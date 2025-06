Buscan a hombre de 57 años que se hizo pasar por policía y baleó a 2 legisladores en Minnesota

Un hombre que se hacía pasar por un agente de policía baleó y mató a una legisladora de Minnesota y a su esposo en un ataque perpetrado en su hogar el sábado por la mañana, y un segundo legislador y su esposa resultaron heridos en un tiroteo separado en lo que el gobernador Tim Walz describió como “violencia política dirigida”.

La policía estaba buscando al responsable de los ataques a los legisladores demócratas. Unas notas encontradas dentro de una patrulla falsa que fue recuperada en una de las escenas del tiroteo mencionaban los nombres de varios legisladores y otros funcionarios, dijo el jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley.

Dos personas familiarizadas con el asunto identificaron al sospechoso buscado como Vance Boelter, de 57 años. Las personas no podían discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Melissa Hortman, expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, y su cónyuge fueron asesinados a tiros el sábado por la mañana en su hogar de Brooklyn Park. Un segundo legislador estatal, el senador John Hoffman y su esposa, fueron baleados varias veces en Champlin. Las autoridades dicen que tanto Hortman como Hoffman fueron mencionados en los escritos del sospechoso.

“Cuando registramos el vehículo, había un manifiesto que identificaba a muchos legisladores y otros funcionarios. Inmediatamente alertamos al estado. Tomamos medidas para alertarlos y proporcionar seguridad donde fuera necesario”, dijo Bruley.

La coronel de la Patrulla Estatal, Christina Bogojevic, pidió a la gente que, como medida de “precaución”, no asistiera a ninguna de las protestas “No Kings” (”No a los reyes") que estaban planeadas en todo el estado el sábado.

Bogojevic dijo que las autoridades no tenían evidencia directa de que las protestas fueran a ser atacadas, pero dijo que el sospechoso tenía algunos volantes de “No Kings” en su coche. Los organizadores anunciaron que todas las protestas en todo el estado fueron canceladas.

Horas después de los incidentes, cientos de policías y agentes de distintos departamentos de la región, algunos con equipo táctico y armas de estilo de asalto, estaban dispersos por la ciudad. También se colocaron retenes en algunas autopistas.

Walz dijo que Hortman y Hoffman fueron deliberadamente atacados.

“Debemos todos, en Minnesota y en todo el país, oponernos a todas las formas de violencia política", dijo Walz en una conferencia de prensa el sábado. “Los responsables de esto rendirán cuentas”.

Hoffman, un demócrata, fue elegido por primera vez en 2012. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente de la Junta Escolar de Anoka Hennepin, que gestiona el distrito escolar más grande de Minnesota. Hoffman y su esposa tienen una hija. Representa un distrito al norte de Minneapolis.

En el momento de su muerte, Hortman era la líder demócrata de la Cámara de Representantes en el Congreso estatal y expresidenta de la cámara baja. Fue elegida por primera vez en 2004. Ella y su esposo tenían dos hijos.

Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal, dijo que las autoridades estaban buscando activamente a un sospechoso.

Se realizarán autopsias para determinar el alcance de las heridas, pero Hortman y su cónyuge murieron por heridas de bala, dijo Evans. Una orden de “refugio en el lugar” estaba en efecto el sábado por la mañana.

El Comisionado de Seguridad Pública, Bob Jacobson, dijo que el sospechoso se hacía pasar por un agente de policía.

“El sospechoso explotó la confianza de nuestros uniformes, lo que nuestros uniformes están destinados a representar. Esa traición es profundamente perturbadora para aquellos de nosotros que llevamos la placa con honor y responsabilidad”, dijo.

Bruley dijo que el sospechoso huyó por la parte trasera de la casa de Hortman después de un intercambio de disparos con la policía.

El sospechoso estaba vestido como un agente uniformado y operaba un vehículo que “parecía exactamente una patrulla SUV. Estaba equipado con luces, luces de emergencia y parecía exactamente un vehículo policial”, dijo Bruley.

El presidente Donald Trump dijo en un comunicado de la Casa Blanca que el FBI se uniría a la investigación.

“Nuestra secretaria de Justicia, Pam Bondi, y el FBI están investigando la situación, y procesarán a cualquier persona involucrada con todo el peso de la ley. Ese tipo de violencia horrenda no será tolerada en los Estados Unidos de América. ¡Dios bendiga a la gran gente de Minnesota, un lugar verdaderamente grandioso!”.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth, una republicana de Cold Spring, calificó el ataque de “malvado” y dijo que estaba “con el corazón roto más allá de las palabras” por los asesinatos de Hortman y su esposo, Mark.

“Con la respuesta de las fuerzas del orden en curso y los detalles aún emergiendo, simplemente pediré a todos los habitantes de Minnesota que por favor eleven en oración a las víctimas de este horrible ataque, así como al personal de las fuerzas del orden que aún trabaja para detener al perpetrador”, dijo Demuth en un comunicado.

Los incidentes ocurrieron en un momento en que los líderes políticos en todo el país han sido atacados, acosados e intimidados durante un tiempo de profundas divisiones políticas.