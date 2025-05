Madre dominicana enfrenta la discapacidad visual sola con su hija en Madrid

Katerine Joseph es abogada de profesión, con másteres en Trabajo y Empleo, y en Gobierno y Administración Pública.

Desde hace ocho años trabaja en una organización sin fines de lucro. Realiza los quehaceres de su hogar, cuida a su pequeña hija y mantiene la sonrisa intacta mientras enfrenta el día a día. Hasta aquí, su perfil podría parecer el de cualquier mujer exitosa. Pero la perspectiva cambia cuando se conoce que hace todo eso sin ver.

Nació con retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa que fue borrando su visión poco a poco hasta dejarla completamente ciega. Hoy, a sus 42 años, esta dominicana radicada en España recuerda con orgullo cada uno de los desafíos que ha enfrentado estando sola, ciega, en tierra extranjera, viuda y con una niña pequeña a quien criar.

Perder la visión lentamente fue un proceso doloroso que la obligó a reinventarse desde cero. Motivada por su deseo de superación, se refugió en iniciativas y programas facilitados por la Fundación Dominicana de Ciegos, con quienes comenzó su proceso de adaptación a un nuevo estilo de vida como persona ciega.

Aprendió a leer en braille, a utilizar tecnologías accesibles y a trabajar con computadoras. A la par, estudiaba derecho, lo que le abrió las puertas para trabajar en el sector público dominicano.

En 2013 llegó a España, gracias a una beca del Gobierno dominicano, para realizar un máster en Gobierno y Administración Pública. Según cuenta, no tenía ningún familiar allí, pero a través de una tía consiguió que una amiga la recibiera y la ayudara con sus primeros pasos en la capital española.

“Ella me enseñó cómo manejarme en el día a día usando trasporte público. Al principio me sentía un poco asustada, pero ya en una semana estuve sola y emprendí mi camino en esta vida aquí en Madrid, siempre he tenido esa valentía de hacer las cosas y hacerla pensando que lo voy a conseguir”, expresa a Listín Diario mientras trata de calmar a su pequeña, quien llora porque le había prometido llevarla al parque.

Katerine Joseph y su niña de 3 años jugando en su casa en EspañaLD

Tras finalizar sus estudios de posgrado, decidió quedarse en suelo extranjero e inició otro máster, esta vez en Trabajo y Empleo. Gracias a esa formación, comenzó a trabajar como agente de ventas para la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), donde continúa actualmente.

En 2015 contrajo matrimonio, y el apoyo de su esposo le permitió dar pasos más firmes en la vida que estaba construyendo. Sin embargo, el año pasado enfrentó lo que describe como una de las pruebas más duras de su vida: la muerte de su esposo por un infarto de miocardio. “Realmente fue un momento muy duro y difícil porque mi esposo era todo, él era mis ojos”, contó, sin poder evitar las lágrimas.

Un mes después, recibió otro golpe: la muerte de su padre en Santo Domingo, suceso que la llevó a estar dos meses en duelo e inactividad laboral. Durante ese tiempo, se refugió en una pareja de esposos mayores que le brindaron compañía y apoyo emocional. Con el tiempo, logró estabilizar su vida y criar a su hija de tres años.

A pesar de su discapacidad visual, Katerine lleva una vida activa. Utiliza electrodomésticos adaptados, cocina, lava la ropa, juega con su hija, sale a pasear, organiza la casa y va a trabajar. Ve la vida con optimismo y demuestra que no existen limitaciones físicas que le impidan ser una madre ejemplar.

Aunque su hija todavía no tiene plena conciencia de la ausencia de su padre y de la condición de su madre, ya se convierte en un pequeño soporte para su rutina. Cuando salen, carga el bastón blanco; si quiere mostrarle algo, lo toma y se lo lleva a la mano.

“Ser madre con discapacidad es un gran reto, porque al no tener control de lo que te rodea cuando sucede algo, eso desespera. Cuando algo se sale de mis manos, me viene la angustia y el desespero. Pero como siempre he sido optimista, nunca pienso que esto se acabó. Siempre hay una solución para todo”, comenta.

El mensaje que quiere dejar es claro: no ponerse límites. “La vida hay que vivirla. Las limitaciones a veces vienen por sí solas. Cualquier limitación mental debería ser eliminada. Sí, se pueden alcanzar las metas y los objetivos”, manifestó