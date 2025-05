Documental identifica sospechoso de matar a la periodista Shireen Abu Akleh en 2022

¿Quién mató a Shireen Abu Akleh? Un nuevo documental pretende revelar la identidad del soldado israelí que mató a la estrella del canal de televisión Al Jazeera cuando reportaba desde Cisjordania ocupada, tres años después de un hecho que enlutó a Oriente Medio.

El 11 de mayo de 2022 un "urgente" crepitaba en las cadenas de televisión de todo el mundo. La reportera palestino estadounidense Shireen Abu Akleh, conocida por su cobertura del conflicto palestino-israelí, acababa de ser abatida cerca del campo de refugiados de Yenín (norte).

Ella llevaba puestos un casco y chaleco antibalas con la identificación "prensa".

Al Jazeera y testigos responsabilizaron al ejército israelí. Pero el entonces primer ministro de Israel, Naftali Bennet, dijo que probablemente los tiros provenían de combatientes palestinos.

En las semanas siguientes, las investigaciones periodísticas apuntaron a un disparo israelí.

Meses después, Israel divulgó las conclusiones de una investigación interna: "Hay una gran probabilidad de que Abu Akleh fue impactada accidentalmente por un disparo del ejército israelí dirigido a sospechosos identificados como hombres armados palestinos".

Producida por el portal independiente de noticias Zeteo, el documental "¿Quién mató a Shireen?" nombra por primera vez al sospechoso: el soldado de élite Alon Scaggio.

"Israel hizo todo lo posible para ocultar la identidad del soldado, no facilitaron ninguna información a Estados Unidos. No permitieron que lo entrevistaran. No entregaron su declaración. Y no dieron su nombre", explicó a la AFP Dion Nissenbaum, periodista que trabajó en el documental.

- Israel vs. EEUU -

En colaboración con el productor Conor Powell y la reportera Fatima AbdulKarim, que cubrió Cisjordania ocupada para The New York Times, Nissenbaum accedió a testimonios de dos soldados israelíes presentes en Yenín el día que murió Shireen y de altos funcionarios estadounidenses.

Según el documental, Scaggio, entonces de 20 años, había concluido una formación en la unidad de élite Duvdevan tres meses antes del hecho.

"Le disparó intencionalmente. No hay duda de ello. La cuestión es "¿sabía él que era una periodista y sabía que era Shireen Abu Akleh? ¿Hubo órdenes de más arriba?", cuestiona Nissenbaum.

"Personalmente pienso que no hubo una orden, pienso que él no sabía que se trataba de Shireen. Nadie ha indicado nunca que él pudiera saber que era Shireen. Pero ella estaba utilizando un chaleco antibalas azul con la palabra 'prensa'" en el pecho y espalda, agrega.

Según su investigación, "las pruebas (sugieren)... una muerte intencional de Shireen Abu Akleh. Si sabían o no que era ella puede debatirse, pero como mínimo sabían perfectamente que era una persona de un medio y no un combatiente", dijo un alto funcionario de la administración del entonces presidente Joe Biden, que habló bajo condición de anonimato.

Estados Unidos no ha ejercido una presión significativa sobre el asunto para evitar antagonizar con su aliado, argumenta el documental.

El senador demócrata Chris Van Hollen sostiene que pidió a Biden desclasificar los documentos sobre el hecho, pero fue en vano.

El Comité de Protección de Periodistas (CPJ) indicó que "es la primera vez que un potencial sospechoso es nombrado en relación con el asesinato de un periodista por parte de Israel", según sus registros que se remontan a 1992.

- Impunidad -

La impunidad en este caso "ha dado efectivamente permiso a Israel para silenciar a otros cientos" de periodistas, sostiene la CPJ.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) estima que cerca de 200 periodistas han sido asesinados en los últimos 18 meses de ataques israelíes en la Franja de Gaza.

Un portavoz del ejército israelí denunció la divulgación no autorizada "por la familia" del nombre del soldado, a pesar de que no hay una conclusión "definitiva" sobre quién mató a Abu Akleh.

Pero Alon Scaggio ya no podrá responder a las preguntas: el ejército reportó que fue "abatido durante una operación".

Inicialmente el equipo de Nissenbaum pensó que el soldado murió en Gaza, pero recientemente concluyó que fue abatido en Yenín el 27 de junio de 2024, casi dos años después que Shireen Abu Akleh.