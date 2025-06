Jamenei, líder supremo de Irán, subraya que su país "no acepta los ataques de nadie"

El líder supremo iraní, Alí Jamenei, ha publicado un escueto mensaje en el que ha reivindicado que Irán "no acepta los ataques de nadie", en referencia a los bombardeos estadounidenses sobre las instalaciones nucleares iraníes, a los que ha respondido Teherán atacando una base militar estadounidense en Catar.

"No atacamos a nadie. No aceptamos los ataques de nadie. No nos rendiremos ante los ataques de nadie. Esta es la lógica de la nación iraní", ha publicado Jamenei en su cuenta oficial en farsi.

El texto viene acompañado de las etiquetas de texto 'Besharat Fatá' --Buena Noticia de Victoria, nombre oficial del ataque iraní en Catar-- y 'Alahu Akbar' --Alá es el más grande--.

El mensaje contiene además una imagen aparentemente generada con inteligencia artificial que muestra unas supuestas instalaciones militares incendiadas con una bandera estadounidense ajada y también en llamas.