Las ciudades indias siguen siendo las más contaminadas del mundo

Las ciudades indias, a pesar de una mejora en 2024, siguen dominando la clasificación mundial de las metrópolis más contaminadas por partículas finas, junto con conglomerados paquistaníes y la capital de Chad, mientras que la situación mejora en América Latina, según un informe publicado el martes por la empresa suiza IQAir.

En India, la concentración de las PM2.5 - partículas finas inferiores a 2.5 micrones de diámetro - alcanzó los 50.6 microgramos por m3 (µg/m3) de promedio, es decir, diez veces la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), detalla este informe elaborado con el apoyo de Greenpeace por IQAir, fabricante de un sensor de calidad del aire que es muy utilizado internacionalmente.

Esta tasa ha disminuido un 7% con respecto a 2023, pero el país todavía alberga 14 de las 20 áreas urbanas más contaminadas por estas partículas perjudiciales para la salud humana.

La capital de Chad, Yamena (7ª posición), y Nueva Delhi (9ª posición) son las dos capitales más contaminadas, por delante de Daca, Kinshasa e Islamabad.

En general, la situación mejora tanto a nivel de calidad como de recolección de datos en la región, detalla el informe, con una salvedad: los persistentes incendios forestales en Brasil "impactó vastas áreas de América Latina, con niveles de PM2,5 en algunas ciudades de los estados brasileños de Rondinia y Acre que se cuadruplicaron en septiembre".

En México los datos indican que la concentración de partículas nocivas cayó un 2.6 μg/m3.

"La red de monitoreo de la calidad del aire en la región de América Latina y el Caribe continúa expandiéndose, con 40 ciudades más incluidas en 2024 en comparación con 2023", revela el texto.

Chile, Brasil y México lideran en el número de ciudades que informan datos de calidad del aire, con 69, 50 y 46 ciudades, respectivamente.

En 2021, la contaminación del aire (atmosférica y doméstica) fue el principal riesgo ambiental para la salud, responsable de 8.1 millones de muertes prematuras en todo el mundo, según las estimaciones del informe "State of Global Air 2024" elaborado por dos institutos estadounidenses (Health Effects Institute e Institute for Health Metrics and Evaluation).