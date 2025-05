Erik Prince, aliado de Donald Trump, colaborará con Haití para la lucha contra las pandillas

Erik Prince, contratista militar privado y persona cercana al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un contrato para colaborar con el gobierno de Haití con el fin de enfrentar a las pandillas que en los últimos años se han encargado de aterrorizar a la nación.

El también fundador de Blackwater Worldwide, según una publicación de The New York Times, en los últimos meses ha estado colaborando con el gobierno haitiano, usando los servicios de contratistas estadounidenses para trabajar en una operación secreta que ha desplegado aviones no tripulados y eliminar a los miembros de las pandillas.

Varios funcionarios estadounidenses expresaron estar al tanto de la colaboración con este empresario con Haití, pero desconocen los términos del acuerdo.

El artículo detalla que desde marzo el equipo de Prince ha colaborado con el despliegue de drones, pero que las autoridades haitianas no han anunciado la muerte o captura "de un solo objeto de alto valor".

Prince ha estado buscando alrededor de 150 militares haitianos para que sean contratados y enviarlos a Puerto Príncipe durante el verano. Además, expertos en seguridad dijeron que recientemente envió un gran alijo de armas al país.

Hasta ahora el gobierno haitiano está a la espera de que el cargamento de armas llegue, así como más personas para incrementar la lucha contra las pandillas.

Esta información fue obtenida por este diario estadounidense a través de confesiones bajo anonimato, aunque Prince no expresó algún comentario respecto al hecho.