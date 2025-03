“‘Israel no necesita ni debería reocupar Gaza, eso sería un error”

Cuando en 2008, la moderada Tzipi Livni venció en las urnas al ex general Shaul Mofaz, la ilusión de que Israel fuera liderado por una pragmática convencida en la creación de dos Estados para lograr la paz y la estabilidad en la región agitó a las masas. Pero, ante la imposibilidad de formar Gobierno, Livni terminó retirándose de la política, a pesar de ser considerada la mujer más poderosa de su país desde la ex primera ministra Golda Meir que gobernó entre 1969 y 1974.

Sin embargo, su nombre aún sigue siendo recurrente cuando se habla de alternativas para el actual premier Benjamín Netanyahu. Aunque, de momento, Livni prefiere mantenerse al margen del poder.

Convencida de que al terrorismo se le debe enfrentar sin dubitaciones, Livni habló con EL TIEMPO sobre la guerra que se libra en Gaza desde que Hamás atacó el 7 de octubre de 2023 Israel dejando al menos 1.200 muertos y decenas de secuestrados, de los cuales 58 aún se mantienen en cautiverio (se estima que 34 están muertos) y cuya ofensiva en respuesta deja más de 50.000 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, y más de 110.000 heridos, según un balance del Ministerio de Salud de Hamás, cuyas cifras la ONU considera fiables.

¿En qué momento usted, una antigua defensora de un Israel que ocupe todo el territorio bíblico viró ideológicamente hasta convertirse en una de las principales abanderadas de la creación de un Estado palestino?

Yo me uní a la política porque creo que, para preservar los valores de Israel como un Estado judío democrático, necesitamos llegar a un acuerdo con los palestinos que ponga fin al conflicto basado en la creación de dos estados para dos pueblos. Esto significa que cada Estado deberá responde a las aspiraciones nacionales de diferentes pueblos. Bajo esa convicción, lideré las negociaciones de paz entre Israel y los palestinos en las dos últimas rondas de negociaciones, pero, desafortunadamente, los palestinos no tuvieron la valentía necesaria para aceptar unas propuestas que eran bastante justas y que incluían el establecimiento de un Estado palestino que considerara la seguridad de Israel.

¿Lo sigue considerando como una opción después del ataque de Hamás del 7 de octubre?

La situación sobre el terreno se volvió más problemática y el 7 de octubre se produjo un drama que, sin embargo, no me hizo cambiar de opinión sobre lo que hay que hacer. Ahora, es claro que Hamás es un obstáculo para la paz en la región y que mientras esté en el poder en Gaza no hay ninguna esperanza de paz ni para israelíes ni para palestinos. Por lo tanto, para mí, hay una diferencia entre criticar la política dirigida por el Gobierno de Benjamín Netanyahu y el legítimo derecho de Israel de actuar contra el terrorismo. Y esto último es lo que estamos haciendo ahora en Gaza.

A propósito, quiero recordarle una frase suya: “Cuando Hamás se hace más fuerte, los moderados se hacen más débiles”. ¿Cómo saber cuándo negociar y cuándo combatir el terrorismo?

No solo lo dije en el pasado, lo sigo diciendo hoy. La política correcta es actuar contra Hamás, incluso militarmente, así como colaborar con la Autoridad Palestina porque es un juego de suma cero: mientras Hamás se hace más fuerte, ellos se vuelven más débiles.

Pero, Netanyahu parece decidido a debilitarlos a ambos...

También es cierto, y eso forma parte de mi crítica al Gobierno. Netanyahu continúa debilitando a la Autoridad Palestina en lugar de trabajar con los moderados y pragmáticos del lado palestino, al tiempo que facilita el flujo de dinero a Hamás a través de fondos cataríes, por ejemplo. El problema ahora es que la Autoridad Palestina no solo es muy débil sino corrupta y, por lo tanto, necesitamos la ayuda de otros actores regionales como Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos e incluso Arabia Saudí y Catar para crear un nuevo plan junto con Estados Unidos en el que abordemos al día después en Gaza.

