US$365 millones para ayudar a la red eléctrica

El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció el miércoles que los 365 millones de dólares originalmente destinados a proyectos solares en Puerto Rico serán desviados para mejorar la deteriorada red eléctrica de la isla, lo que provocó una protesta a pocos días de que comience la temporada de huracanes en el Atlántico.

Los fondos habían estado en el limbo en las últimas semanas, ya que el Departamento de Energía no cumplió con un plazo reciente para finalizar contratos por valor de 365 millones de dólares que permitirían la instalación de sistemas solares operados por baterías en clínicas de salud y unidades de vivienda pública en Puerto Rico.

Ese dinero había sido reservado para ese propósito bajo la administración de Joe Biden.

"Esos fondos estaban listos para fluir ahora", indicó Javier Rúa Jovet, director de políticas públicas de la Asociación de Almacenamiento de Energía y Solar de Puerto Rico.

Los beneficiarios, que incluyen a la organización sin fines de lucro Hispanic Federation, habían dicho que los fondos eran necesarios para proporcionar energía estable a personas, incluidas aquellas en diálisis, ya que continúan ocurriendo grandes apagones en Puerto Rico.

El Departamento de Energía dijo en un comunicado que el dinero ahora se utilizaría "para apoyar tecnologías que mejoren la flexibilidad y respuesta del sistema, el flujo y control de energía, la resistencia de los componentes, la seguridad del suministro y la seguridad".

Un portavoz del Departamento de Energía dijo a The Associated Press que el dinero se utilizaría para cosas como la actualización de infraestructuras envejecidas, la limpieza de vegetación de las líneas de transmisión y el despacho de unidades de generación de carga base. El departamento indicó que tiene la autoridad final sobre cómo se utilizarán los fondos, y agregó que los proyectos solares no estaban programados para ser construidos hasta 2026.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo en un comunicado que redirigir los fondos garantizaría que "los dólares de los contribuyentes se utilicen para fortalecer el acceso a energía asequible, confiable y segura, beneficiando a más ciudadanos lo más rápido posible".

Mientras tanto, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, elogió la medida en un comunicado, diciendo que ayudaría a los 3,2 millones de habitantes de la isla en lugar de a unos pocos clientes.

una emergencia energÉtica

“Puerto Rico enfrenta una emergencia energética que requiere que actuemos ahora y ofrezcamos soluciones inmediatas. Nuestras comunidades, empresas y centros de salud no pueden permitirse esperar años, ni podemos depender de enfoques fragmentados con resultados limitados”, aseveró.

González anteriormente fue criticada ya que parecía estar retirando su apoyo a la inversión de 1,000 millones de dólares de fondos federales en proyectos solares en todo Puerto Rico.

Una portavoz de la gobernadora no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales y detalles.

Una portavoz de Josué Colón, el llamado zar de la energía de la isla, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Rúa Jovet señaló que actualmente hay al menos 16.000 millones de dólares en fondos no gastados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos destinados a mejorar la red eléctrica de Puerto Rico, y agregó que los 365 millones de dólares deberían usarse para su propósito original.

"No hay nada más rápido y mejor que las baterías solares", indicó. "Todos deberíamos avanzar lo más rápido posible en la generación".

Las autoridades en Puerto Rico ya han advertido que habrá una escasez de generación este verano. Además, la temporada de huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio, y se predice que será superior a la media, con nueve huracanes anticipados, cuatro de ellos importantes.

fragilidad

Muchos en Puerto Rico temen que cualquier tormenta, sin importar cuán pequeña sea, pueda derribar la red dada su frágil condición.

Puerto Rico ya fue golpeado por apagones en toda la isla el 31 de diciembre y el 16 de abril.

La desviación de fondos se produce mientras González critica el trabajo de Luma Energy, que supervisa la transmisión y distribución de energía en la isla, y Genera PR, que supervisa la generación.

Las dos empresas privadas fueron contratadas por la administración anterior mientras la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico luchaba por reestructurar más de 9.000 millones de dólares en deuda pública, con la mediación aún estancada.

Bajo Biden, hubo un impulso para más proyectos de energía renovable en Puerto Rico, donde las cuadrillas aún están reconstruyendo la red eléctrica después de que el huracán María azotara en septiembre de 2017 como una poderosa tormenta de Categoría 4. Pero la red ya era débil antes de que la tormenta golpeara debido a la falta de mantenimiento e inversión durante décadas.

Rúa Jovet dijo que la decisión del Departamento de Energía es una ideológica apoyada por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Las elecciones tienen consecuencias", señaló.

De los 1.000 millones de dólares asignados para proyectos solares en Puerto Rico bajo Biden, ya se han otorgado 450 millones para instalar techos solares y baterías en miles de hogares ubicados en áreas rurales o cuyos ocupantes tienen necesidades médicas.

En general, aproximadamente 117.000 hogares y negocios en la isla actualmente tienen techos solares.

Más del 60% de la energía en Puerto Rico se genera en plantas de energía alimentadas por petróleo, el 24% por gas natural, el 8% por carbón y el 7% por renovables, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.