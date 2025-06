Israel lanza ataque fulminante contra instalaciones nucleares y militares de Irán

Israel lanzó un ataque fulminante contra el corazón de la estructura nuclear y militar de Irán el viernes, desplegando aviones de combate y drones introducidos de contrabando en el país para atacar instalaciones clave y eliminar a generales de alto rango y científicos, en un bombardeo que, según dijo, era necesario antes de que su adversario se acercara más a construir un arma atómica.

La operación aumentó la posibilidad de que se produzca una guerra total entre los países y llevó a la región, ya en tensión, a una mayor agitación.

Irán tomó represalias rápidamente, enviando un enjambre de drones hacia Israel mientras el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, advertía de un “castigo severo”. Un día antes, Irán había sido censurado por el organismo de control atómico de la ONU por no cumplir con las obligaciones destinadas a evitar que desarrollara un arma nuclear.

Israel había amenazado durante mucho tiempo con tal ataque, y sucesivas administraciones estadounidenses habían tratado de prevenirlo, temiendo que encendiera un conflicto más amplio en Oriente Medio y posiblemente fuera ineficaz para destruir el programa nuclear disperso y endurecido de Irán.

Pero una confluencia de desarrollos provocados por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca crearon las condiciones que permitieron a Israel finalmente cumplir con sus amenazas.

Israel había informado al gobierno de Trump que los ataques a gran escala estaban por venir, dijeron funcionarios en Estados Unidos e Israel bajo condición de anonimato para describir discusiones diplomáticas privadas.

El miércoles, Estados Unidos retiró a algunos diplomáticos estadounidenses de la capital de Irak y ofreció evacuaciones voluntarias para las familias de las tropas estadounidenses en Oriente Medio. El viernes, Estados Unidos comenzó a desplazar recursos militares, incluidos barcos, en la región mientras Israel se preparaba para más represalias, dijeron dos funcionarios estadounidenses.

Países de la región condenaron el ataque de Israel y líderes de todo el mundo pidieron una desescalada inmediata por ambas partes. Irán solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

El ejército israelí explicó que unos 200 aviones participaron en el ataque inicial contra unos 100 objetivos. La agencia de espionaje israelí, Mossad, posicionó drones explosivos y armas de precisión dentro de Irán con anticipación, y los utilizó para atacar las defensas aéreas iraníes y lanzadores de misiles cerca de Teherán, según dos funcionarios de seguridad que hablaron bajo condición de anonimato.

No fue posible confirmar de forma independiente las afirmaciones de los funcionarios.

Entre los sitios clave que Israel atacó se encontraba la principal instalación de enriquecimiento nuclear de Irán en Natanz, donde se podía ver una columna de humo negro. Israel también dijo que había destruido decenas de instalaciones de radar y lanzadores de misiles tierra-aire en el oeste de Irán.

El portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, dijo que la instalación de Natanz fue “significativamente dañada” y que la operación estaba “aún en sus inicios”.

Entre los muertos estaban tres de los principales líderes militares de Irán: uno que supervisaba el conjunto de las fuerzas armadas, el general Mohammad Bagheri; otro que dirigía la Guardia Revolucionaria, el general Hossein Salami, y el responsable del programa de misiles balísticos de la Guardia, el general Amir Ali Hajizadeh.

Irán confirmó los tres decesos, lo que supone un duro golpe para su teocracia gobernante y complicará los esfuerzos para tomar represalias. Jamenei apuntó que otros altos funcionarios militares y científicos también habían fallecido.

En su primera respuesta, Irán lanzó más de 100 drones hacia Israel. Israel dijo que los drones estaban siendo interceptados fuera de su espacio aéreo, y no estuvo claro de inmediato si alguno superó sus defensas.

El ejército israelí dijo que convocó a reservistas y comenzó a estacionar tropas en “todos los escenarios de combate” en todo el país mientras se preparaba para más represalias de Irán o grupos proxy iraníes en su frontera.

Por su parte, Trump instó a Irán a llegar a un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear, advirtiendo en su plataforma Truth Social que los ataques de Israel “solo empeorarán”.

“Irán debe hacer un trato, antes de que no quede nada, y salvar lo que en su día se conoció como el Imperio Persa”, escribió. “No más muerte, no más destrucción. Háganlo, antes de que sea demasiado tarde".

A principios de la semana, funcionarios en Washington habían advertido a Israel que no perpetrara un ataque para no interrumpir las negociaciones de Estados Unidos con Irán sobre su programa de enriquecimiento nuclear. El viernes, enfatizaron que Estados Unidos no había estado involucrado en el ataque y advirtieron contra cualquier represalia que apunte a intereses o personal estadounidenses.

