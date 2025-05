Putin empieza a perder la paciencia con Trump

Rusia empieza a perder la paciencia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha acusado en dos ocasiones en cuestión de unos pocos días al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, de poner en peligro el proceso de paz en Ucrania.

"Es muy importante no hacerse ilusiones, ser realistas y entender que ha habido muchas situaciones en las que EE.UU. cambió radicalmente de postura. Así es la vida", dijo Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso.

Trump aseguró primero el domingo que Putin "se ha vuelto completamente loco" y el martes le acusó de estar "jugando con fuego" al negarse a detener los bombardeos con drones y misiles contra Ucrania.

Cruce de acusaciones sobre la III Guerra Mundial

El expresidente ruso, Dmitri Medvédev, famoso por sus improperios y belicosidad en las redes sociales, fue el primero en responder a Trump.

"Respecto a las palabras de Trump sobre Putin 'jugando con fuego' y 'realmente cosas malas' ocurriendo con Rusia. Yo sólo conozco una cosa REALMENTE MALA: la III Guerra Mundial ¡Espero que Trump lo entienda!", escribió en X.

No tardó en replicarle en la misma plataforma el emisario de la Casa Blanca, Keith Kellog, quien dijo que el comentario del actual subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia había sido "desafortunado e imprudente", además de "impropio de una potencia mundial".

"El presidente Trump está trabajando para detener esta guerra y acabar con la matanza. Esperamos recibir de Rusia el memorándum que ustedes prometieron hace una semana. Alto el fuego ya", añadió.

Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró hoy en rueda de prensa que la preparación del memorando se encuentra "en su fase final".

Creciente decepción

La impresión que cunde en Rusia es que el Kremlin ha dado permiso para que se abra la veda de las críticas a Trump, hasta ahora intocable.

"Lamentablemente, el señor Trump empieza a decepcionar. Al principio intentó jugar a pacificador, decía que quería acabar con el conflicto. No le salió nada", dijo hoy Vladímir Dzhabárov, jefe del Comité para Asuntos Internacionales del Senado ruso.

Añadió que, después de recibir grandes presiones en EE.UU. y de los países europeos, "ahora intenta culpar de todo a nuestro presidente".

En la misma línea, el veterano líder socialdemócrata ruso Serguéi Mirónov aseguró que "no tiene sentido amenazar" a Rusia.

"No importa cuánto nos amanecen, no aguantaremos como vecino un régimen ucraniano nazi. Sin eliminar las causas del conflicto no habrá paz", afirmó.

Denunció que las defensas antiaéreas rusas han derribado en los últimos 45 días "miles de cohetes" ucranianos, en alusión a los drones de ala fija.

El Kremlin se olvida del no tocar a Trump

Putin y los altos funcionarios rusos no ha dejado de alabar a Trump desde que ganara en noviembre pasado las elecciones estadounidenses.

El líder ruso aprovecha cada ocasión para agradecerle su interés en el arreglo pacífico del conflicto, lo que en Kiev y Bruselas se interpretó como que el antiguo oficial del KGB ha "reclutado" a su colega estadounidense, es decir, le ha convencido de que Moscú no es el agresor.

Sorprendentemente, ni siquiera hubo reacción rusa cuando Trump proclamó que la II Guerra Mundial se ganó "guste o no" gracias a Estados Unidos, aunque ese país no participó en combates en Europa hasta 1944.

"Sin Estados Unidos, la liberación nunca habría sucedido", dijo, en unas declaraciones que sentaron muy mal en ciertos sectores ultranacionalistas rusos.

El portavoz del Kremlin vinculó las últimas acusaciones de Trump con una "reacción emocional" y hoy, miércoles, se mostró comprensivo con las prisas de EE.UU., pero recordó que Rusia también tiene intereses nacionales, que nadie va a "sacrificar".

El asesor de Putin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, fue más allá al asegurar que Moscú ha llegado a la conclusión de que a Trump no le informan "sobre lo que realmente está pasando en el conflicto ruso-ucraniano".

"En particular, no le informan sobre los masivos ataques terroristas que está perpetrando Ucrania contra ciudades rusas. Trump sólo conoce las medidas de respuesta que nosotros tomamos", dijo.

Los analistas rusos sugieren que Trump, que no ha aprobado por el momento sanciones contra Rusia, podría estar preparando el terreno para abandonar el proceso de paz con la excusa de que el Kremlin no quiere apoyar un cese de las hostilidades.