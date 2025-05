Países nórdicos adoptan la defensa total ante el aumento del riesgo de sabotaje y guerra

En 1944, combatientes de la resistencia noruega en la ciudad de Kongsberg volaron una fábrica que producía cañones para las fuerzas nazis alemanas ocupantes durante la Segunda Guerra Mundial.

Más de 80 años después, el municipio podría ser nuevamente un objetivo de sabotaje y se está preparando para la guerra.

Las autoridades locales están desempolvando refugios antiaéreos de la era de la Guerra Fría, han instalado un nuevo sistema de comunicaciones por satélite y están trabajando con el Ejército en planes para ayudar en el despliegue de fuerzas occidentales en caso de conflicto.

"La lección que aprendimos de Ucrania es que todos colaboraron", dijo Odd John Resser, Oficial de Planificación de Emergencias de Kongsberg, señalando a las cervecerías que se adaptaron para fabricar cócteles Molotov, a las autoridades locales que convirtieron escuelas en refugios y a las fábricas de armas que aumentaron la producción.

En todas las naciones nórdicas, los gobiernos están aumentando el gasto en defensa, reevaluando la seguridad y promoviendo el concepto de defensa total. Es un enfoque que moviliza a toda la sociedad para defenderse contra amenazas militares y no militares.

Con la guerra de Rusia en Ucrania, los funcionarios occidentales acusan a Moscú de estar detrás de una campaña de sabotaje, incendios provocados y ciberataques, y hay nerviosismo en todo el continente sobre si Europa puede confiar en Estados Unidos como socio.

El gobierno noruego publicó su primera estrategia de seguridad nacional en mayo, afirmando que el país enfrenta su situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial.

"Después de décadas de paz", advirtió, "ha comenzado una nueva era para Noruega y para Europa".

"Lo que está sucediendo ahora en Ucrania debe ser un llamado de atención para todos y debemos fortalecer nuestra defensa para evitar que algo así nos suceda", dijo el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, a The Associated Press.

Defensa total

Noruega anunció en enero que planea comenzar a construir refugios antiaéreos en nuevos edificios después de detener la práctica en 1998.

El gobierno sueco nombró a su primer ministro de defensa civil en 2022, poco después de que Rusia invadió Ucrania. Los residentes de entre 16 y 70 años están obligados a servir en caso de guerra o amenaza de guerra, ya sea en el Ejército o ayudando a proporcionar servicios de rescate, extinción de incendios, atención médica u otros servicios.

Los refugios de defensa civil de Finlandia son la envidia de los países nórdicos y pueden albergar alrededor del 86% de la población finlandesa. Un refugio público en Helsinki puede albergar a 6,000 personas, está diseñado para resistir las consecuencias de un ataque nuclear y se encuentra en un estado de preparación casi constante con camas y lavabos escondidos detrás de puertas blindadas y una cancha de hockey subterránea.

Noruega y algunas otras naciones nórdicas también indican a los residentes que tengan suficiente comida y agua almacenada para siete días.

"¿Qué harías tú y tu familia más cercana si el suministro eléctrico se cortara por un período prolongado? ¿Qué harías si fallara el suministro de agua?", pregunta el manual noruego.

The Associated Press habló con 11 personas en Kongsberg y la mayoría dijo que tenían algún tipo de suministro. Aunque la mayoría no tenía un stock para siete días, y algunos no tenían nada en absoluto, dos personas dijeron que probablemente podrían sobrevivir más de una semana.

"Rusia está muy cerca de Noruega y no sabes qué va a pasar. Prefiero estar preparada que no estarlo", dijo Katina Bakke, quien trabaja en una tienda de deportes en Kongsberg.

Apoyo comunitario para las tropas

Aunque las autoridades noruegas no esperan un conflicto inminente, si la guerra llega al norte de Europa, Kongsberg podría ser crítico.

El municipio, a 85 kilómetros (52 millas) al suroeste de la capital noruega, Oslo, con una población de alrededor de 27,000 personas, es la sede del Kongsberg Group, que fabrica armas de alta precisión actualmente utilizadas en Ucrania. La empresa abrió una nueva planta en 2024, aumentando la producción de misiles avanzados utilizados por varios países europeos.