Israel describe los ataques como preventivos contra el programa nuclear iraní

Los líderes israelíes describieron el ataque como necesario para evitar una amenaza inminente de que Irán construyera bombas nucleares, aunque sigue sin estar claro cómo de cerca está el país de lograrlo o si realmente Teherán había estado planeando un ataque pronto. Irán mantiene que su programa nuclear tiene solo fines civiles.

“Esta es una amenaza clara y presente para la propia supervivencia de Israel”, afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras prometía continuar atacando a Irán durante el tiempo que fuera necesario para “eliminar esta amenaza”.

Israel es ampliamente considerado como el único estado con armas nucleares en Oriente Medio, pero nunca ha reconocido tener tales armas.

Durante el último año, Israel ha atacado las defensas antiaéreas de Irán, golpeando un sistema de radar de una batería de defensa aérea de fabricación rusa en abril de 2024 y sitios de misiles tierra-aire y fábricas de misiles en octubre.

El viernes, los israelíes se apresuraron a los supermercados en Tel Aviv, Jerusalén y otros lugares para comprar agua embotellada y otros suministros. Pero, por lo demás, las calles y parques estaban mayormente desiertos.

Irán afirma que Israel atacó zonas residenciales

Para Netanyahu, la operación desvía la atención de la cada vez más devastadora guerra de Israel en Gaza, que empezó hace más de 20 meses.

Existe un amplio consenso entre la población israelí de que Irán es una amenaza, y el líder de la oposición en el país, Yair Lapid —un crítico de Netanyahu—, ofreció su “apoyo total” a la misión contra Irán. Pero si las represalias iraníes causan bajas israelíes significativas o grandes alteraciones en la vida cotidiana, la opinión pública podría cambiar rápidamente.

El grupo militante libanés respaldado por Irán, Hezbollah, emitió un comunicado en el que ofreció sus condolencias y condenó el ataque, pero no amenazó con unirse a Irán en su respuesta. La última guerra entre Hezbollah e Israel —en la que falleció parte de la cúpula directiva de la milicia— terminó en noviembre con un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Jamenei, el líder supremo iraní, señaló en un comunicado que Israel “extendió su mano malvada y manchada de sangre para cometer un crimen en nuestro amado país, revelando su naturaleza maliciosa más que nunca al atacar centros residenciales”.

Netanyahu mostró su esperanza porque los ataques desencadenasen la caída de la teocracia iraní y dijo que su mensaje a la población iraní era que la lucha no era contra ellos, sino contra la “dictadura brutal que los ha oprimido durante 46 años”.

“Creo que el día de su liberación está cerca”, manifestó el líder israelí.

El ataque a Irán empujó al límite a las fuerzas militares israelíes, y requirió el uso de envejecidos aviones de reabastecimiento de combustible en pleno vuelo para acercar sus aviones de combate lo suficiente como para atacar. No estaba claro por el momento si los aviones israelíes entraron en el espacio aéreo iraní o si dispararon los llamados “misiles de largo alcance” desde fuera. Personas en Irak escucharon aviones de combate sobrevolando en el momento del ataque.

Aumento de tensiones en las semanas previas

La posibilidad de un ataque había sido evidente durante semanas a medida que crecía la preocupación sobre el programa nuclear iraní.

Israel ha estado decidido a impedir que Irán desarrolle armas nucleares, una preocupación que quedó al descubierto el jueves cuando la Junta de Gobernadores del OIEA censuró a Irán por primera vez en 20 años por su negativa a trabajar con sus inspectores. Tras eso, Teherán anunció que establecería un tercer sitio de enriquecimiento de uranio y que cambiaría algunas centrifugadoras por otras más avanzadas.

Aun así, hay múltiples evaluaciones sobre cuántas armas nucleares podría construir, si decidiera hacerlo. Irán necesitaría meses para ensamblar, probar y desplegar cualquier arma, lo que hasta ahora ha dicho que no tiene deseo de hacer. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos también han indicado que Irán no tiene un programa de armas nucleares en este momento.

Una vez que comenzaron los ataques, la embajada de Estados Unidos en Jerusalén emitió una alerta en la que ordenó a los trabajadores del gobierno estadounidense y a sus familias que se refugiaran hasta nuevo aviso.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Israel tomó una “acción unilateral contra Irán” y que había informado a Washington de que creía que los ataques eran necesarios para su autodefensa.

El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que la instalación de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz fue blanco de ataques, y dijo que estaba monitoreando los niveles de radiación.

Trump tiene previsto asistir a una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional el viernes en la Sala de Situación de la Casa Blanca.