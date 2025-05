Luego 38 años en prisión por asesinato, hombre es declarado inocente en Reino Unidos

Un hombre fue declarado inocente el martes por la justicia británica tras pasar 38 años en prisión por el asesinato de una mujer en 1986, convirtiéndose en la víctima de error judicial que pasó más tiempo en la cárcel en Reino Unido.

Peter Sullivan, de 68 años, que tenía 30 cuando fue condenado, había impugnado su condena en varias ocasiones sin éxito.

El hombre fue arrestado un mes después de que Diane Sidwell, una camarera de 21 años, fuera asesinada en agosto de 1986 y hallada muerta en Bebington, en el noroeste de Inglaterra, cerca de Liverpool.

La joven regresaba a casa, procedente del trabajo, cuando fue atacada y agredida sexualmente.

El Tribunal de Apelación de Londres absolvió a Sullivan, señalando que el ADN encontrado en la víctima no coincidía con el suyo.

Cuando se dio a conocer la decisión, Sullivan, quien asistió a la audiencia por videoconferencia desde la prisión de Wakefield, en el norte de Inglaterra, no pudo contener las lágrimas.

En una declaración leída por su abogada, Sarah Myatt, frente al Royal Courts of Justice, que alberga el Tribunal de Apelación, Sullivan dijo no estar "enojado" o "amargado".

"Perdí mi libertad hace cuatro décadas por un crimen que no cometí. Lo que me ocurrió fue muy injusto, pero eso no resta gravedad a lo que sucedió. Fue una pérdida de vida atroz y terrible", señaló Sullivan, por medio de su abogada.

En el comunicado, Sullivan señaló que "ahora nos damos cuenta de lo diferentes que son los tiempos que vivimos debido a los avances científicos, la práctica legal y los métodos de investigación e interrogatorio por parte de la policía".

Sarah Myatt calificó la decisión favorable a su cliente como "un momento sin precedentes e histórico".

Tras el asesinato de Diane Sindall, Sullivan fue arrestado el mes siguiente y condenado en noviembre de 1987.

La hermana de Peter Sullivan, Kim Smith, mostró su emoción frente al Tribunal de Apelación, aunque añadió que "es una vergüenza que todo esto haya sucedido".

La policía de Merseyside dijo que la evidencia del ADN no estaba disponible durante la investigación original sobre Sullivan, y que las fuerzas de seguridad se comprometen a "hacer todo lo posible” para encontrar al culpable.

"Desgraciadamente, el ADN identificado no se corresponde con ninguno de los que tenemos en la base de datos nacional", dijo la responsable de la investigación, Karen Jaundrill.

Pese a todo, Jaundrill confía en encontrar al asesino.

"Creemos que hay personas que tienen información o sospechas sobre el asesinato de Diane en 1986 y haría un llamado para que se presenten, ya que la información que poseen podría ser clave para encontrar a quién pertenece el ADN", señaló.