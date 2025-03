Interrogan a persona por muerte de dominicana Pamela Alcántara en Nueva York

Dos fuentes policiales informaron que ha sido interrogada una persona por la muerte de la dominicana Pamela Alcántara, quien fue encontrada sin vida dentro de una maleta en una calle de Yonkers luego de haber sido reportada como desaparecida en El Bronx, Nueva York, según el medio Telemundo 47.

De acuerdo con el medio, la persona interrogada no era un extraño para la víctima Pamela Alcántara, de 26 años, pero no dieron más detalles sobre la relación de ambos. No se han presentado cargos criminales en este momento por el caso.

El cuerpo que se presume es de Pamela Alcántara fue encontrado el jueves dentro de una maleta en un arroyo cerca de Saw Mill River Parkway en Yonkers.

"Solo queremos que se haga justicia y que agarren al que hizo eso", dijo Manuel Alcántara, el padre de la víctima. "No hay que lo pueda mi corazón solo Dios sabe cómo yo me siento".

Pamela fue vista por última vez el 2 de marzo alrededor de las 2 a.m. en su casa en Morris Avenue. Habló con su madre el domingo, cuando regresó de la iglesia, y tenían planeado juntarse luego, pero la joven nunca llegó.