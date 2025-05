Donald Trump presiona al presidente de Sudáfrica

Donald Trump sorprendió este miércoles al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, al mostrarle un video que supuestamente comprueba las acusaciones estadounidenses de un genocidio contra personas blancas en el país africano.

Durante un encuentro oficial con Ramaphosa en la Casa Blanca, Trump pidió que apagaran las luces para que se proyectara un video en una pantalla, al afirmar que mostraba a políticos sudafricanos negros instando a la persecución de granjeros blancos.

"Les permiten tomar tierras y cuando toman las tierras, matan al agricultor blanco. Cuando matan al agricultor blanco, no les pasa nada", dijo Trump. También exhibió recortes de prensa que, según él, respaldan sus afirmaciones, aunque uno de ellos tenía una foto de República Democrática del Congo.

Ramaphosa negó que su país esté confiscando tierras de agricultores blancos en el marco de una ley de expropiación aprobada en enero, con la que se pretende corregir las desigualdades históricas del dominio de la minoría blanca.

"No, no, no, no", dijo Ramaphosa. "Nadie puede tomar tierras".

El líder sudafricano intentó hablar varias veces durante la reproducción de la grabación de cuatro minutos, pero el propio Trump lo interrumpía. "¿Dónde es esto?", cuestionó Ramaphosa mientras se movía inquieto en su asiento.

La visita del gobernante sudafricano era una oportunidad para suavizar las relaciones diplomáticas luego de que Trump y su cercano asesor de origen sudafricano, el multimillonario Elon Musk, también presente en el despacho oval, denunciaran sin fundamento tal genocidio.

Musk es uno de los principales impulsores de esas afirmaciones.

"Estamos aquí esencialmente para restablecer la relación entre Estados Unidos y Sudáfrica", había dicho Ramaphosa, quien acudió al encuentro con dos famosos golfistas sudafricanos, Ernie Els y Retief Goosen, y el hombre más rico de su país, Johann Rupert. Los tres hombres blancos.

- "Mucha calma" -

En las imágenes, el legislador opositor de extrema izquierda Julius Malema aparecía cantando "matemos al bóer, matemos al agricultor", parte de un cántico de la época del Apartheid cuando se combatía el dominio de la minoría blanca.

El video concluyó con una protesta en Sudáfrica en la que se instalaron cruces blancas a lo largo de un camino rural para representar las muertes de agricultores, aunque Trump dijo erróneamente que representaban sus tumbas.

La prensa estaba presente y en cierto punto Ramaphosa suplicó "hablar del asunto con mucha calma".

"Nelson Mandela nos enseñó que siempre que hay problemas, la gente debe sentarse a la mesa y conversar. Y esto es precisamente de lo que nosotros también queremos hablar", dijo.

Lo ocurrido recordó el episodio de febrero en el que Trump y su vicepresidente, JD Vance, enfrentaron al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

Ramaphosa pareció estar más preparado al mantener la calma y pidió mejorar las relaciones bilaterales.

- "Un gran éxito" -

El presidente sudafricano también intentó hacer un balance positivo de la reunión y dijo que espera que Trump participe de la cumbre del G20 en Johannesburgo en noviembre.

Comentó que los dos gobernantes "no insistieron" en el asunto de la violencia contra las personas blancas durante el almuerzo y que los ministros de ambos países conversaron sobre temas comerciales.

Además comentó que no piensa que Trump creyera realmente que se está produciendo un genocidio a pesar del video: "Al final, creo que en su cabeza hay dudas e incredulidad sobre todo esto", dijo a periodistas.

Los dos golfistas también trataron de calmar las aguas cuando Trump les pidió que hablaran. "Queremos que las cosas mejoren en nuestro país de origen", dijo Els, ganador de cuatro majors.

Trump otorgó el estatus de refugiados a un grupo de 49 sudafricanos blancos, descendientes de colonos europeos, que supuestamente eran perseguidos, pese a que impulsa una política de mano dura contra la migración y frenó la llegada de solicitantes de asilo.

Ramaphosa recordó que en su país la principal víctima de la criminalidad es la población negra.

Personas blancas poseen la mayor parte de las tierras en Sudáfrica pese a que representan solo el 7,3% de la población.