Aun así, expertos insisten en que la estrategia actual parece llevar a una reocupación de Gaza...

Israel no necesita ni debería reocupar Gaza, eso sería un error. Es el camino incorrecto porque va en contra de nuestros intereses.

¿Cuál es el riesgo de esa decisión?

Va en contra de nuestros intereses. La única razón por la que Israel está en Gaza es por razones de seguridad. Esa es mi opinión. Pero, ocupar Gaza, construir asentamientos, controlar a dos millones de palestinos, eso no le sirve a Israel porque, inevitablemente, continuará el conflicto. No soy ingenua y entiendo que, cuando llegue el momento de definir quiénes reemplazarán a Hamás, para cederle el control a la Autoridad Palestina, debemos haberlos fortalecidos con las reformas necesarias para garantizar la seguridad de la región, pero ocupar Gaza sería un gran error.

Pero, Egipto insiste en que la población gazatí permanezca en la Franja, mientras que Donald Trump ha mostrado su intención de volverla un resort, sin su población actual...

Creo que, al final, la vida es una combinación de las ideas con las realidades. No veo a dos millones de gazatíes viviendo en Gaza. Tal vez, algunos, sí. Por eso, es importante trabajar en qué pasará en la Franja. No podemos posponerlo porque, cada día que pasa, los palestinos siguen viviendo en una situación problemática. Y mi crítica también es al gobierno israelí por no hacer lo suficiente para crear otro plan para el día después.

¿Cree que el enfoque maximalista para la pacificación en Oriente Medio está condenado al fracaso, al igual que ocurrió con los esfuerzos diplomáticos y militares del pasado?

Necesitamos tener una esperanza y creo que existe una oportunidad porque después de un año y medio desde los ataques del 7 de octubre, el grupo yihadista y los extremistas de la región se han debilitado. Hezbolá está débil, Irán está aún más débil. Siria enfrenta un cambio radical, es una oportunidad la que tenemos delante nuestro.

¿Cómo proyecta usted ese día después?

Siempre he creído en lo que llamo un dos contra dos. La política o estrategia debería basarse en dos pilares que pasen por diferenciar a los pragmáticos de los extremistas en la región. La Autoridad Palestina no es lo mismo que Hamás, y Hezbolá no es lo mismo que el gobierno libanés. Necesitamos una estrategia diferente contra los extremistas que, ahora mismo, están débiles y eso nos da la oportunidad de cambiar realmente a la región. La buena noticia es que ahora todos entienden que Hamás no puede permanecer en el poder en Gaza.

Usted ha dicho que su objetivo final es mantener Israel como Estado judío y democrático. ¿Qué riesgo ve?

Lo importante es tomar decisiones. Cuando pasa el tiempo sin tomar decisiones, la paz entre Israel y los palestinos se vuelve cada vez menos realista. Pero, ahora mismo, en Israel tomar decisiones se vuelve cada vez más problemático. Tenemos un debate interno crucial sobre la naturaleza de Israel como democracia. Yo me manifesté en las calles contra algunas decisiones del Gobierno que afectan las instituciones que mantienen a Israel como democracia. Y si no resolvemos el conflicto israelí-palestino, en lugar de dos estados para dos pueblos nos encontraremos con un conflicto continuo que será sangriento y que podría dificultar bastante su solución.

¿Cree que la presión militar sobre Hamás conducirá a la liberación de los rehenes?

Desafortunadamente, desearía que pudiéramos liberar a todos los rehenes solo por la fuerza militar. Pero, así no funciona y necesitamos liberarlos a todos de inmediato.

Ese es un tema que divide a los israelíes...

Israel está dividido, no solo entre dos políticas diferentes, sino entre dos visiones diferentes de país. Qué hacer en Gaza es solo parte de un debate más amplio sobre los objetivos, la visión y la naturaleza de la democracia de Israel. Para liberar a los prisioneros, no basta con la acción militar, necesitamos una acción complementaria más política.

