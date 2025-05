Caso Diego Maradona podría resolverse este jueves

El futuro del juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Maradona se decidirá el jueves, dijo este martes uno de los magistrados, luego de la recusación de una magistrada por participar en un documental no autorizado que puede retrotraer el proceso a cero.

Tras la salida este martes de la jueza Julieta Makintach, se convocó una audiencia para el jueves en la que se dará "conocer los fundamentos de la decisión" de si se anula el proceso o de si sigue con un nuevo juez, dijo Maximiliano Savarino, uno de los tres magistrados del tribunal.

Desde el 11 de marzo se realizaron 20 audiencias, declararon más de 40 testigos, se presentaron pruebas y testificaron las tres hijas de Maradona.

El proceso, que ahora podría tener que repetirse, juzga las posibles responsabilidades de siete miembros del equipo médico de Maradona por su muerte el 25 de noviembre de 2020.

La jueza Makintach fue recusada más temprano el martes por su participación en un documental amateur sobre el caso y grabado parcialmente en el tribunal de San Isidro, a 30 Km al norte de Buenos Aires, donde tiene lugar el proceso.

La fiscalía pidió reiniciar el juicio y obtuvo el respaldo de todas las partes, con excepción de dos de las siete defensas que propusieron continuar el proceso con la designación de un nuevo juez para completar el tribunal actual.

"La posición de la fiscalía es que deben designarse (tres) nuevos jueces hábiles para que prosigan con la continuidad del proceso", dijo el fiscal Patricio Ferrari. Su argumento es que "los actos quedaron teñidos de sospecha".

Más temprano, Makintach fue recusada por unanimadad y ella decidió apartarse: "Ante el pedido de todas las partes no tengo más que hacer lugar a la recusación planteada".

El pedido de recusación había sido hecho por una de las defensas el martes pasado y acompañado en la audiencia de este martes por todas las partes.

Justicia divina

Momentos previos a la recusación de Makintach, la fiscalía mostró por primera vez el trailer de un documental del que la jueza participó y que había sido confiscado en una serie de allanamientos el jueves pasado, tras una denuncia presentada por dos de las querellas.

Denominado "Justicia divina", el documental habría contado con seis episodios de 30 minutos. En las imágenes proyectadas se mezclaban escenas de una entrevista a la jueza, tomas de ella caminando por tribunales, imágenes de Maradona y fragmentos de archivo de la repercusión mediática que tuvo su muerte.

Siete profesionales de la salud están acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte de Maradona a sus 60 años por un edema pulmonar mientras estaba en una internación domiciliaria recuperándose de una cirugía neurológica. La pena en caso de ser hallados culpables va de 8 a 25 años de prisión.

La semana pasada, los abogados querellantes denunciaron que Makintach iba a participar en un documental sobre el caso sin conocimiento de las partes y a pesar de que el acceso de cámaras no se permite desde la segunda audiencia.

"No hay irregularidad, delito o causal de mal desempeño", había dicho la jueza, que terminó finalmente dejando el proceso.

En varias de las tomas que se filtraron a la prensa el fin de semana, Makintach se presenta, camina frente a la cámara y declara: "No me imagino haciendo otra cosa (que ser jueza)". En repetidas ocasiones aseguró que no estaba participando en un documental.

El fiscal Ferrari la acusó de mentirosa. "No logro salir del asombro. La doctora Makintach nuevamente volvió a mentirnos a todos en la cara".

"Esto fue un reality, una sobreactuación permanente de la doctora Makintach que en todo momento ofició de actriz y no de jueza", agregó.

El juicio dio un giro el 15 de mayo cuando una de las defensas pidió la recusación de Makintach por parcialidad -señalando su vehemencia al interrogar testigos- y por sospechar que había participado en la realización de un documental, algo que se rumoreaba entre las partes y la prensa.

Una de las implicadas en las grabaciones sostuvo que los videos forman parte de una entrevista a la magistrada "en su rol de jueza y mujer" y negó el proyecto de un documental, en un escrito presentado ante la fiscalía al que accedió la AFP.

La policía allanó seis domicilios el jueves tras la denuncia presentada por los abogados.

Durante el proceso, la querella cuestionó la internación en el domicilio, las condiciones del lugar y la atención brindada a Maradona. Una octava acusada será juzgada por separado.