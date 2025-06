Miembros de la Guardia Nacional llegan a Los Ángeles para reprimir protestas contra redadas

Tropas de la Guardia Nacional comenzaron a llegar a Los Ángeles la madrugada de este domingo por orden del presidente estadounidense Donald Trump para controlar las protestas contra las redadas de inmigrantes.

Trump asumió el control federal de las fuerzas de seguridad del estado de California para desplegar tropas en la segunda ciudad más grande del país, una medida nunca vista en las últimas décadas y considerada "deliberadamente provocadora" por el gobernador de California, Gavin Newsom.

Unos 300 soldados fueron desplegados el domingo a lo largo y ancho de la ciudad, según el comando militar, mientras una "movilización masiva" de rechazo a las redadas contra inmigrantes fue convocada frente al Ayuntamiento para las 14H00 horas locales (21H00 GMT).

En los dos últimos días agentes federales dispararon granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra una multitud movilizada en contra de las detenciones de decenas de migrantes en una ciudad con fuerte población latina.

Según el director adjunto de la policía federal (FBI), Dan Bongino, varias personas fueron detenidas en Los Ángeles y también en Nueva York.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo el domingo a un canal local que durante la noche se cometieron "actos de vandalismo" pero sostuvo que la situación "está bajo control".

El gobernante Partido Republicano desestimó este domingo las advertencias de Newsom y otros dirigentes demócratas locales de que la represión podría exacerbar las tensiones.

Demócratas vs Republicanos

"No me preocupa en absoluto", declaró el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en el programa "This Week" de la cadena ABC cuando se le preguntó al respecto.

Añadió que Newsom "ha demostrado incapacidad o falta de voluntad, lo que motivó la intervención del presidente".

Por otro lado, respaldó la posibilidad de recurrir a los marines en servicio activo, además de a la Guardia Nacional, una eventualidad evocada el sábado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Las autoridades federales "quieren un espectáculo. No se lo den. Nunca usen la violencia. Hablen pacíficamente", había publicado Newsom en X el sábado por la noche, calificando de "desquiciada" la amenaza de Hegseth.

"Estamos de acuerdo en que si alguien es violento, debería ser arrestado. (...) Pero no es esto lo que está sucediendo", declaró el domingo a CNN la congresista demócrata californiana Nanette Barragán. "Tenemos una administración que ataca las protestas pacíficas".

Un fotógrafo de la AFP vio incendios y fuegos artificiales iluminar las calles durante los enfrentamientos, mientras un manifestante que sostenía una bandera mexicana estaba frente a un automóvil quemado pintado con un eslogan contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), encargado de las redadas.

"Depende de nosotros defensores de nuestra gente", dijo un residente de Los Ángeles cuyos padres son inmigrantes, negándose a dar su nombre. "No importa que nos hieran o nos gaseen. (...) No nos pararán nunca. Todo lo que nos queda es nuestra voz"

"Inaceptable"

Trump firmó una orden para enviar 2.000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles, según informó la Casa Blanca el sábado.

La Guardia Nacional, una fuerza militar de reserva, es utilizada en situaciones de emergencia como desastres naturales y, ocasionalmente, en casos de disturbios civiles, pero casi siempre con el consentimiento de las autoridades locales.

Es la primera vez desde 1965 que un presidente despliega ese cuerpo sin la solicitud de un gobernador, según publicó en X el exdirector de Human Rights Watch Kenneth Roth, acusando a Trump de "crear un espectáculo para poder continuar con sus redadas migratorias".

La Guardia Nacional está "específicamente entrenada para este tipo de situaciones multitudinarias", declaró en cambio la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el programa "Face the Nation" de CBS el domingo.

Trump ha cumplido su promesa de tomar medidas enérgicas contra el ingreso y la presencia en el país de migrantes indocumentados, a quienes ha comparado con "monstruos" y "animales".

Las redadas de ICE en otras ciudades estadounidenses han desencadenado protestas en los últimos meses, pero los disturbios de Los Ángeles son los más grandes y prolongados contra las políticas de la administración Trump hasta la fecha.

Una encuesta de CBS News realizada antes de las protestas de Los Ángeles mostró que una ligera mayoría de los estadounidenses seguía apoyando la represión a los inmigrantes.

Agentes de inmigración enmascarados y armados llevaron a cabo redadas en lugares de trabajo en distintas zonas de Los Ángeles el viernes y el sábado.

Fernando Delgado, un residente de 24 años, dijo que las redadas son "injustas" y que los detenidos son "seres humanos como cualquier otro".

"Somos hispanos, ayudamos a la comunidad, ayudamos haciendo el trabajo que la gente no quiere hacer", declaró a la AFP.

Los enfrentamientos han dejado al descubierto "el autoritarismo de Trump en tiempo real", escribió en X este domingo el senador de Vermont, Bernie Sanders.

"Realizar redadas ilegales masivas. Provocar una contrarrespuesta. Declarar el estado de emergencia. Llamar a las tropas: inaceptable", afirmó.