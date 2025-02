BAFTA dice estar entristecida por la muerte del actor estadounidense Gene Hackman

La Academia Británica de las Artes del Cine y la Televisión (BAFTA, por sus siglas en inglés) mostró este jueves su tristeza por la inesperada muerte del actor norteamericano Gene Hackman, encontrado sin vida junto a su mujer, la pianista Betsy Arakawa, en su casa en Nuevo México (EE.UU.).

"Nos entristece saber que el famoso actor Gene Hackman falleció a los 95 años", se lee en un mensaje publicado en el perfil oficial de la academia británica en la red social X.

BAFTA estacó "la ilustre carrera de Hackman, que duró más de seis décadas y le valió premios" de la academia por su trabajo en 'Unforgiven' (1992), 'The French Connection' (1971) y 'The Poseidon Adventure' (1972).

El actor fue galardonado con el premio a mejor actor en la edición de 1972 por su trabajo en 'The French Connection' y 'The Poseidon Adventure', mientras que fue reconocido como mejor actor de reparto en 1992 por 'Unforgiven'.

También fue nominado a mejor actor en 1975 y 1976, y a mejor actor de reparto en 1978, sin que resultara ganador.

Tanto el actor como su esposa fueron hallados muertos esta madrugada en su casa en Santa Fe, en Nuevo México, según confirmó la policía a la prensa local.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, confirmó al Santa Fe New Mexican la noticia de las muertes, así como de su perro, sin especificar las causas del fallecimiento.