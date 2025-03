Ucrania propondrá tregua limitada en Arabia Saudita

La delegación ucraniana que se reunirá con el principal diplomático de Estados Unidos en Arabia Saudí sobre el fin de la guerra con Rusia propondrá un alto al fuego que cubra el Mar Negro y los ataques con misiles de largo alcance, así como la liberación de prisioneros, informaron el lunes dos altos funcionarios ucranianos.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre la reunión del martes, también informaron a The Associated Press que la delegación ucraniana está dispuesta a firmar un acuerdo con Estados Unidos sobre el acceso a los minerales de tierras raras de Ucrania, un acuerdo que el presidente de estadounidense Donald Trump está ansioso por asegurar.

Los funcionarios discutieron las medidas de fomento de la confianza, sin más detalles, antes de la reunión del equipo negociador ucraniano con el secretario de Estado Marco Rubio en Yeda.

Ucrania desea reparar el daño causado cuando la visita de Zelenskyy a Washington el 28 de febrero degeneró en un altercado en la Oficina Oval con Trump y el vicepresidente JD Vance.

En juego está la ayuda militar y la inteligencia ofrecidas anteriormente por Estados Unidos que habían ayudado a Ucrania en la guerra, pero que ahora están en pausa mientras Washington presiona por un acuerdo de paz.

Rubio y Zelenskyy aterrizaron con unas pocas horas de diferencia el lunes en Arabia Saudí, aunque no se esperaba que se reunieran. Zelenskyy debía reunirse con el poderoso príncipe saudí Mohammed bin Salman el lunes por la noche. Rubio también tenía previsto reunirse con el príncipe.

Hablando con los periodistas a bordo de su avión, Rubio declaró que él y el asesor de seguridad nacional Mike Waltz evaluarían las respuestas de Ucrania en Arabia Saudí.

Si Ucrania y Estados Unidos llegan a un entendimiento aceptable para Trump, eso podría acelerar el impulso de su administración hacia las conversaciones de paz.

conversaciÓn de paz y lineamientos generales

“Lo que queremos saber es si están interesados en entrar en algún tipo de conversación de paz y los lineamientos generales de las cosas que podrían considerar, reconociendo que ha sido una guerra costosa y sangrienta para los ucranianos. Han sufrido enormemente y su pueblo ha sufrido enormemente”, señaló Rubio. “Y es difícil, tras algo así, incluso hablar de concesiones, pero esa es la única manera en que esto va a terminar y prevenir más sufrimiento”.

Agregó: “No voy a establecer ninguna condición sobre lo que tienen que hacer o necesitan hacer. Creo que queremos escuchar para ver hasta dónde están dispuestos a llegar y luego comparar eso con lo que quieren los rusos y ver cuán distantes estamos realmente”.

Zelenskyy ha dicho que el equipo ucraniano incluirá a su jefe de gabinete Andriy Yermak, al ministro de Relaciones Exteriores Andriy Sybiha y al ministro de Defensa Rustem Umerov. Rubio liderará el equipo estadounidense.

El resto de Europa sigue siendo escéptico sobre las conversaciones, ya que ha sido marginado por Washington.

La Unión Europea acordó la semana pasada aumentar las defensas del continente y liberar cientos de miles de millones de euros para seguridad en respuesta al cambio de postura de la administración Trump sobre Ucrania.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, dijo a Fox News el lunes que la pausa en el intercambio de inteligencia de Estados Unidos con Ucrania no ha impedido el intercambio de inteligencia defensiva.

“Nunca cerramos la inteligencia para... cualquier cosa defensiva que los ucranianos necesiten”, indicó Witkoff.

Sin embargo, sigue en vigencia la pausa en inteligencia que pueda ser utilizada con fines ofensivos, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto que no estaba autorizado a comentar y habló bajo condición de anonimato.

El funcionario sugirió que se podría avanzar hacia la reinstauración del intercambio de inteligencia con Ucrania durante las conversaciones en Arabia Saudí.