¿Cuál es su perspectiva de la alianza de Netanyahu con la extrema derecha –interesada en controlar Gaza- para mantenerse en el poder?

Estoy totalmente en contra. Creo que, desafortunadamente, lo que ocurrió después del 7 de octubre es que se ha erosionado la comprensión de Israel y de por qué necesita actuar contra Hamás. Me opongo completamente a que esta coalición nos lleve por caminos equivocados porque, insisto, creo que Israel no debería controlar Gaza en el futuro. La idea de nuevos asentamientos es errónea. Mi visión es la de un Estado judío, democrático y seguro en la tierra de Israel, pero no en todo el territorio. La visión de la extrema derecha es menos democrática y va en contra de la igualdad.

Israel irá a elecciones parlamentarias en 2026, ¿cuál es su apuesta?

Hace un año dije: "Estoy segura de que el Gobierno será reemplazado pronto". Bueno, me equivoqué. Hago esta aclaración porque creo que lo último que debería hacer es dar mi opinión sobre la situación política en Israel porque a veces confundo mis esperanzas con la realidad. Pero, es cierto que tendremos elecciones en 2026 y creo que la mayoría de los israelíes, aunque sean de derecha o de izquierda, se oponen a las voces extremistas, a pesar de que la gente se inclinó hacia la derecha tras los ataques del 7 de octubre. Pero, creo que el futuro gobierno de Israel será más moderado.

Como exministra de Justicia, ¿qué opina sobre las acusaciones de crímenes de guerra y genocidio que enfrenta Israel en la Corte Penal Internacional?

Creo que es injusto y que se está abusando de la razón de ser de la CPI. Hay que recordar que estos cargos se presentaron contra Israel justo al comienzo de la guerra, cuando Hamás, un grupo terrorista genocida, según sus propios estatutos, demostró estar en contra de la existencia de los judíos en la región. Y, después de los horrores, las atrocidades y la crueldad que cometieron contra bebés, mujeres y civiles, cuando Israel actuó contra el terrorismo, al día siguiente, nos culpan de genocidio.

Sin desconocer el horror del 7 de octubre, en Gaza han muerto más de 50.000 palestinos, la mayoría civiles, y distintas ONGs han registrado la violación sistemática de derechos humanos que soportan las acusaciones...

No se puede desconocer que hay víctimas civiles y la pérdida de la vida de un hijo o un familiar palestino es dolorosa, tanto para sus familiares, como para los israelíes. Pero, si juzgamos desde una perspectiva legal y moral, ¿cómo se puede comparar a quienes actúan contra el terrorismo con quienes, como Hamás, están utilizando a los civiles como escudos humanos? Claro que hay inocentes en Gaza y estamos intentando evitar esas bajas, pero cuando Hamás ataca deliberadamente a civiles, no hay comparación. Ningún sistema legal ni moral compararía a alguien que mató por error con un asesino premeditado.

¿Cómo percibe la relación de Israel con el mundo a largo plazo?

Todo dependerá de si Israel decide ser parte del mundo libre. La alianza transatlántica entre Estados Unidos y Europa tras la Segunda Guerra Mundial está cambiando y mientras nosotras hablamos, el mundo está cambiando. Por eso, creo que, si Israel toma las decisiones correctas, según lo que he descrito, puede formar parte del mundo libre.

Usted advirtió que, si Israel llega a un punto que sea demasiado tarde, necesitarán pensar qué hacer. ¿Cree que ya estamos ese punto?

Esa es una pregunta que me hago. Espero que no y no creo que hayamos cruzado el punto de no retorno. No podemos simplemente rendirnos ante la realidad o ante los extremistas, dentro y fuera de Israel, que nos llevan por un solo camino. Por lo tanto, creo que hay decisiones y pasos que dar para aprovechar esta oportunidad y encaminarnos en la dirección correcta. No va a ser fácil. Pero, aun así, creo que hay esperanza.