¿Qué hay detrás de Marco Rubio y su respaldo a Guyana, en medio de disputa con Venezuela?

Marco Rubio visitó Georgetown durante una gira por el Caribe para respaldar a Guyana frente a los reclamos de Caracas sobre el Esequibo, área de 160.000 km² que representa dos tercios del territorio guyanés. El diferendo centenario se recrudeció cuando la estadounidense ExxonMobil descubrió hace una década yacimientos petroleros en sus aguas.

"Imbécil"

"Si atacaran a Guyana o a ExxonMobil (...) sería un día muy malo, una semana muy mala, para ellos. No terminaría bien", dijo el jefe de la diplomacia de Estados Unidos en una rueda de prensa. "Tengo plena confianza al decirlo como secretario de Estado: habrá consecuencias por 'aventurerismo', habrá consecuencias por acciones agresivas", expresó asimismo, alertando de que "tenemos una Armada grande y puede llegar prácticamente a cualquier lugar".

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, celebró el respaldo de Rubio: "Estoy muy satisfecho con la garantía de Estados Unidos de salvaguardar nuestra integridad territorial y soberanía".

"Imbécil", le respondió el presidente venezolano, Nicolás Maduro. "A Venezuela no la amenaza nadie porque esta es la patria de los libertadores, esta es la patria de Bolívar, imbécil", dijo en un acto oficial. El canciller venezolano, Yván Gil, calificó de "bravuconadas" las advertencias de Rubio. "No necesitamos ni buscamos conflictos(...). "¡Saque sus narices de esta controversia!", lanzó en un mensaje en Telegram.

La Fuerza Armada venezolana advirtió que responderá "con firmeza y determinación a cualquier provocación o acción que atente contra la integridad territorial" del país, pese a reiterar "vocación pacifista".

¿Qué intereses tiene Estados Unidos?

Con los proyectos puestos en marcha por el gigante ExxonMobil en Guyana, este pequeño país sudamericano de 800.000 habitantes y habla inglesa está a punto de convertirse en el mayor productor de petróleo per cápita por encima de Catar y Kuwait.

El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, adelantó que la administración de Donald Trump considera establecer con Guyana una relación similar a la que mantiene con naciones del Golfo Pérsico, que albergan tropas estadounidenses como muro de contención frente a Irán.

"En el medio hay el descubrimiento de los nuevos yacimientos petroleros en Guyana y el interés, por supuesto, de Estados Unidos de asegurarse la simpatía de esos yacimientos y, sin duda, el traer para su bando la comunidad de las islas del Caribe", explica a RFI el analista político Víctor Maldonado.

Por otra parte, según el analista, el Gobierno del presidente Trump identifica a Venezuela como responsable por "el envío de la delincuencia organizada que ellos llaman el Tren de Aragua, para perjudicar la seguridad de Estados Unidos". O sea, ellos tienen claro, con razón o sin ella, que Venezuela es, junto con Nicaragua y Cuba, el adversario continental a vencer".

“No escalar la situación”

"Yo creo que la primera opción que tiene Venezuela es no escalar la situación, sino mantenerse en el marco de la prudencia. Lo segundo, Venezuela tiene, digamos, un historial de negociaciones. La última, con el Gobierno anterior de Estados Unidos como interlocutor principal, incluía una agenda de normalización política con la cual nadie está satisfecho, ni la oposición venezolana, y me imagino que el Gobierno tampoco, pero mucho menos el Gobierno de Estados Unidos y el resto del mundo", subraya Víctor Maldonado, que recuerda que, en todo caso, para poder negociar, "hay que tener una disposición a la negociación y no una disposición a la resistencia hasta el final".

Según él, las amenazas militares por ahora son sólo una estrategia: "El último recurso de la política es la guerra. Pero yo lo veo muy lejos, porque aquí la única potencia hegemónica capaz de llevar adelante una intervención armada en cualquier parte del mundo es Estados Unidos, y el resto de los países, por un lado, no deberían de tener interés, y por otro lado no tienen la capacidad", indica.

Trump, que desconoce la reelección del izquierdista Maduro denunciada como fraudulenta por la oposición, revocó la licencia que autorizaba las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela. Además, amenazó con aplicar nuevos aranceles a partir del 2 de abril a las naciones que compren petróleo venezolano.

La disputa entre Georgetown y Caracas escala

A principios de este mes, Guyana denunció una incursión en sus aguas de un buque militar de Venezuela, que negó la acusación. Venezuela anunció que los comicios de gobernadores y diputados del próximo 25 de mayo incluirán la elección por primera vez de autoridades venezolanas para el Esequibo, sin informar cómo será ese proceso. Georgetown advirtió que quienes participen serán encarcelados y acusados de "traición".

Guyana sostiene que las fronteras actuales fueron fijadas en 1899 en un laudo arbitral en París. Venezuela, a su vez, defiende el Acuerdo de Ginebra, que firmó en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa y que anulaba ese instrumento y proyectaba una solución negociada.