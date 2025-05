Maduro se encamina a consolidar su poder con elecciones sin oposición

El chavismo gobernante en Venezuela se encamina a una aplastante victoria en las elecciones del domingo, marcadas por una ola de arrestos de dirigentes de oposición y llamados a no participar en el proceso.

Diez meses después de la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro y los disturbios que le siguieron, se eligen ahora a 285 diputados de la Asamblea Nacional y 24 gobernaciones.

La líder opositora María Corina Machado llamó a sus partidarios a no votar en medio de su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio. "Cuando es SÍ, es SÍ. Cuando es NO es NO", escribió en X.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vota en las elecciones legislativas y locales en Caracas, Venezuela, el domingo 25 de mayo de 2025. (Foto AP/Cristian Hernandez)Cristian Hernandez

La baja afluencia en los centros de votación predominó en las principales ciudades del país, constataron periodistas de la AFP.

"No voy a votar porque debemos salir ya de este régimen", dijo Mirian Cristina Pérez, una educadora jubilada de 73 años en San Cristóbal (Táchira, fronterizo con Colombia). "Esto es para que vean que estamos en democracia cuando todo el mundo sabe que no es así".

"Fue rápido y fluido, aunque realmente no había gente", señaló por su parte Yasmín Urbina, funcionaria pública de 41 años.

De cualquier modo, sin importar el índice de participación, la abstención garantiza que el chavismo se imponga en la mayoría de los cargos para blindar aún más el poder de Maduro.

La encuestadora Delphos proyectó que la jornada se cerrará con una participación del 16% de los 21 millones de electores llamados a votar.

"Cuando el adversario se retira del campo, uno avanza y toma terreno", dijo el presidente después de votar al rememorar otros llamados de abstención opositora. "Venezuela es el país con más elecciones libres, soberanas y democráticas de la historia de los últimos 100 años de la humanidad".

derrotar la violencia

Las elecciones se realizan apenas días después de una ola de arrestos de unos 70 dirigentes opositores acusados de integrar una "red terrorista" para sabotear estos comicios.

Entre los detenidos figura el dirigente Juan Pablo Guanipa, un cercano aliado de Machado.

"Logramos hacer las elecciones sin un incidente y logramos derrotar la violencia", se felicitó Maduro.

El gobierno desplegó a más de 400.000 efectivos para la seguridad de la votación, restringió los pasos fronterizos y suspendió la conexión aérea con Colombia.

La imagen de centros de votación desiertos dista de las concurridas presidenciales, que terminaron en protestas contra la proclamación de Maduro con 28 muertos y más de 2.400 arrestos.

Una pequeña escisión de la oposición desconoció este llamado y participó en los comicios del domingo. La encabeza el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien busca un escaño en el Parlamento.

"¿Qué es mejor, tener voz y luchar dentro del Parlamento o, como hemos hecho en otras ocasiones, retirarnos del proceso electoral y dejarle en su totalidad el Parlamento al gobierno?", dijo Capriles después de votar.

El chavismo tiene 253 de los 277 escaños de la Asamblea Nacional, precisamente después de que la oposición boicoteara las pasadas legislativas en 2020.

También controla 19 del total de 23 gobernaciones de estados.

amenaza

En el Esequibo se elige al gobernador y a ocho parlamentarios, que tendrán en principio un mandato simbólico, pues Guyana administra esta rica área de 160.000 km² objeto de disputa oficial.

Están convocados a votar poco más de 21.000 electores en centros ubicados en el estado venezolano de Bolívar (sureste), por fuera del territorio en disputa.

"Vamos a tener estructura, vamos a tener un gobierno", dijo a la AFP el candidato oficialista a gobernador, Neil Villamizar, antes de votar en la población de El Dorado.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que la elección era una "amenaza", aunque también la consideró como un acto de "propaganda" chavista.

"Más temprano que tarde va a tener que sentarse conmigo a conversar y aceptar la soberanía venezolana", dijo Maduro a Ali.

Guyana pidió a la CIJ que ratifique las fronteras establecidas en un laudo de 1899, pero Venezuela apela al Acuerdo de Ginebra que firmó en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido y que sentaba las bases para una solución negociada.