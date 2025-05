Una lengua está en peligro cuando no se enseña a los niños como lengua materna en casa, según la ONU

Si bien actualmente se utilizan miles de idiomas en el planeta, solo una veintena dominan el panorama lingüístico mundial. Las lenguas maternas de más de tres mil millones de personas son: mandarín, español, inglés, hindi, árabe, portugués, bengalí, ruso, japonés, javanés, alemán, wu, coreano, francés, telugu, maratí, turco, tamil, vietnamita o urdu. Pero entonces, ¿qué pasa con los demás?

La gran mayoría de los idiomas de nuestra vieja Tierra (95%) son hablados por solo un porcentaje muy pequeño de la población mundial (5%). Y son estos los que están en peligro. Porque son frágiles, están en peligro de extinción porque a menudo se basan solo en la tradición oral y luchan por extenderse o sobrevivir más allá de su región o grupo étnico de origen.

Los estudios más alarmistas consideran que una lengua desaparece cada dos semanas, mientras que otros, más mesurados, estiman que es una cada tres meses. Esto lleva a la preocupante perspectiva de la muerte de varios centenares de ellos en el plazo de un siglo, o incluso de varios miles en el peor de los casos. Así, la UNESCO estima que, si no se hace nada, la mitad de las lenguas podrían desaparecer durante este siglo. Este preocupante hallazgo en su Atlas Mundial de las Lenguas se basa en una escala de seis grados de vitalidad de las lenguas según su transmisión de una generación a la siguiente.

La escala de transmisión

La agencia de la ONU para la Cultura y la Educación considera que una lengua está "en peligro" cuando "ya no se enseña a los niños como lengua materna en casa" y que los hablantes más jóvenes son los padres. Está "en grave peligro" cuando es hablado solo por los abuelos, y cuando los padres lo entienden "pero ya no lo usan con sus hijos ni entre ellos". La última etapa antes de la extinción es la de una "situación crítica", según la UNESCO, es decir, que "los últimos hablantes son de la generación de los bisabuelos" y que la lengua "no se usa en la vida cotidiana".

El centro de investigación en inteligencia lingüística Ethnologue, utiliza otra herramienta para sus investigaciones, la escala EGIDS dividida en 13 etapas para determinar el estatus de una lengua. Pero sus conclusiones son similares a las de la Unesco: 3.170 de ellas están ahora en peligro (44%), amenazados en cuanto "sus usuarios empiezan a transmitir una lengua más dominante a los niños de la comunidad", dice el instituto, que recuerda que esta cifra está en constante evolución.

La región de Asia y el Pacífico es la más afectada por esta amenaza, con las lenguas indonesias y de Nueva Guinea encabezando la lista, seguidas de las lenguas aborígenes de Australia. Las Américas ocupan un lugar destacado, con muchas lenguas indígenas en peligro de extinción en Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. África es el tercer continente más afectado, especialmente en Nigeria y Camerún. Pero todo el planeta está preocupado: Europa tampoco es inmune al fenómeno, principalmente en Rusia.

Dominio lingüístico

Hay tres razones principales para esta tendencia. La primera es, sin duda, la colonización europea, que "provocó la muerte de millones de indígenas, interrumpiendo la transmisión de lenguas de una generación a la siguiente", dice la lingüista Evangelia Adamou, directora de investigación del CNRS. Las masacres y las epidemias causaron la desaparición de pueblos enteros, y las políticas coloniales lo hicieron evidente, al "devaluar las lenguas indígenas" y "obligar a los niños a alejarse de sus familias".

La investigadora recuerda que los "boarding schools" (internados) establecidos por los colonizadores en América y Australia en particular, tenían como objetivo separar a los niños de sus padres y separarlos de su lengua materna. En estos asentamientos, las lenguas locales tenían grandes dificultades para resistir la presión de las lenguas coloniales y las políticas racistas y discriminatorias.

La formación de Estados-nación también contribuyó en gran medida a estas desapariciones. La idea de un solo pueblo que habla el mismo idioma, unido bajo la misma bandera y los mismos valores, ha llevado en muchos países a una "educación monolingüe de masas y, la mayoría de las veces, en el idioma nacional". Este imaginario, con su objetivo de estandarización, ha llevado a "la transición lingüística de lenguas minoritarias a lenguas dominantes", señala la lingüista.

