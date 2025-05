Xi Jinping: “No hay ganadores en las guerras arancelarias y comerciales”

El presidente de China, Xi Jinping, apoyó este martes, durante su discurso de apertura de la Cuarta Reunión Ministerial del Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que los países defiendan su soberanía e independencia, “oponiéndose a la injerencia externa”.

En esta primera intervención pública, luego de que Estados Unidos y China anunciaran un acuerdo de reducir parcialmente los aranceles recíprocos durante 90 días, el presidente asiático indicó que no existen ganadores en las guerras comerciales.

“En la actualidad, la evolución de los cambios en el mundo en los últimos cien años se acelera, y los riesgos múltiples se entrelazan y superponen, y los países solo pueden mantener la paz y la estabilidad mundiales y promover el desarrollo y la prosperidad mundial mediante la unión y la cooperación. No hay ganadores en las guerras arancelarias y comerciales, y el acoso solo se aísla”, dijo el presidente asiático.

En esta actividad, en la que también participaron los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia y Gabriel Boric, de Chile, XI Jinping anunció que “ante la creciente corriente de unilateralismo y proteccionismo”, China estaba dispuesto a poner en marcha cinco “grandes proyectos” con América Latina.

Dentro de estos planes se encuentra el intercambio de información sobre “cuestiones internacionales y regionales”. Para esto, durante los próximos tres años, China invitará cada año a 300 miembros de los partidos políticos de la CELAC para “intercambiar experiencias en el gobierno”.

De igual forma, China se comprometió a implementar conjuntamente con los países de Latinoamérica y el Caribe un sistema comercial multilateral, estable, de fluidez, además de que sea abierto y cooperativo.

También se comprometió a profundizar en el fortalecimiento de los intercambios y la cooperación cultural con la reparación y protección de monumentos y sitios históricos de los países presentes.

El presidente Xi Jinping anunció, además, que China está dispuesta a implementar conjuntamente con los países de la CELAC la iniciativa de Seguridad Global, con la creación de una zona libre de armas nucleares, “fortalecimiento en la cooperación en materia de gestión de desastres, seguridad cibernética, lucha contra el terrorismo, corrupción, drogas y delincuencia organizada transnacional”.

Por último, informó que otorgará, dentro de los países miembros de la CELAC, 3,500 becas gubernamentales; 10,000 becas para asistir a China; 500 para maestros internacionales de chino; 300 para capacitar técnicos en la reducción de la pobreza y 1,000 becas para las delegaciones del proyecto “puente chino”.

“Independientemente de cómo cambien las circunstancias internacionales, China siempre ha sido un buen amigo y un buen socio de los países de América Latina y el Caribe. Juntos, avancemos codo a codo en nuestro propio viaje de modernización y escribamos juntos un nuevo capítulo en la construcción de una comunidad de destino común entre China y América Latina”, concluyó.

Lula, Petro y Boric

El presidente chino Xi Jinping abraza al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras ofrecer su discurso de apertura en la Cuarta Cumbre Ministerial del Foro de China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en el Centro Nacional Chino de Convenciones en Beijing, el martes 13 de mayo de 2025. (AP Foto/Andy Wong)Andy Wong

Con un llamado al diálogo y el entendimiento entre los países que componen el Foro China-CELAC, los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Gabriel Boric abogaron por cooperar juntos en temas en común como la imposición arancelaria.

Gabriel Boric expresó que la cooperación entre los diversos países es la vía para un diálogo en común, ya que las conversaciones y no las imposiciones “unilaterales” son el único camino para encarar los desafíos que tienen las diferentes naciones.

“Reafirmamos la convicción profunda de que el libre comercio y justo en beneficio de nuestros pueblos es la vía para el progreso y el desarrollo de las nacionales”, dijo el presidente chileno.

Mientras que Luiz Inácio Lula da Silva indicó que la imposición de aranceles arbitrarios agrava el entendimiento y las relaciones entre los países, por lo que se hace necesaria la colaboración entre la CELAC y China para el fortalecimiento de la industria y la innovación.

“O nos unimos y buscamos socios que quieran construir un mundo compartido con nosotros, o América Latina intenta seguir siendo una región que representa pobreza en el mundo de hoy. Es importante que entendamos, no depende de nadie, no depende del presidente Xi Jinping, del presidente de los Estados Unidos, no depende de la Unión Europea, depende pura y simplemente de si queremos ser grandes o queremos seguir siendo pequeños”, dijo Lula.

Por último, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó a los países a realizar diálogos fructíferos en busca de la descarbonización y la creación de energías limpias, ya que a su entender no ha habido avances en estos aspectos porque “las ideologías oscurecen” y los países no miran “la importancia de la vida y miramos más la importancia del dólar”.

“Le corresponde a la CELAC invitar al diálogo entre civilizaciones. Derecha e izquierda tienen un mundo que ganar”, dijo al tiempo de indicar que lo importante no es luchar contra los inmigrantes y sí luchar por la vida.

En representación de República Dominicana en este foro participó el viceministro de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), Hugo Francisco Rivera Fernández.