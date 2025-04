Candidato conservador rechaza públicamente acusaciones contra su rival demócrata

Mientras los primeros medios de comunicación comenzaban a anunciar la elección de la Corte Suprema de Wisconsin a favor de la candidata liberal Susan Crawford, su oponente la llamó para admitir su derrota.

Minutos después, la noche del martes, el conservador Brad Schimel subió al escenario en su fiesta para ver la elección y reconoció su revés. Se escucharon gritos de enojo. Una mujer comenzó a corear, refiriéndose a su oponente: “Tramposa”.

Schimel no dudó. “No”, respondió. “Tienes que aceptar los resultados”. Más tarde, regresó al escenario con su banda de versiones de rock clásico en la que toca el bajo.

En cualquier otra era estadounidense, la admisión de la derrota por parte de Schimel no se consideraría inusual, excepto tal vez por la parte de la guitarra. Pero destaca en un momento en que la política de la nación ha abierto una fisura entre quienes confían en los resultados electorales y aquellos que no.

“No debería ser súper loable”, dijo Jeff Mandell, asesor general del bufete de abogados liberal Law Forward, con sede en Madison. “Pero dado dónde estamos y lo que hemos visto en los últimos años a escala nacional y en Wisconsin, sí lo es”.

Las acusaciones de trampa son comunes ahora

En los últimos años, numerosos republicanos, y algunos demócratas, han lanzado acusaciones infundadas de fraude electoral, han acosado a funcionarios electorales y han señalado “irregularidades” para impugnar sus derrotas electorales. El presidente Donald Trump lideró ese movimiento en 2020, cuando presentó demandas en estados clave, entre ellas, una que fue desestimada por la Corte Suprema de Wisconsin y en la que buscaba anular su derrota ante el demócrata Joe Biden.

La admisión de la derrota de Schimel en la contienda por esa misma corte ante una mayoría liberal, aunque coincide con lo que varias generaciones de candidatos han hecho en el pasado, no era algo que cabría esperar en la atmósfera divisiva de hoy.

En el escenario, mientras sus seguidores gritaban, Schimel negó con la cabeza y no dejó dudas de que había perdido, un resultado que se volvería aún más claro en las siguientes horas, cuando la ventaja de Crawford creció alrededor de diez puntos porcentuales.

“Los números no van a — no van a cambiar”, dijo a la multitud. “Son demasiado malos, y no vamos a lograrlo”.

Al reconocer rápidamente su derrota, Schimel evitó el tipo de búsqueda de explicaciones y excavación digital que estalló en línea después de que Trump perdiera la elección presidencial de 2020, cuando periodistas y ciudadanos acusaban falsamente de fraude a trabajadores y votantes inocentes.

Schimel también evitó los impulsos a los que muchos miembros de su partido han recurrido en elecciones recientes en todo el país al tardar demasiado en aceptar la derrota.

El otoño pasado, el republicano de Wisconsin Eric Hovde pasó días sembrando dudas sobre los resultados tras perder una contienda al Senado ante la demócrata Tammy Baldwin. Admitió su derrota casi dos semanas después de la elección, diciendo que no quería “empeorar el conflicto político a través de un recuento contencioso” aun cuando planteó teorías de conspiración electoral desacreditadas.

En una contienda para la Corte Suprema estatal de 2024 en Carolina del Norte, dos recuentos han confirmado que la demócrata Allison Riggs ganó la elección por un estrecho margen, pero su oponente republicano, Jefferson Griffin, todavía busca revertir el resultado haciendo que se descarten boletas.

Trump también sigue afirmando falsamente que ganó la elección presidencial de 2020, aunque no hubo evidencia de fraude generalizado y los resultados se confirmaron a través de múltiples recuentos, revisiones y auditorías. Su asesor cercano, el multimillonario Elon Musk, también ha difundido una serie de afirmaciones infundadas sobre fraude electoral en el que participaron no ciudadanos.

Musk y sus grupos afiliados invirtieron al menos 21 millones de dólares en la contienda de la Corte Suprema de Wisconsin, y él personalmente pagó a tres votantes un millón de dólares cada uno por firmar una petición para aumentar la participación. Afirmó que la elección era fundamental para el “futuro de Estados Unidos y la civilización occidental”.

Pero cuando se divulgaron los resultados, dijo que “esperaba perder” y destacó la exitosa aprobación de una enmienda de identificación de votantes en la Constitución de Wisconsin. Trump, quien había respaldado a Schimel, no publicó sobre la derrota, pero usó su plataforma Truth Social para celebrar la victoria de la identificación de votantes.

Una evaluación: “Eso es democracia”

No todos los republicanos que observaban la contienda estaban de buen humor mientras procesaban los resultados. Peter Bernegger, el líder de una organización de integridad electoral que ha presentado numerosas demandas contra los secretarios y oficinas electorales de Wisconsin, insinuó que un “algoritmo” estaba detrás de la victoria de Crawford. El fundador de InfoWars y teórico de la conspiración Alex Jones reaccionó a los resultados en X, diciendo: “Se debe investigar el fraude electoral”.

Pero en la fiesta de Schimel, varios seguidores aplaudieron su actitud digna.

“Fue todo un caballero”, dijo Russell Jones, un abogado de 51 años. “Así es como se pierde”.

Adam Manka, del Partido Republicano del Condado de La Crosse, dijo que le preocupa cómo una corte liberal podría redibujar los distritos del Congreso del estado. “Pero no puedes cambiarlo”, dijo Manka, calificando a Schimel de “muy elegante” en su derrota. “Esto es democracia”.

Crawford dijo el miércoles en entrevista que la llamada telefónica de Schimel fue “la forma en que deberían concluir las elecciones” y señaló que ella habría hecho lo mismo si hubiera perdido.

El momento es un buen ejemplo para futuros candidatos, dijo Ari Mittleman, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Keep Our Republic, con sede en Wisconsin, que busca reconstruir la confianza en las elecciones. Comparó las elecciones con un partido de fútbol americano de los Green Bay Packers: “Sabemos quién ganó, sabemos quién perdió”. Dijo que cree que Schimel, que ha vivido toda su vida en Wisconsin, lo entiende.

“Es transparente, y aceptamos el resultado final”, dijo Mittleman. “Eso es democracia”.

Schimel y su banda, que actuaba para una multitud que se iba reduciendo la noche del martes, tomaron con calma la derrota.

”¿Pueden pedir en el bar que me traigan una Coors Light, por favor?” dijo Schimel entre canciones. “Cárguenlo a mi cuenta”.