Estados Unidos firmará acuerdo de pacto minero con Ucrania

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este martes desde la ciudad saudí de Yeda que ha comunicado a Ucrania que el pacto de exploración de recursos minerales, que tenían previsto rubricar a finales del mes pasado en Washington, se concluirá para ser firmado.

"Como saben, es algo que se negoció a través de nuestro Tesoro y su homólogo ucraniano. Y por ello el presidente, ambos presidentes, darán instrucciones a los miembros apropiados de nuestros Gobiernos para llevar a buen término la firma del acuerdo y la firma del mismo, de modo que eso se comunicó hoy y eso va a suceder", dijo en una rueda de prensa tras participar en una reunión con su homólogo ucraniano en la ciudad saudí.

"Ese no era el tema de nuestras conversaciones de hoy. Creo que hice, ya sabes, expresé que nuestro en camino estábamos aquí en busca de la paz. Eso no significa que el acuerdo sobre los minerales no sea muy importante. Sin duda lo es", subrayó.