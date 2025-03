Se ausenta por cuarta vez el papa Francisco del Ángelus por salud

El papa Francisco se ausentó del Ángelus por cuarto domingo consecutivo, horas después que el Vaticano anunciara que el jesuita argentino de 88 años respondía bien al tratamiento contra una neumonía bilateral tras 24 días hospitalizado.

"Quisiera dar las gracias a cuantos me están mostrando su cercanía con la oración: ¡Gracias de corazón a todos! Yo también rezo por vosotros", escribió el pontífice en un mensaje con motivo del Ángelus, como las semanas anteriores.

El líder espiritual de 1,400 católicos en el mundo fue ingresado el 14 de febrero en el hospital Gemelli de Roma por una bronquitis, que derivó en una neumonía bilateral.

El último parte médico, difundido el sábado por la noche por la Santa Sede, informaba que Francisco mostraba una "buena respuesta" al tratamiento, con una "gradual y leve mejoría".

Sin embargo, los médicos se dieron algunos días todavía para confirmar los progresos del pontífice, por lo que su pronóstico sigue siendo "reservado", según el Vaticano.

Desde su hospitalización, su estado de salud ha sufrido altibajos. La última recaída tuvo lugar el lunes, cuando sufrió "dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda".

Desde entonces, una mascarilla de oxígeno le ayuda a respirar durante la noche, que cambia durante el día por cánulas nasales de alto flujo, un soporte más ligero. Su estado se ha mantenido "estable".

Los doctores no se han pronunciado en cambio sobre cuánto durará el ingreso ni tampoco sobre el tiempo que podría tomar la convalecencia de Jorge Bergoglio, en pleno Jubileo con miles de peregrinos en Roma.

Un ser humano

Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, genera preocupación por los problemas previos que debilitaron su salud en los últimos años: operaciones en el colon y el abdomen, y dificultades para caminar.

Y plantea además la cuestión de su capacidad para desempeñar sus funciones, máxime cuando el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de un problema grave que pueda afectar a su lucidez.

El primer papa latinoamericano, que rechazó en los últimos tiempos renunciar como hiciera su predecesor Benedicto XVI, tampoco ha aparecido en público y se han publicado imágenes suyas.

Más allá de sus escritos y las informaciones oficiales, el único mensaje directo de Francisco fue un audio difundido el jueves en español en el que, con voz cansada y respiración entrecortada, agradece las oraciones por su salud.

Con la esperanza quizás de verlo, Giuseppe Antonio Perazzo, de 74 años, acudió por segundo domingo consecutivo al hospital Gemelli a la hora del Ángelus, vestido elegantemente con traje y corbata oscuras, y camisa blanca.

En sus manos, porta un cartel que dice: "Grande Jorge Mario sigue así con los médicos y enfermeras. Siempre y en todas partes papa Francisco", y que orienta hacia la ventana de su apartamento en la décima planta de la clínica.

Durante su hospitalización de 2021 por una cirugía de colon, sí salió al balcón del hospital para pronunciar el mensaje del Ángelus, un momento importante de encuentro con los fieles.

En esta ocasión, "me parece un poco difícil", "pero si no se asoma, no sería el primero", agrega este italiano residente en Roma, para quien el "Santo Padre" de los católicos es también un "ser humano".