Santos critica aumento de las drogas y violencia en Colombia: Gobiernos que lo sucedieron no aplicaron acuerdos de paz

Desde Londres, tras su participación en el conversatorio “Cómo ganarle la guerra a las drogas” en el instituto de asuntos internacionales Chatham House, el exmandatario colombiano Juan Manuel Santos lamentó la falta de compromiso del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, para la implementación del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, tras nueve años de su firma. Como Nobel de Paz, Santos también llamó al diálogo y la negociación para desescalar el conflicto en el Medio Oriente.

RFI: Usted dijo algo bien alarmante y es que Colombia está produciendo más cocaína que nunca. ¿Cómo es esto?

Juan Manuel Santos: No lo dije yo, lo dijo el informe que fue publicado la semana pasada de Naciones Unidas, que hace una evaluación sobre la producción y el consumo de drogas en el mundo cada año, y esa fue la conclusión de ese informe.

RFI: ¿Por qué cree que está pasando esto en Colombia?

Juan Manuel Santos: Por varios motivos. Primero, por la no implementación del acuerdo de paz. En el acuerdo se negoció uno de los puntos en forma específica para ir desmontando el negocio de las drogas ilícitas, especialmente de la cocaína, aunque también de la marihuana. Y se establecieron una serie de acciones específicas. Eso comenzó a aplicarse, pero infortunadamente los gobiernos que siguieron, el anterior y este, no continuaron implementando ese acuerdo y estamos viendo las consecuencias.

RFI: ¿Estamos viendo un retroceso en la violencia de Colombia?

Juan Manuel Santos: Infortunadamente, sí. Estamos viendo un retroceso. Ustedes han visto cómo el crimen organizado está ya presente, según Naciones Unidas, en más de 450 municipios y está expandiendo su control territorial. Y eso, por supuesto, genera mucha violencia y, sobre todo, la competencia entre esos grupos criminales por ese control territorial, pues ha generado más violencia.

RFI: Especialmente en el Cauca y en el Catatumbo, zonas que usted conoce muy bien como ministro de Defensa.

Juan Manuel Santos: Sí, acuérdese, en el año 2017, 2018, esas zonas, que son zonas muy calientes, eran zonas muy tranquilas. Usted va hoy a preguntarles a los habitantes del Catatumbo o del Cauca cómo estaban en el año 2017, 2018, y le van a responder: teníamos tranquilidad. Se ha firmado el acuerdo de paz. Inclusive la MOE, que es la organización que hace una especie de análisis de evaluación de las elecciones, dijo: las elecciones más pacíficas, más tranquilas que ha tenido Colombia en los últimos 50, 60 años fueron las del 2018, porque el país estaba tranquilo. Infortunadamente, nuevamente, la no implementación del acuerdo ha generado una serie de problemas, entre ellos, más violencia.

RFI: La ONU ha alertado de que el proceso no está avanzando para nada. Usted, que es el ideólogo de ese proceso de paz, ¿cuál es su radiografía de la implementación? Y ya estamos a punto de cumplir nueve años.

Juan Manuel Santos: Pues infortunadamente los gobiernos que me sucedieron… El gobierno anterior hizo campaña en contra del acuerdo de paz y fue muy reticente en su implementación. Y este gobierno, que hizo su campaña a favor del acuerdo de paz, lo que hemos visto es que ha sido incapaz de llevar a cabo una implementación efectiva. O sea que llevamos prácticamente dos gobiernos con una implementación muy, muy pequeña y esa es parte del problema que tenemos en este momento, porque en el acuerdo, si uno se lee las 320 páginas, ahí está la solución a muchos de los problemas que tenemos en Colombia. Al no implementarlo, y eso mismo lo dice el propio Consejo de Seguridad de la ONU, al no implementar el acuerdo, estamos viendo los problemas que se están presentando.

RFI: En el caso del gobierno de Iván Duque, se sabía que estaba en contra del proceso de paz, pero en el caso del presidente Petro, ideas de izquierda, la guerrilla, saltar a la política, ¿no resulta una contradicción?