Esta es la razón por la que el bretón, el euskera y muchas lenguas de Nueva Caledonia y Guyana casi han desaparecido o siguen amenazadas. En Francia y en otros lugares, la falta de reconocimiento de las lenguas tradicionales ha llevado y sigue empujando a las personas a abandonarlas en favor de lenguas consideradas más "prestigiosas", sinónimo de éxito académico y profesional.

Cambio climático

Por último, pero no menos importante, según Evangelia Adamou, están los períodos de crisis, que "perturban profundamente el uso y la transmisión de las lenguas". Durante los conflictos, las pandemias y los desastres naturales, "las personas luchan por sobrevivir y, por lo tanto, la organización tradicional de su sociedad sufre mucho". Como tal, el cambio climático tiene un gran impacto. Las condiciones de vida extremas obligan a las personas a abandonar sus regiones de origen, a menudo a zonas urbanas donde se ven obligadas a integrarse, perdiendo sus tradiciones y su idioma con el desarraigo.

La cuestión del cambio climático es tanto más importante cuanto que sus consecuencias se dejan sentir sobre todo en las regiones del mundo donde encontramos la mayor diversidad lingüística. Las islas de Indonesia y Papúa Nueva Guinea, las zonas de reproducción y cunas más ricas del planeta, están directamente amenazadas por el aumento del nivel del mar. La Amazonía, que también es notable en esta área, está cada vez más devastada por la deforestación. Nigeria, con sus 500 idiomas, se enfrenta al aumento de las temperaturas, la contaminación y la erosión costera. Todos estos casos provocan desplazamientos de población y amenazan la sostenibilidad de las lenguas locales.

Perder su lengua

Y esta pérdida tiene consecuencias significativas. Porque con cada lengua que desaparece, es una identidad cultural, un conocimiento tradicional y una riqueza humana que se extinguen. "Una lengua, a través de sus palabras, su etimología y sintaxis, transmite una filosofía. Los topónimos llevan las características de la región. Y la cosmología, cómo concebimos el universo, pasa a través de los mitos en el lenguaje ancestral", dice la lingüista Evangelia Adamou. La extinción de una lengua se lleva consigo este patrimonio y empobrece el patrimonio de la humanidad.

Pero también tiene consecuencias muy concretas para los oradores. Estar aislado de su propia lengua es estar aislado de su relación con el mundo, perder su orientación. Esto puede llevar a dificultades para incorporarse a la sociedad dominante, problemas de aislamiento, depresión y alcoholismo, a los que a menudo se suman el racismo y la presión social. "Los estudios demuestran que no hablar su idioma tiene un impacto significativo en la salud. Las personas necesitan este marco tradicional para estar sanas, ya sea física o mentalmente", dice la investigadora.

Conciencia

Por lo tanto, su preservación es esencial en muchos sentidos. Y cada vez son más las iniciativas que avanzan en esta dirección, porque la concienciación es real. La UNESCO ha proclamado el Decenio de las Lenguas Indígenas (2022-2032) para crear conciencia y promover programas de preservación y rehabilitación. Los investigadores y las instituciones ponen a disposición miles de archivos e información sobre lenguas en peligro de extinción, como el sitio Pangloss del CNRS o el catálogo del Endangered Language Project (ELP). Se trata de un material valioso para las comunidades locales que se embarcan en proyectos de revitalización lingüística.

"Actualmente hay un verdadero movimiento de reivindicación de su propia cultura e identidad, a menudo liderado por jóvenes indígenas, que están multiplicando sus esfuerzos e intentos de revitalizar su lengua en todo el mundo", insiste Evangelia Adamou. La lingüista precisa que estos jóvenes no aprecian el pesimismo que transmiten las estadísticas y el uso de expresiones como "los últimos hablantes". Porque esto presupone la muerte de su cultura, la imposibilidad de adaptarse al mundo moderno y cierra su horizonte negando iniciativas de rehabilitación de su lengua.

"Podemos reaccionar antes de que sea demasiado tarde y, aunque ya no se hable una lengua, siempre hay esperanza", insiste la directora de investigación del CNRS. Es de hecho más exacto hablar de una lengua "dormida" que de una lengua "muerta". Porque el lenguaje no es un organismo biológico, sino una realidad social capaz de "despertar". Se han reactivado algunas lenguas extintas, como el wampanoag en Estados Unidos y el livonio en Letonia, entre otras. Pero el ejemplo más llamativo es, sin duda, el hebreo. Después de desaparecer durante siglos, ahora es el idioma oficial de un Estado y la lengua materna de varios millones de personas. A pesar del peligro muy real, las lenguas no han dicho su última palabra.