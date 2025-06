Cristina Fernández ante posible fallo Corte Suprema: estar presa es un "certificado de dignidad"

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner compareció el lunes junto a sus seguidores ante el posible fallo de la Corte Suprema que podría confirmar su condena a seis años de prisión por corrupción y replicó que si va presa, el peronismo seguirá de pie y que, para ella, eso sería como "un certificado de dignidad".

"Los peronistas vamos a seguir estando acá, les guste a quien les guste", señaló la exmandataria (2007-2015) y titular del partido Justicialista (peronismo), principal fuerza opositora al gobierno del ultraderechista Javier Milei, durante un encuentro con partidarios en la sede de esa fuerza política en Buenos Aires.

La Corte Suprema, integrada actualmente por tres miembros de un total de cinco, se reunirá el martes y, si bien no confirmó oficialmente que se pronunciará sobre la causa que involucra a la líder opositora, medios locales y dirigentes partidarios lo dan por descontado.

La misma expresidenta advirtió hace dos días a sus simpatizantes que podría ir presa en caso de que quede firme su sentencia.

La expresidenta Cristina Fernández habla con sus simpatizantes en la sede del Partido Peronista en Buenos Aires, Argentina, el lunes 9 de junio de 2025. (Foto AP/Natacha Pisarenko)Natacha Pisarenko

El alto tribunal debe pronunciarse sobre la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos que dictó un tribunal en 2022 por el delito de administración fraudulenta en la ejecución de obra pública durante su gobierno.

Fernández de Kirchner, de 72 años, se proclama inocente y asegura que es víctima de una persecución política ejecutada por el Poder Judicial y orquestada por poderosos grupos económicos que rechazan las políticas de distribución del ingreso que aplicó durante su gobierno y que temen que pueda regresar al poder si el plan de ajuste de Milei fracasa.

"Posiblemente algunos crean que pueden derrotarnos u humillarnos a partir de esto", acotó la dirigente que había anunciado días atrás que iba a postularse a diputada provincial por Buenos Aires en las elecciones de medio término.

Si la Corte Suprema ratifica el fallo en su contra, Fernández quedaría imposibilitada de concurrir a esas elecciones. "Créanme que estar presa es un certificado de dignidad personal y política", aseveró la también exvicepresidenta entre 2019 y 2023.

"La casualidad no es una categoría política e histórica, y los hechos de hoy no hacen más que confirmar esta idea. Bastó que anunciáramos una candidatura para que se desataran los demonios", sostuvo. "Pase lo que pase, que seguramente va a pasar, no nos van a dejar seguir".

En diciembre de 2022, un tribunal oral concluyó que durante los dos mandatos de Fernández de Kirchner tuvo lugar "una extraordinaria maniobra fraudulenta" en perjuicio de la administración pública mediante la licitación de medio centenar de obras viales en la provincia de Santa Cruz, situada en el sur del país.

Las obras fueron adjudicadas a un grupo constructor vinculado a la familia Kirchner y según la justicia, se comprobó sobreprecios del 20%. Los jueces calcularon el desfalco en casi 85.000 millones de pesos (equivalente a unos 70 millones de dólares).

"Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor. No hay solución para el país con esta política. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones (legislativas de octubre) no haya alternativa organizada para conducir un proceso político que requiere patriotismo y coraje para plantarse frente a los que hay que decirles que no", insistió.

Si la Corte Suprema confirma la condena, Fernández de Kirchner podría solicitar el beneficio del arresto domiciliario por tener más de 70 años. No obstante, el expediente deberá volver al mismo tribunal que la juzgó para que éste decida bajo qué condiciones cumplirá la pena.

La expresidenta también aprovechó la presencia de los principales dirigentes peronistas en el acto partidario de este lunes para dictarles un plan de acción si va presa.

"Es muy importante organizarse, no vernos como militantes electorales sino políticos, que tenemos que organizar a la sociedad para articular y difundir las ideas. Ayudar a interpretar y decodificar. La gente tiene muchos problemas" concluyó.