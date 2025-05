Conmoción en Italia, adolescente de 14 años es asesinada a pedradas por su exnovio

Conmoción en Italia por un nuevo femicidio —el número 31 en lo que va del año— marcado esta vez por la corta edad de la víctima.

El espanto ocurrió en Afragola, localidad al norte de Nápoles, donde Martina Carbonaro desapareció el lunes pasado a la noche, después de haber salido de su casa para ir a tomar un helado junto a una amiga. Hija única, de 14 años, Martina dejó de atender su celular a las 20:30

El miércoles su cuerpo fue hallado, oculto bajo un mueble y entre montones de residuos y escombros, en un departamento abandonado cerca de su casa. Su novio —o exnovio—, Alessio Tucci, de 18 años, confesó el crimen. Hijo de un albañil y pareja de la chica desde que ella tenía 12 años, la golpeó salvajemente varias veces en la cabeza con una piedra, “porque me había dejado”.

El asesinato de Martina ocurrió en un departamento abandonado cerca de su casa, un lugar que había sido su refugio de amor, donde solían encontrarse y pasar tiempo juntos. Según reconstruyeron a partir de las cámaras de seguridad de la ciudad, fueron hasta allí luego de que él la sorprendiera en la heladería a la que ella solía ir por la tarde, porque quería hablar con ella y hacerla recapacitar sobre su decisión de terminar la relación.

Los diarios italianos, que llevan en sus portadas la foto de la menor —una adolescente de pelo largo y morocho que aparentemente soñaba con ser carabinera o chef— informaron que, tras un noviazgo de dos años, Martina decidió cortar porque la relación se había vuelto sofocante. De hecho, un día Alessio, obsesivamente celoso, le llegó a dar una cachetada.

“No podía mirar a los demás, él era demasiado posesivo”, contaron al diario La Repubblica las compañeras de escuela de la víctima, aún en shock. “Sos demasiado linda, no quiero que te vean los chicos”, escribió él en sus redes sociales.

Después de asesinar a su exnovia el lunes por la noche, al día siguiente, como si nada, fue a ayudar a sus padres —que habían denunciado su desaparición ante la policía y estaban desesperados— a buscarla. Frente a ellos, Alessio negó haber estado con ella o haberle hecho daño. Pero las imágenes de las cámaras de seguridad de Afragola lo captaron junto a Martina, dirigiéndose hacia el edificio abandonado que fue teatro de la atrocidad.

Enza Cossentino, la madre de Martina, destrozada, reveló que la madre de Tucci le había advertido una semana antes que algo malo podía pasar. “Cuidala a tu hija”, le había dicho. Sin embargo, ella nunca imaginó lo peor y ahora reclama la pena perpetua.

Más allá de conmover a la opinión pública, especialmente por la edad de la víctima, este femicidio reavivó el debate sobre la cultura patriarcal, o de la posesión, que aún prevalece en muchas regiones de Italia.

“La maté porque me había dejado’. Estas terribles palabras no son solo una confesión, sino una síntesis brutal de una cultura patriarcal y de una masculinidad tóxica que sigue siendo tolerada”, escribió la experta en estadísticas y género Linda Laura Sabbadini en La Repubblica.

“También las chicas sufren cuando son dejadas por su novio, pero los casos de homicidio son muy raros. Femicidios como este son la punta del iceberg de una violencia hacia las mujeres mucho más extendida. El Istat (el Indec local) había estimado hace años que el 10% de las mujeres en Italia había sufrido violencia antes de los 16 años”, advirtió.

En 2024, una investigación de Differenza Donna —una ONG que lucha contra la violencia de género— sobre la violencia en las relaciones adolescentes reveló que más del 60% de las chicas había sufrido violencia psicológica, verbal o digital en más de una ocasión; casi el 40% descubrió que su novio controlaba su ropa, su celular o sus amistades; un adolescente de cada tres cree que los celos son una expresión de amor, y dos de cada cinco consideran aceptable la geolocalización.

Arianna Gentili, coordinadora del número único (1522) para denunciar la violencia de género, señaló que en los últimos dos años se incrementaron exponencialmente las llamadas de jóvenes que denuncian cachetadas y persecuciones durante o después del fin de una relación. Sin embargo, los expertos advierten que, en el fondo, el problema radica en una enorme carencia educativa, ya que Italia es uno de los pocos países de la UE donde los alumnos no reciben educación afectiva y sexual en las escuelas.

Fiel reflejo de la conmoción, la primera ministra Giorgia Meloni —quien, en vísperas de la Jornada Internacional de la Mujer, aprobó por decreto la incorporación del delito de femicidio— se pronunció sobre el terrible caso de Martina.

“Martina tenía solo 14 años, tenía una vida por delante, sueños, amistades, la escuela. Le quitaron la vida con una violencia que deja sin aliento, asesinada brutalmente por quien le decía que la quería. Un delito despiadado, que golpea profundamente a cada padre, cada ciudadano, cada ser humano”, escribió en su cuenta de X.

“Su muerte nos trastorna. Nos obliga a afrontar un mal profundo que no podemos ignorar ni normalizar: la violencia ciega y posesiva que con demasiada frecuencia ataca a las mujeres, incluso a las más jóvenes”, añadió, expresando luego toda su cercanía a los familiares y reclamando a la justicia que actúe “con la máxima severidad”.

Meloni también reconoció que las instituciones tienen el deber de no mirar para otro lado. “Son muchas las medidas que hemos aprobado hasta ahora para intentar frenar este mal, pero debemos ser conscientes de que las normas nunca serán suficientes si no damos vida a un profundo cambio cultural y social. Se han logrado algunos avances en los últimos años, pero evidentemente no son suficientes. Debemos hacer más, todos juntos. Por Martina. Por todas”, concluyó.