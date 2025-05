"No soy adicto a mirar para atrás, la vida siempre es porvenir": Pepe Mujica y algunas de sus frases

Este martes murió a sus 89 años el expresidente de Uruguay José 'Pepe' Mujica.

Mujica reveló a principios de este año que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en mayo de 2024 se extendió y que su cuerpo no soportaba más tratamientos.

Fue considerado como "el presidente más pobre del mundo" por vivir modestamente en las afueras de Montevideo, conducir un viejo Volkswagen "Escarabajo" y donar gran parte de su salario a organizaciones benéficas. Fue para muchos el sabio de la tribu que vivió muchas vidas, y todas de película.

Estas son algunas de sus frases mas destacadas:

"El poder no cambia a las personas, sólo revela quiénes verdaderamente son".

"Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida".

"Continuará la guerra hasta que la naturaleza nos llame y haga inevitable nuestra civilización".

"Arrasamos las selvas, las selvas verdaderas, e implantamos selvas anónimas de cemento".

"Ser libre es (…) gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer".

"No soy adicto a vivir mirando para atrás, porque la vida siempre es porvenir y todos los días amanece".

"No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad".

"La gran crisis no es ecológica, es política (...). Tenemos que darnos cuenta de que la crisis del agua y de la agresión al medio ambiente no es la causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir".

"La marihuana es una adicción peligrosa y, como cualquier adicción, no es buena. No acepto eso que se dice que es mejor que el tabaco. Hay que construirle barreras culturales y sin misterio".

"Aplicamos un principio muy simple: reconocer los hechos. El aborto es viejo como el mundo (...) El matrimonio gay, por favor, es más viejo que el mundo".

"Yo no soy un presidente pobre. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir".

"Viví muchos años en soledad en un calabozo. Hubo noches que cuando me ponían un colchón estaba contento. Repensé todo. Y la felicidad si no la llevás adentro y no la tenés con poco, no la tenés con nada".

"La vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces. Por lo demás, estoy agradecido, y al fin y al cabo, que me quiten lo bailao".

"En mi vida más de una vez anduvo la Parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todo estos años (...) Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre y veremos lo que pasa. Mientras tanto, mientras pueda, voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas, porque no se cambia de matungo (caballo en mal estado físico) al final del río, siempre he sido un terrón con patas y amo la tierra. Y mientras el rollo aguante, voy a estar".

"Triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae".