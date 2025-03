Hombre invade pista de aterrizaje, tras perder su vuelo en Chile

Cuando se realiza un viaje en avión es muy importante llegar a tiempo para que en caso de alguna eventualidad todo se pueda resolver en los momentos indicados y así no perder el vuelo. Sin embargo, hay quienes dejan todo a última hora por lo que no alcanzan a subirse al avión y no llegar al destino planeado.

En el Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, Chile, se produjo un incidente inusual y riesgoso cuando un hombre se coló en la pista de despegue e intentó bloquear la salida de un avión de Latam.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran al individuo corriendo hacia la aeronave y deteniéndose justo frente a ella.

De acuerdo con medios internacionales, el hombre que protagonizó el incidente era un pasajero de 29 años que se quedó sin embarcar en un vuelo con destino a Concepción, Chile.

Ignorando las medidas de seguridad, el joven se dirigió corriendo hacia el avión que estaba a punto de despegar y se detuvo justo frente a la parte frontal, en un intento aparentemente desesperado por evitar la salida del avión.

Alrededor de un minuto después, un empleado de la terminal se acercó y le dio instrucciones para que abandonara el lugar de inmediato.

Acto seguido, el hombre fue retenido por la seguridad aeroportuaria y posteriormente arrestado por las autoridades policiales locales. Se prevé que comparezca ante un tribunal en los próximos días.