La ciudad también podría albergar tropas si hay un conflicto. En mayo, las autoridades locales de la región se reunieron con el Ejército para planificar el apoyo a las tropas occidentales con logística y atención médica en caso de un despliegue.

"Si los aliados vienen a Noruega, ya sea para quedarse, entrenar, realizar trabajos de guerra o en tránsito hacia el este, tendremos una gran tarea para toda la comunidad para apoyar eso", dijo Resser.

Al prepararse para lo peor, Resser indicó que el municipio también se prepara para otras amenazas —más probables— como una pandemia, clima extremo o cortes de energía como el que inmovilizó a España y Portugal en abril.

Generación de energía e impresiones

Las autoridades en Kongsberg no siempre fueron tan proactivas, pero una inundación en 2007 y un ejercicio que simuló una interrupción de energía de cuatro días en 2016 les hizo darse cuenta de que necesitaban intensificar sus esfuerzos.

Hicieron una evaluación de riesgos, como lo exige la ley, identificaron más de 30 vulnerabilidades y comenzaron a gastar dinero en planes de contingencia.

Se compraron generadores de energía de respaldo para el ayuntamiento, instalaciones médicas y hogares de ancianos, así como un enlace satelital para poder pedir ayuda. En caso de un ciberataque, las autoridades locales de salud imprimen y archivan datos críticos de pacientes una vez a la semana.

Hubo problemas iniciales: los primeros teléfonos satelitales comprados en 2017 solo podían conectarse desde el cementerio local, lo cual "no era práctico" a -20 grados Celsius (-4 Fahrenheit) en invierno, dijo Resser.

El segundo sistema se descubrió que estaba roto en noviembre del año pasado, poco después de que Donald Trump fue elegido para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos.

Inseguros de lo que significaría la elección de Trump para Noruega, las autoridades locales eligieron un proveedor noruego de comunicaciones satelitales sobre un competidor estadounidense, dijo Resser, porque el municipio quería asegurarse de tener "control nacional" en una emergencia.

La "diferencia clave" en el modelo de resiliencia utilizado en las naciones nórdicas es que "empodera" a las autoridades locales para tomar decisiones, dijo Martha Turnbull, directora del Centro Europeo de Excelencia para Contrarrestar Amenazas Híbridas en Helsinki, Finlandia.

En los países nórdicos no depende del Ejército llevar botellas de agua en una crisis; más bien, existe la "expectativa" de que las autoridades locales respondan, junto con civiles y empresas, dijo Turnbull.

Sabotaje

Los europeos en otros lugares necesitan darse cuenta de que la amenaza de Moscú puede llegar "mucho más allá" de las naciones que limitan con Rusia, dijo Matthew Redhead, experto en seguridad nacional del Instituto Real de Servicios Unidos en Londres.

"La amenaza está aumentando", desde la campaña de vandalismo, sabotaje e incendios provocados de Rusia en toda Europa y Moscú podría apuntar a redes eléctricas, cables de internet y suministros de agua, dijo el ministro de Defensa de Noruega, Tore O. Sandvik, a AP.

"El sabotaje se ha convertido en una de las amenazas que ahora está en el radar en una medida que probablemente no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial", dijo Even Tvedt, jefe de seguridad del Kongsberg Group.

Enumerando incidentes sospechosos en la empresa, detalló cómo en 2024 un activista intentó destruir motores para aviones de combate, se avistaron drones sobre un área donde es ilegal volar y se intentó atravesar el perímetro de una fábrica.

No siempre es posible identificar la motivación o decir si los incidentes están separados, vinculados o simplemente son "algún niño" volando un dron, pero el número de eventos sospechosos indica que el sabotaje es altamente posible, dijo Tvedt.

Moscú está aumentando sus actividades en Europa a un nivel "previo a la guerra", dijo Redhead, pero lejos de Rusia, las personas comunes y las autoridades locales pueden estar menos preparadas para una crisis porque "no creemos que estaremos en la línea del frente".

"Asustar a la gente sobre esto en algún momento es potencialmente bastante necesario".