Expresidentes iberoamericanos rinden homenaje a Vargas LLosa en 'El polemista arriesgado'

Catorce expresidentes iberoamericanos rinden un homenaje póstumo al premio nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, fallecido el pasado 13 de abril en Lima, en el libro 'El polemista arriesgado', una recopilación de sus impresiones, vivencias y el legado del escritor en cada uno de ellos, que ha prologado la opositora venezolana María Corina Machado.

El libro fue presentando este miércoles en el Ateneo de Madrid, centro cultural español donde el polifacético autor presentó su obra 'La mirada inquieta (de Pérez Galdós)' y del que fue socio desde los años 60.

No estuvieron presentes todos los expresidentes que han colaborado en el libro, pero algunos de ellos, como los ex jefes de Estado de Colombia Iván Duque, de Costa Rica Laura Chinchilla, de Argentina Mauricio Macri, de México Felipe Calderón y los ex jefes de Gobierno españoles José María Aznar y Mariano Rajoy quisieron participar en el acto en el que además de ensalzar la figura de Vargas LLosa se habló de política.

El encuentro estuvo moderado por Álvaro Vargas LLosa, uno de los hijos del autor, que lanzó una variedad de preguntas a los "amigos" de su padre, ante un público que rompió en aplausos cuando antes de comenzar el evento se oyó "¡Viva Mario Vargas LLosa".

Iván Duque fue el primero en intervenir, ya que el libro fue una idea suya, secundada por el fallecido expresidente chileno Sebastián Piñera en un foro en Miami, "la última vez que Mario estuvo en absoluta plenitud", dijo el colombiano.

La obra pretendía ser un homenaje en vida, pero la muerte del premio nobel le convirtió en un recuerdo póstumo.

María Corina Machado intervino en un vídeo en el que se refirió a Vargas LLosa como "nuestro último gran maestro de las letras hispanas".

La líder opositora venezolana destacó el papel "constante y valiente" del autor "en la palestra pública a través de tareas muy variadas", como el periodismo y la política, "siempre en defensa de la libertad".

Duque recordó que su padre era "muy fanático" de Vargas LLosa y que fue él el que le animó a leer 'La ciudad y los perros', lo que generó entre progenitor e hijo grandes conversaciones.

"El legado que nos deja es que al intelectual no hay nada que le deje indiferente", apuntó.

"Tu padre fue un amigo y muy querido, con muchos momentos vividos.", dijo el expresidente español José María Aznar, quien recodó que en 1996, el día anterior a las elecciones, Vargas LLosa le invitó al teatro para ver 'La gata sobre el tejado de zinc'.

Y al llegar "hubo división de opiniones (con su presencia), pero con eso Mario quiso decir que me apoyaba y esa es una gratitud para siempre".

Mariano Rajoy conversó con él sobre nacionalismos y populismos y destacó que el premio nobel siempre intentó transmitir la idea de la defensa de la libertad.

Por eso, en el libro 'Política para adultos' el expresidente del Gobierno español usó una frase de Vargas LLosa: "el populismo es el camino de la autodestrucción de la democracia".

También la expresidenta costarricense Laura Chinchilla tuvo palabras para el escritor, del que aseguró que leerlo era "algo mas que disfrutar una narrativa excepcional, era un esfuerzo de pedagogía política".

"Nos inspiró a muchos jóvenes de América Latina", señaló.

El mexicano Felipe Calderón también recordó que descubrió a Vargas LLosa gracias a su padre, que también fue escritor e hizo reir a los asistentes con anécdotas junto a él en Madrid.

"Cuando Mario se presentó a las elecciones en Perú bajó a la arena y jugó un partida democrática con el riesgo de perder", dijo destacando su incursión en la política.