sentencia establece, por otra parte, que el Estado salvadoreño debe pedir perdón públicamente a los familiares de los periodistas "por el retardo de justicia" y porque "los autores principales" pertenecían al alto mando del ejército.

El pedido de perdón deberá hacerlo el presidente Nayib Bukele, como comandante general de la Fuerza Armada, en un plazo de 30 días hábiles.

El conflicto dejó 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos, según cifras oficiales.