¿Qué pasará con otros colorantes artificiales tras prohibición del rojo 3 de alimentos?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos prohibió en enero el colorante conocido como Rojo 3 del suministro de alimentos del país, estableciendo plazos para eliminar el aditivo de color brillante de los caramelos y el jarabe para la tos, los productos horneados y los dulces congelados.

La agencia dijo que estaba tomando esta medida porque los estudios encontraron que el tinte, también conocido como eritrosina, causó cáncer en ratas de laboratorio. Un estatuto federal requiere que la FDA prohíba cualquier aditivo que se descubra que causa cáncer en animales, aunque los funcionarios enfatizaron que la forma en que el Red 3 causa cáncer en ratas no ocurre en las personas.

Pero el colorante es sólo uno de varios colorantes sintéticos que se encuentran ampliamente distribuidos en alimentos comunes y otros productos.

Como su uso es cuestionado por expertos y consumidores, esto es lo que necesitas saber:

¿Qué son los colorantes artificiales?

Los colorantes sintéticos son sustancias químicas derivadas del petróleo que no se encuentran en la naturaleza. Se utilizan ampliamente en los alimentos para “mejorar el atractivo visual” de los productos, según Sensient Food Colors, un proveedor de colorantes y saborizantes alimentarios con sede en St. Louis.

En los alimentos estadounidenses se han permitido nueve colorantes, incluido el rojo 3. Los otros colorantes habituales en los alimentos son el azul 1, el azul 2, el verde 3, el rojo 40, el amarillo 5 y el amarillo 6. Hay dos colorantes permitidos que se utilizan con menos frecuencia: el rojo cítrico 2 y el naranja B.

La FDA certifica los aditivos de color sintéticos y regula su uso.

Con la reciente orden de la FDA sobre Red 3, los fabricantes tienen hasta enero de 2027 para eliminar el colorante de sus productos. Los fabricantes de medicamentos ingeribles, como los jarabes para la tos, tienen hasta enero de 2028.

¿A quién le preocupan estos tintes y por qué?

Los defensores de los consumidores, incluido el Centro para la Ciencia en el Interés Público, habían presionado durante mucho tiempo para prohibir el uso del colorante Red 3 en los alimentos debido a su relación con el cáncer en ratas. El colorante estuvo prohibido durante décadas en los cosméticos, pero no en los alimentos ni en los medicamentos ingeridos.

Otras investigaciones han vinculado los colorantes artificiales con problemas de conducta en algunos niños, entre ellos hiperactividad e impulsividad, especialmente en aquellos con riesgo de padecer trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH.

“Los colores artificiales no son la causa principal del TDAH, pero pueden contribuir significativamente en algunos casos”, dijo el Dr. L. Eugene Arnold, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad Estatal de Ohio, que estudió los tintes y su efecto en el comportamiento y ahora asesora a CHADD, un grupo de apoyo para personas con TDAH.

La FDA afirma que ha revisado y evaluado los efectos de los colorantes en el comportamiento de los niños. Afirma que sus científicos creen que la mayoría de los niños no sufren efectos adversos al consumirlos, aunque reconoce que algunos niños pueden ser sensibles a ellos.

Alrededor de dos tercios de los estadounidenses están a favor de restringir o reformular los alimentos procesados para eliminar ingredientes como azúcar agregada o colorantes, según una encuesta reciente de AP-NORC.

¿Se prohibirán otros colores?

Se está ganando impulso para eliminar los colorantes sintéticos de los alimentos.

El año pasado, California se convirtió en el primer estado en prohibir seis colorantes artificiales en los alimentos que se sirven en las escuelas públicas. Más de una docena de legislaturas estatales podrían abordar este año proyectos de ley que prohibirían los colorantes sintéticos en los alimentos, ya sea en los almuerzos escolares o en cualquier otro entorno. En octubre, los manifestantes exigieron que WK Kellogg Co. eliminara los colorantes artificiales de cereales como Apple Jacks y Froot Loops.

Robert F. Kennedy Jr. , recientemente confirmado como secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, hizo campaña con la promesa de “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, lo que incluyó un enfoque en los colorantes artificiales y otros productos químicos en los alimentos. Su apoyo ha sido impulsado por las “mamás MAHA”, mujeres en las redes sociales que piden que se ponga fin a los ingredientes artificiales y al ultraprocesamiento en el suministro de alimentos de Estados Unidos, entre otras preocupaciones.

“Me llamaron teórico de la conspiración porque dije que el tinte rojo causaba cáncer”, dijo Kennedy durante su audiencia de confirmación. “Ahora, la FDA lo ha reconocido y lo ha prohibido”.

¿Qué pasa con los colores naturales?

Es posible añadir color a los alimentos con ingredientes naturales. Algunos fabricantes ya han reformulado productos para eliminar el Rojo 3. En su lugar utilizan jugo de remolacha; carmín, un colorante elaborado a partir de insectos; o pigmentos de alimentos como la batata morada, el rábano y la col lombarda.

Pero es complicado, dijo Meghan Skidmore, portavoz de Sensient. Los tintes naturales pueden ser menos estables que los sintéticos y pueden verse afectados por factores como el calor y los niveles de acidez.

“No es imposible reemplazarlo, pero no hay una única solución”, afirmó.

¿Cómo puedes evitar los tintes sintéticos?

Debido a que los colorantes se utilizan tan ampliamente, puede resultar difícil encontrar alimentos que no contengan aditivos colorantes.

La mejor manera de evitar los colorantes es leer las etiquetas de los ingredientes, dijo Arnold.

“Si la lista es tan larga que no quieres molestarte en leerla y probablemente contiene cosas que no puedes pronunciar, no la compres”, dijo.