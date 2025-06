Murió el escritor estadounidense Edmund White, pionero de la literatura LGTB+

El novelista estadounidense Edmund White, figura destacada de la literatura LGTB+, falleció a los 85 años, anunció este miércoles su agente.

"Tristemente, puedo confirmar que Ed murió anoche en su casa de Nueva York por causas naturales", dijo su agente Bill Clegg a la AFP en un correo electrónico.

Nacido el 13 de enero de 1940, Edmund White escribió decenas de novelas, varios cuentos, artículos y ensayos, con la homosexualidad como tema central.

Fue aclamado por su primera novela, "Forgetting Elena", publicada en 1973, y a continuación escribió la muy explícita "The Joy of Gay Sex", una especie de Kama Sutra ilustrado que se ha convertido en una referencia LGTB+ al otro lado del Atlántico.

Entre sus otras obras destacan "A Boy's Own Story" y múltiples memorias, sobre todo, "The Loves of My Life" publicada este año.

Escribió sobre la homosexualidad desde la década de 1950, cuando ser gay se consideraba una enfermedad mental, hasta la liberación sexual tras los disturbios de Stonewall en 1969, de los que fue testigo directo.

Después llegaron los años del sida que diezmaron a toda una generación.

El propio White se vería directamente afectado: le diagnosticaron VIH positivo en 1985 y convivió con la enfermedad durante cuatro décadas.

El autor, que vivió en París durante casi quince años entre los años 80 y 90, escribió también varias biografías sobre Jean Genet, Marcel Proust y Arthur Rimbaud.

Sus éxitos literarios le abrieron las puertas de prestigiosas universidades, donde impartió clases de escritura y literatura gay.

Estaba casado con el escritor Michael Carroll desde 2013.

"Esta es una noticia muy triste. ¡No había nadie como Edmund White! (...) Una asombrosa versatilidad de estilo, una temática audaz e innovadora, un humor negro, un amigo de tantos durante décadas", reaccionó la escritora estadounidense Joyce Carol Oates en la red social X.

El novelista francés Edouard Louis también rindió homenaje a White en la plataforma Instagram. "Un amigo increíble", dijo de él.

"Leal, generoso, guapo, cariñoso. Siempre apoyó y animó a los jóvenes escritores como nadie", añadió.