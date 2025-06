Ejército israelí anuncia la intercepción de un misil atribuido a Irán contra el centro del país

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado en la madrugada de este lunes el lanzamiento de un misil desde Irán hacia territorio israelí, que se habría dirigido a la zona de Tel Aviv, en el centro del país, si bien ha sido interceptado y hasta el momento no se han registrado víctimas.

"Las FDI han identificado el lanzamiento de misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel hace poco tiempo. Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza", ha señalado un portavoz del Ejército israelí, a través de Telegram, donde posteriormente ha autorizado a la población a salir de los espacios protegidos.

El servicio nacional de ambulancias de Israel, Magen David Adom (MDA), no ha registrado heridos, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Agencias de noticias iraníes como IRNA y Fars han atribuido el ataque a los rebeldes hutíes de Yemen y han asegurado que la "Operación Promesa Verdadera 21 no se ha llevado a cabo", si bien la insurgencia no ha confirmado hasta el momento su autoría.

El grupo, que lleva levantado en armas contra Israel y sus aliados desde el comienzo de la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, que ha matado al menos a 55.000 palestinos,, ha avisado horas antes de que reanudará sus ataques contra las fuerzas aeronavales de Estados Unidos desplegadas en el mar Rojo si el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, decidía atacar territorio iraní, lo que finalmente ha tenido lugar en la madrugada del domingo.