Juan Manuel Santos: Sin duda es una contradicción. Y se le pidió encarecidamente al Gobierno y al presidente Petro que no adelantara su llamada paz total a expensas del acuerdo de paz con las FARC, que más bien construyera esa paz total sobre el cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC. Infortunadamente, no ha sido así. Lo que ha hecho el Gobierno Petro en torno a la paz total, que infortunadamente ha sido un fracaso, le ha costado mucho al acuerdo de paz con las FARC. Por ejemplo, en uno de los muchos ejemplos, el asesinato de los firmantes, que no debería estar sucediendo. Y muchos de los que están asesinando a los firmantes son producto de la llamada paz total.

RFI: Como colombiano, por supuesto, ¿cuál es su lectura sobre la situación en el Gobierno Petro? Usted ha dicho que faltaba un capitán al frente del barco. ¿Eso qué significa exactamente?

Juan Manuel Santos: Pues mire, los gobiernos y los países necesitan que les muestren para dónde van. Así como los buques, y yo fui marino y por eso usé ese símil, necesitan un puerto de destino, necesitan un rumbo. Y lo que estamos viviendo en el país es una inmensa incertidumbre y la gente se está preguntando: ¿Para dónde vamos? Entonces, han sido una serie de políticas que han generado confusión y eso genera incertidumbre, y la incertidumbre genera miedo. Y eso es lo que, infortunadamente, hemos sufrido en los últimos tiempos.

RFI: También es muy preocupante, sobre todo a nivel internacional, el regreso de lo que parece la violencia política en Colombia por el atentado al precandidato Miguel Uribe.

Juan Manuel Santos: Pues ojalá no sea así. Muy desafortunado ese terrible atentado que se cometió contra el senador Miguel Uribe. Todos seguimos rezando para que recobre su salud y ojalá vuelva a ser una persona normal, porque estaba cumpliendo una función como político importante, pero ojalá tampoco sea el preámbulo de retornar a esa violencia política que vivimos en los años 80 y 90, porque para el país sería un retroceso muy triste. Yo espero que no sea así.

RFI: Ahora estamos nuevamente viendo una escalada complejísima en el Medio Oriente. ¿Usted cómo ve la situación? Pero, sobre todo, ¿qué debe hacerse?

Juan Manuel Santos: Yo esperaría que estamos en Chatham House y usted ha visto la cantidad de frases que hay sobre personas que quieren que haya paz en el mundo. Ahí vemos a Gorbachov, vemos a Mahatma Gandhi con las diferentes frases. Todos, todos coinciden en una frase que Nelson Mandela repetía con mucha frecuencia, y es que el arma más poderosa que existe es sentarse a dialogar, diálogo constructivo entre las partes que están en conflicto. Este cese al fuego, que ojalá se mantenga entre Irán e Israel y Estados Unidos, que eso se pueda traducir en unas discusiones, unas conversaciones, un diálogo, unas negociaciones que le den estabilidad a todo el Medio Oriente. Las crisis generan oportunidades; que aprovechen esta crisis y este cese al fuego para ver si hay la voluntad de encontrar soluciones sostenibles y duraderas en el largo plazo para darle al Medio Oriente paz y tranquilidad.

RFI: ¿Es siempre posible una negociación?

Juan Manuel Santos: Siempre es posible una negociación. Es simplemente que exista voluntad de las partes para sentarse a dialogar en forma constructiva. ¿Y qué quiere decir en forma constructiva? Que uno se sienta a dialogar para aprender del otro. ¿Por qué piensa como está pensando? ¿Por qué actúa como está actuando? Y ahí, cuando uno aprende del otro por qué está actuando así, se comienzan a identificar los comunes denominadores. Así se hace la paz. Así se ha hecho siempre. Y por eso, ojalá exista esa voluntad y podamos encontrar una solución a un problema que, en el caso de Palestina e Israel, lleva tantos años y que tiene que solucionarse si realmente queremos y quieren las partes vivir en paz.