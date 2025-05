Zelenski espera ver a Putin el próximo jueves en Estambul "en persona"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este domingo su disposición para reunirse el próximo jueves en Estambul (Turquía) cara a cara con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en lo que se trataría del esfuerzo diplomático más significativo para poner fin a la guerra de Ucrania.

Zelenski ha respondido así a la petición del presidente estadounidense, Donald Trump, para mantener un encuentro directo con el mandatario ruso pero ha insistido también en la importancia de concretar un alto el fuego "a partir de este lunes", tal y como propusieron este sábado los líderes europeos durante una visita a Kiev.

Sin embargo, Zelenski ha recogido el guante y ha aceptado ya la reunión con Putin: "No tiene sentido prolongar una matanza, y estaré esperando a Putin en Turquía el próximo jueves. En persona. Espero que esta vez los rusos no busquen excusas".

ZELENSKI INSISTE EN UN ALTO EL FUEGO

En un mensaje posterior, el presidente ucraniano ha querido recalcar dos aspectos. Primero, que todos los líderes con los que está consultando los próximos pasos a seguir están de acuerdo con su decisión de acudir a la reunión de Turquía y, segundo, que su petición para el comienzo a partir de mañana de un alto el fuego de 30 días "sigue sobre la mesa".

"A partir de mañana, esperamos un alto el fuego; esta propuesta está sobre la mesa. Un alto el fuego total e incondicional, con la duración suficiente para sentar las bases necesarias para la diplomacia, podría acercar significativamente la paz", ha indicado Zelenski, quien sigue a la espera de una "respuesta clara" de Rusia a este respecto.

No obstante, Zelenski deja entrever que este aspecto no será un obstáculo para reunirse con Putin en Turquía. "Aquí en Ucrania no tenemos ningún problema en entablar negociaciones; estamos listos para cualquier formato. Estaré en Turquía este jueves 15 de mayo y espero que Putin también venga. En persona".

"Estamos listos para dialogar y poner fin a esta guerra. Jueves. Turquía. El presidente Trump ha expresado su apoyo. Todos los líderes lo apoyan", ha anunciado.

Horas antes, el presidente Trump recomendó a Ucrania que acepte "inmediatamente" el encuentro ofrecido esta pasada madrugada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin para terminar de aclarar las posturas de ambas partes de una vez por todas.

La oferta de Putin, cabe recordar, no contempla un acuerdo previo de alto el fuego, como sí piden Kiev y sus aliados europeos, circunstancia que para Trump, ahora, puede pasar perfectamente a un segundo plano dados los beneficios que comportaría a su entender una reunión inmediata entre Kiev y Moscú en Estambul.

"Al menos podrán determinar si es posible un acuerdo, y si no lo es, los líderes europeos y EEUU sabrán la situación y podrán proceder en consecuencia", ha indicado Trump antes de declarar, sin embargo, su escepticismo sobre la posibilidad de un acercamiento porque Putin está "demasiado ocupado celebrando la victoria en la II Guerra Mundial", en referencia a las conmemoraciones del Día de la Victoria este fin de semana en Moscú.