Retirada de Elon Musk de la política se da tras fracaso de su última gran inversión

Wisconsin podría pasar a la historia como el último gran gasto del multimillonario Elon Musk en una campaña política.

Y fue un fracaso .

Musk, la persona más rica del mundo, dijo el martes que invertiría menos en campañas políticas. El anuncio se produjo justo cuando Musk se retira de su cargo en la administración Trump, afirmando que dedicará más tiempo a sus negocios, y solo siete semanas después de que el candidato al que apoyó en la contienda por la Corte Suprema de Wisconsin perdiera por 10 puntos porcentuales .

Los demócratas en el estado clave dijeron que los comentarios de Musk muestran que un esfuerzo liderado por el partido en las elecciones de esta primavera, llamado " Pueblo vs. Musk ", logró hacer que Musk y su dinero fueran "tóxicos".

“El pueblo ha ganado”, dijo Ben Wikler, presidente del Partido Demócrata de Wisconsin. “El mayor financiador de la política republicana se está yendo a casa”.

Brandon Scholz, un estratega republicano retirado y veterano en el estado, dijo que al menos en Wisconsin, "después de esa carrera judicial, merece ser etiquetado como tóxico".

Pero eso no significa que Musk no pueda volver a gastar dinero en carreras en el estado y a nivel nacional, especialmente si hay mucho en juego y su dinero podría marcar una diferencia, dijo Scholz.

"¿Trae consigo mucho bagaje? Posiblemente", dijo Scholz. "Pero con el tiempo, quizá no tanto".

El gasto de Musk en la carrera por la Corte Suprema de Wisconsin de este año contribuyó a convertirla en la contienda judicial más costosa de la historia de Estados Unidos. Y esto ocurrió tan solo cinco meses después de que Musk gastara al menos 250 millones de dólares para ayudar al presidente Donald Trump a ganar, revirtiendo las derrotas en Wisconsin y otros estados indecisos cuatro años antes.

Musk se volcó por completo en la contienda por la Corte Suprema de Wisconsin, incluso apareciendo personalmente en Green Bay el fin de semana previo a las elecciones con un sombrero con forma de cabeza de queso —popular entre los aficionados de los Green Bay Packers de la NFL— y entregando personalmente cheques por un millón de dólares a sus simpatizantes. Esto fue una extensión del destacado papel de Musk en la carrera presidencial, donde hizo campaña junto a Trump y encabezó algunos de sus propios mítines.

"Es algo muy importante", dijo a las aproximadamente 2.000 personas reunidas en el centro de eventos, donde cientos de manifestantes protestaban en el exterior contra su presencia. "No lo estoy haciendo por teléfono. Estoy aquí en persona".

Pero su apariencia —y su dinero— no funcionaron.

El candidato respaldado por Musk perdió el condado de Brown, hogar de Green Bay, por 3 puntos porcentuales, y luego perdió a nivel estatal por más de tres veces ese margen.

Tras la derrota, Musk ha hablado poco públicamente sobre la carrera y su participación en ella. Su popularidad también se ha desplomado.

Una encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs realizada dos semanas después de las elecciones judiciales de Wisconsin encontró que solo el 33% de los adultos tenía una opinión favorable del CEO de Tesla, frente al 41% en diciembre.

La participación de Musk en la carrera se produjo al mismo tiempo que era el rostro encubierto del esfuerzo de la administración Trump por reducir el tamaño del gobierno federal.

Su Departamento de Eficiencia Gubernamental, también conocido como DOGE, ha implementado profundos recortes a la fuerza laboral y al gasto, en algunos casos buscando cerrar agencias enteras, pero ha quedado muy lejos de sus objetivos de reducir el gasto federal.

El representante demócrata estadounidense Mark Pocan, de Wisconsin, es uno de los miembros más liberales del Congreso y un fuerte crítico tanto de Trump como de Musk.

Pocan se muestra escéptico de que Musk realmente se retire.

"Para empezar, no me creo nada", dijo Pocan. "Esto solo significa que se dan cuenta de lo tóxico que es Elon Musk y del trabajo que hizo a través de DOGE".

Kelda Roys, senadora estatal demócrata, también se mostró moderada en su entusiasmo cuando Musk dijo que planea gastar “mucho menos” políticamente en el futuro.

"Estoy seguro de que hay un montón de otros multimillonarios dispuestos y felices de ocupar su lugar", dijo Roys.

Musk también podría involucrarse en futuras carreras, pero de una manera mucho más discreta, dijo Scholz, el republicano.

“En Wisconsin, tenía un perfil enorme”, dijo Scholz. “Se convirtió en el centro de la campaña. Se convirtió en la noticia”.

Musk gastó al menos 3 millones de dólares en la contienda por la Corte Suprema de Wisconsin. Los grupos America PAC y Rebuilding America's Future, respaldados por Musk, gastaron otros 19 millones de dólares en apoyo del candidato republicano Brad Schimel. Esto formó parte de los más de 100 millones de dólares gastados por ambos bandos.

America PAC gastó al menos 6 millones de dólares en vendedores que enviaron a sus votantes puerta a puerta por todo el estado, según la Campaña por la Democracia de Wisconsin, una organización no partidista. Fue una repetición de lo que el grupo hizo el otoño pasado en los siete estados más disputados en las primarias presidenciales, incluyendo Wisconsin, donde Trump ganó.

Además de sus contribuciones políticas, Musk pagó a tres votantes individuales un millón de dólares a cada uno por firmar una petición para impulsar la participación . Musk también ofreció pagar 20 dólares a cualquiera que se registrara en la página web de su grupo para ir a las casas en apoyo de Schimel y publicara una foto suya como prueba. Su organización prometió 100 dólares a cada votante que firmara la petición contra los "jueces activistas" y otros 100 dólares por cada firmante que recomendaran.

El propio Musk recibió a Schimel en su podcast y planteó en términos claros lo que estaba en juego.

«Una elección aparentemente pequeña podría determinar el destino de la civilización occidental», dijo Musk en una publicación en redes sociales el día de las elecciones del 1 de abril. «Creo que es importante para el futuro del mundo».

Los demócratas hicieron de la carrera un referéndum sobre la agenda de Musk y la de Trump, eligiendo con éxito a un juez cuya victoria garantiza que la Corte Suprema de Wisconsin permanecerá bajo control liberal hasta al menos 2028.

Por coincidencia, el anuncio de Musk sobre gastar menos en las carreras políticas se produjo apenas horas después de que una jueza liberal anunciara su candidatura para la carrera por la Corte Suprema de Wisconsin en 2026.

El juez de la Corte de Apelaciones de Wisconsin, Chris Taylor, está impugnando a un juez conservador en ejercicio que apoyó a Trump en su fallida demanda para anular su derrota de 2020 en Wisconsin. La contienda se decidirá en abril, meses antes de las elecciones intermedias, en las que los demócratas esperan que el malestar con Trump y Musk les permita avanzar.

Taylor pareció estar adoptando un enfoque similar en su campaña al del candidato ganador respaldado por los demócratas este año.

“Mi campaña será una campaña sobre la gente de este estado”, dijo a The Associated Press, “no sobre los multimillonarios, no sobre los más poderosos”.