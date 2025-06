Corte bloquea fallo que ordena devolver control de la Guardia Nacional a California

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos bloqueó temporalmente el jueves la orden de un juez federal que ordenó al presidente, Donald Trump, devolver el control de las tropas de la Guardia Nacional a California después de que las desplegara allí tras las protestas registradas en Los Ángeles contra las redadas de inmigración.

El tribunal dijo que celebraría una vista sobre el asunto el martes. El fallo se produjo apenas unas horas después del emitido por el juez federal, que debía entrar en vigor al mediodía del viernes.

Antes el jueves, el juez de distrito de Estados Unidos Charles Breyer dictaminó que el despliegue de la Guardia era ilegal, violaba la Décima Enmienda y excedía la autoridad legal de Trump. La orden afectaba únicamente a las tropas de la Guardia Nacional, no a los marines que también se movilizaron en las protestas de Los Ángeles. El magistrado apuntó que no se pronunciaría sobre ellos porque aún no estaban en las calles.

El gobernador de California, Gavin Newsom, quien solicitó al juez una suspensión de urgencia para que las tropas dejaran de ayudar en las redadas de inmigración, había elogiado el primer fallo.

“Hoy ha sido realmente de una prueba para la democracia, y pasamos la prueba”, dijo Newsom en una conferencia de prensa antes de la decisión de la corte de apelaciones.

La Casa Blanca había calificado la orden de Breyer como “sin precedentes” y agregó que “pone en peligro a nuestros valientes funcionarios federales”.

“El tribunal de distrito no tiene autoridad para usurpar la autoridad del presidente como comandante en jefe”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado. "El presidente ejerció su autoridad legal para movilizar a la Guardia Nacional para proteger edificios y personal federal en el anárquico Los Ángeles de Gavin Newsom. El gobierno de Trump apelará de inmediato este abuso de poder y espera una victoria definitiva sobre el tema”.

Marines reciben formación en disturbios civiles en base cercana

Alrededor de 700 marines han estado realizando entrenamientos contra disturbios civiles en la Estación de Armas Navales Seal Beach, en el condado californiano de Orange.

“Me han informado desde la oficina del gobernador que en las próximas 24 horas, 140 marines reemplazarán y relevarán a los miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles”, dijo Nicholas Green, un abogado que representa al estado, ante el tribunal.

Normalmente, la autoridad para movilizar a la Guardia Nacional recae en los gobernadores, pero hay determinadas circunstancias en las que la orden puede llegar del presidente. Trump federalizó a los miembros de la Guardia Nacional de California en virtud de una autoridad conocida como Título 10.

El Título 10 permite al presidente llamar a la Guardia Nacional al servicio federal bajo ciertas circunstancias limitadas, como cuando el país “es invadido”, cuando “hay una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del gobierno”, o cuando el presidente no puede “ejecutar las leyes de Estados Unidos”.

Breyer dijo en su fallo que lo que está sucediendo en Los Ángeles no cumple con la definición de rebelión.

“Las protestas en Los Ángeles están muy lejos de ser una ‘rebelión’”, escribió.

California demandó al gobierno federal

Newsom presentó una demanda para bloquear el despliegue de la Guardia en contra de voluntad. Más tarde, California presentó posteriormente una moción de emergencia en la que solicitó que se impidiese la implicación de sus efectivos en las redadas de inmigración.

El gobernador argumentó que las tropas se movilizaron originalmente para proteger edificios federales y quería que el tribunal impidiera que ayudaran a proteger a los agentes de inmigración durante las redadas, afirmando que involucrar a la Guardia Nacional solo aumentaría las tensiones y fomentaría los disturbios civiles.

El general de división Scott Sherman, comandante de la Fuerza Operativa 51, que supervisa a las tropas de la Guardia Nacional y a los marines enviados a Los Ángeles, dijo que, hasta el miércoles, alrededor de 500 efectivos de la Guardia habían sido entrenadas para acompañar a agentes en operaciones migratorias. Fotos de soldados de la Guardia custodiando a estos agentes ya han sido difundidas por funcionarios de inmigración.

Ninguno de los marines ha sido entrenado para participar en las redadas, y aún no está claro si lo serán, apuntó Sherman.

Trump movilizó incorrectamente a la Guardia, según juez

En su amplio fallo, el juez determinó que Trump no había convocado de forma adecuada a la Guardia Nacional en primer lugar.

La demanda alegó que el Título 10 exige también que el presidente consulte con los gobernadores antes de emitir órdenes a la Guardia Nacional.

Brett Shumate, abogado del gobierno federal, dijo que Trump cumplió la ley al informar al general a cargo de las tropas de su decisión y que tendría autoridad para movilizar a la Guardia aunque no lo hubiera hecho.

En un escrito presentado antes de la vista del jueves, el Departamento de Justicia indicó que las órdenes de Trump no estaban sujetas a revisión judicial.

“Los tribunales no interfirieron cuando el presidente Eisenhower desplegó al ejército para proteger la desegregación escolar. Los tribunales no interfirieron cuando el presidente Nixon desplegó al ejército para repartir el correo durante una huelga postal. Y los tribunales tampoco no deberían interferir aquí”, argmentó el departamento.

“Nuestra posición es que esto no está sujeto a revisión judicial”, dijo Shumate al juez.

Breyer, quien en un momento dado agitó una copia de la Constitución, dijo que no estaba de acuerdo.

“Estamos hablando del presidente ejerciendo su autoridad, y el presidente, por supuesto, está limitado en esa autoridad. Esa es la diferencia entre un gobierno constitucional y el rey Jorge”, manifestó.

Las protestas se intensificaron

Las protestas contra las redadas de inmigración en Los Ángeles se intensificaron después de que Trump movilizara a la Guardia Nacional y, desde entonces, se han extendido a otras ciudades como Boston, Chicago y Seattle.

Trump ha descrito a Los Ángeles en términos alarmantes que la alcaldesa Karen Bass y Newsom dicen que están lejos de la verdad.